Огляд ЗМІ: яка спецслужба отруїла Скрипаля?

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В огляді преси від 18 червня:

Хто відповідальний за отруєння російського шпигуна Сергія Скрипаля

Чого боїться світ напередодні зустрічі Трампа та Путіна

Найбільш захопливий чемпіонат світу з футболу в історії

Росія та США посилюють військові контакти

Скрипалів могло отруїти ГРУ

До отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії можуть бути причетні співробітники ГРУ, пише The New York Times з посиланням на власні джерела в британському та американському політикумі.

За словами двох чиновників і колишнього американського посадовця, Скрипалів, "імовірніше за все", отруїли нинішні чи колишні агенти російської спецслужби.

Наразі британські правоохоронці перебувають на фінальному етапі встановлення особистостей тих, хто причетний до отруєння в Солсбері. Вони також не виключають, що за інцидентом може стояти інша російська спецслужба, додає видання.

Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок" 4 березня 2018 року. Лондон стверджує, що за отруєнням стоїть Москва. В Росії звинувачення заперечують.

8 липня в лікарні Солсбері померла інша жертва отруєння нервово-паралітичною речовиною Дон Стерджесс. За тиждень до цього її разом з партнером Чарлі Роулі госпіталізували з їхнього будинку з ознаками отруєння. Напередодні її син Еван Гоуп звернувся до Дональда Трампа з проханням підняти питання смерті матері під час зустрічі з Володимиром Путіним у Гельсінкі 16 липня, повідомляє The Guardian.

Саміт на нервах

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Саміт у Гельсінкі змушує союзників США нервувати, пише Financial Times у своїй редакційній статті, присвяченій зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

"Якщо президент США поводитиметься з паном Путіним як зі старим другом після того, як весь тиждень сварив своїх давніх союзників, він може завдати серйозної шкоди міжнародній безпеці", - зазначає видання.

Попри те, що американське законодавство не надає права американському президенту в односторонньому порядку зняти санкції з Росії, що стало б найбільшим подарунком для Москви, він має що запропонувати своєму колезі, що може підірвати позиції союзників США.

Така сама ситуація і з визнанням анексії Криму. ЗМІ повідомляли, що під час зустрічі на саміті Великої сімки в Канаді Дональд Трамп казав, що півострів належить Росії.

"Повторення цієї заяви пану Путіну, або ще гірше, під час прес-конференції, сильно підірве зусилля прозахідної влади в Україні протидіяти російській агресії. Це може також негативно позначитись на безпеці країн Балтії та інших країн з російськомовними меншинами", - вважає Financial Times.

Насамкінець, видання пише, що показником успіху цієї зустрічі стане не те, скільки проривних рішень буде прийнято, а наскільки сильно американський президент намагатиметься уникнути досягнення угод аби не завдати шкоди.

Чемпіонат світу, що став "біблейським видовищем"

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Найбільш захопливий чемпіонат світу з футболу, який довелося коли-небудь бачити, таким був ЧС 2018 в Росії, на думку спортивного оглядача Times Мета Дікінсона.

Турнір був сповнений драматизму від початку до кінця, пише видання.

"Турнір, від якого неможливо було відірвати погляд ані на секунду, щоб не пропустити щось важливе, завершився фіналом під звуки громовиці і блискавки над Москвою, і врученням кубку чемпіону Франції під зливою - практично біблейське видовище", - йдеться у статті.

Це був чемпіонат сюрпризів, і майже всі вони були настільки приємними, що починаєш чекати на наступний в Катарі вже зараз, підсумовує автор.

Росія та США посилюють військові контакти

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Російські та американські військові високопосадовці зміцнили зв'язки за час перебування Дональда Трампа на посаді президента США, пише The Wall Street Journal.

Це доводить успіх Москви у використанні військових контактів для налагодження діалогу з Вашингтоном попри політичну напругу у двосторонніх відносинах, додає видання.

"Розширення контактів, які існували поза часто-густо токсичними політичними тенденціями, що характеризують російсько-американські відносини, забезпечили надзвичайно важливий фундамент для комунікації між країнами на тлі взаємних висилань дипломатів", - йдеться у статті.

Газета цитує військового експерта Антона Лаврова, який каже, що для Москви першою дипломатичною перемогою по Сирії стало відновлення діалогу з США. Видання зазначає, що протягом останнього часу російські та американські військові провели не одну зустріч щодо обговорення ситуації на Близькому Сході.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС

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