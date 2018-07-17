Американські ЗМІ: "Трамп ліг біля ніг Путіна"

Копирайт изображения TASS/GETTY IMAGES

В огляді:

New York Times про "улесливу" дипломатію Трампа

Чому обурилися однопартійці Трампа?

Російські ЗМІ про підсумки "історичної" зустрічі

Як в Гельсінкі згадували Україну?

Біля ніг Путіна

Жорсткій критиці піддала заяви Дональда Трампа у Гельсінкі провідна американська газета New York Times. У редакційній статті "Чому Дональд Трамп не говорив від імені Америки?" видання заявило:

"Президент ліг біля ніг Володимира Путіна".

New York Times обурили заяви Трампа, який сказав, що прагне відновити відносини з Росією у дусі "найкращих традицій сміливої американської дипломатії", адже "дипломатія та співпраця кращі, аніж конфлікти та ворожість".

New York Times зазначає, що ці слова президента США були адресовані "автократичному злодію, який краде території та вбиває своїх опонентів".

Видання нагадує, що попри слабку економіку, корупцію та інші внутрішні проблеми, Путін розчавив політичну опозицію в Росії та агресивно просуває російський вплив за кордоном.

"Він намагається саботувати відносини Америки з НАТО та Європейським Союзом та послабити американський вплив на Близькому Сході", - наголошує газета.

На переконання New York Times, дипломатія Трампа була провальною, адже в Гельсінкі він не досяг нічого, окрім "блискучого нового футбольного м'яча".

Газета також відзначає різницю в тоні, яким нинішній очільник Білого Дому розмовляє з європейськими союзниками США і з "паном Путіним та іншими диктаторами".

Він без вагань проголошує Європейський Союз "ворогом", а коли опиняється поряд з Путіним вдається до "улесливості".

New York Times називає зустріч в Гельсінкі спектаклем і застерігає, що такі підходи Дональда Трампа "створять для Америки глибокі проблеми".

Республіканці в гніві

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES

Заяви Трампа, який фактично сприйняв на віру слова Путіна про те, що Росія не втручалася у вибори 2016 року, викликали осуд і серед опонентів в Демократичній Партії, і в таборі республіканців, повідомляє інша впливова американська газета Washington Post.

Проти президента виступили навіть ті, хто були його традиційними союзниками.

"Вони попередили, що дії пана Трампа можуть в кінцевому підсумку зашкодити інтересам національної безпеки", - зазначає видання.

"Президент повинен визнати, що Росія не є нашим союзником, - цитує Washington Post спікера Палати Представників Пола Раяна. - Сполучені Штати повинні зосередити свою увагу на тому, щоб притягти Росію до відповідальності і покласти край її зловмисним нападам на демократію".

Сенатори-республіканці теж не забарилися із критикою президента. Джефф Флейк з Арізони назвав у Twitter поведінку Трампа "ганебною", а сенатор Ліндсі Грем заявив, що зустріч президентів США та Росії стала "втраченою можливістю".

Не менш жорсткою була реакція лідера більшості в Сенаті США Мітча МакКоннелла. "Як я вже неодноразово говорив, росіяни не є нашими друзями, і я цілком погоджуюся з оцінками нашої розвідувальної спільноти", - цитує його Washington Post.

Без домовленостей, але з м'ячем

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES

Зустріч Трампа та Путіна також широко висвітлювалася в російській пресі.

Проурядові ЗМІ, зокрема Российская Газета, проводять паралелі із Чемпіонатом світу з футболу, що завершився в Росії напередодні гельсінських переговорів лідерів двох країн.

У статті «М'яч у грі» видання називає зустріч російського і американського президентів "історичною". "Перший крок до кращого майбутнього був зроблений саме тут, в Гельсінкі", - заявляє газета.

Газета Коммерсант опублікувала статтю під заголовком "Мирні недомовленості", написану у більш стриманому тоні.

Видання зазначає, що попри намагання Москви переконати американців погодити спільну заяву двох президентів, досягти цього не вдалося, тоді як спільна прес-конференція показала, "з яких питань позиції сторін вдалося зблизити, а з яких прогресу немає".

Аналізуючи заяви двох лідерів до і після перемовин, газета приділила увагу питанню альтернативного газопроводу в Європу "Північний потік-2", який Дональд Трамп піддавав критиці як суто політичний проект Росії.

На думку Коммерсанта, "США тиснуть на газ" зовсім не тому, що переймаються енергетичною безпекою України і Європи.

"Дональда Трампа в проекті "Північний потік-2" дратують, мабуть, не втрати України, а в принципі той факт, що російський газ по цьому газопроводу прийде в північно-західну Європу, тобто на той самий ринок, на який націлений американський скраплений газ", - пише видання.

Не оминув увагою Коммерсант і подарунок Путіна американському співрозмовнику - "футбольний м'яч, ідентичний тому, що використовувався на чемпіонаті світу".

Газета відзначає реакцію американського сенатора Ліндсі Грема, який заявив, що "перевірив би футбольний м'яч на прослуховуючі пристрої та ніколи б не дозволив принести його в Білий дім".

У зв'язку з побоюваннями Грема Коммерсант нагадав стару історію, коли в 1945 році на відкритті нового корпусу табору "Артек" радянські піонери подарували послу США в СРСР Аверелу Гарріману герб США, вироблений з цінних порід дерева.

Як з'ясувалося пізніше, в герб вмонтували унікальний пристрій для прослуховування, розроблений в 1943 році радянським винахідником Львом Терменом.

"Жучок" вдалося виявити тільки завдяки інформації від перебіжчика з ГРУ Петра Попова в 1952 році. Але сім років прилад передавав інформацію з кабінету посла.

"Трамп відразу сказав, що передасть м'яч своєму 12-річному синові Беррону», - зазначає Коммерсант.

Україна в Гельсінкі

Копирайт изображения Getty Images

Про атмосферу, що панувала у столиці Фінляндії під час зустрічі двох президентів, розповіла російська "Новая Газета".

"Судячи з усього, фанатів (як у Трампа, так і у Путіна) в Гельсінкі не дуже багато", - зазначає видання.

"Новая Газета" пише, що критики обох політиків добре підготувалися до події. За кілька днів до зустрічі всі можливі локації - автобусні зупинки, рекламні щити і білборди торгових центрів - прикрасили лаконічні постери, вироблені найбільшою фінською газетою Helsingin Sanomat.

Автори адресували Путіну та Трампу різкі гасла російською та англійською мовами: "В період правління Путіна ЗМІ змовкли", "Факт-чекери знаходять численні помилки у виступах Трампа", "Путін заганяє демократію в більш жорсткий режим", "Кім Чен Ин радіє тому, як Трамп пресує ЗМІ".

Крім того, постери оригінально привітали президентів у Фінляндії: "Пане президенте, ласкаво просимо на землю вільної преси".

Одночасно із зустріччю американського і російського лідерів у центрі міста проходили численні протести, додає Новая Газета. Були тут і представники України.

"Група українських активістів з прапорами і плакатами "НАТО! Допоможи Україні, допоможи собі!", "Путін, руки геть від України!", " Звільніть Сенцова!" зайняла частину парку (поблизу Президентського палацу. - Ред.)", - пише видання.

Поруч з ними, додає "Новая газета", мітингували фінські хлопці в кепках "Make America trade again", натякаючи на нещодавно затверджені Трампом підвищені митні збори.

А трохи далі, в районі Сенатській площі Гельсінкі, танцювали дівчата в масках Трампа і причіпленими животами, протестуючи проти підписаного Трампом указу, що забороняє держфінансування для некомерційних організацій, які консультують жінок на тему абортів.

"Поруч з ними під прапором Афганістану вишикувалися кілька представників афганської діаспори в Гельсінкі, вимагаючи зупинити війну і вивести війська", - додає російська Новая Газета.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

Хочете отримувати найцікавіші матеріали в месенджер? Стежте за нами вTelegram!