Огляд ЗМІ: в ОБСЄ працював "шпигун ФСБ"?

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В огляді преси:

Шпигунський скандал в ОБСЄ

Як Трамп Америку зрадив

П'янкі десерти для водіїв

Омега-3: корисна домішка чи плацебо?

Шпигунський скандал в ОБСЄ

ОБСЄ загрожує "шпигунський скандал", повідомляє сайт німецького телерадіомовника MDR.

Згідно з розслідуванням програми Fakt, ФСБ заволоділа внутрішньою документацією спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, що працює на сході України.

За даними видання, інформацію росіянам передав один зі службовців СММ ОБСЄ.

ФСБ цікавили плани розміщення офісів СММ ОБСЄ на Донбасі, списки співробітників місії, зокрема й інформація про їхніх родичів, внутрішні звіти щодо інцидентів на непідконтрольних українській владі територіях та листування заступника голови місії Александра Хуга, повідомляє Fakt.

Зокрема, Хуг пообіцяв провести внутрішнє розслідування.

"Ми не можемо з точністю сказати, що сталося, - каже представник ОБСЄ. - Нам потрібно більше інформації, щоб дослідити цей інцидент. Ми дуже занепокоєні будь-яким порушенням нашої безпеки, в тому числі твердженнями, які ви робите. Ми ставимось до цього серйозно, але нам потрібні більш детальні відомості, щоб ми могли розглянути це питання та вжити відповідних заходів, якщо це необхідно".

Як Трамп Америку зрадив

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Заяви Дональда Трампа після зустрічі з Володимиром Путіним у Гельсінкі можна розцінювати як "зраду американських національних інтересів", вважає Financial Times.

Йдеться, зокрема, про його відмову визнавати втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року і закиди на адресу критиків Трампа.

У своїй редакційній статті видання пише, що такою поведінкою Трамп дав чітко зрозуміти, що його власні інтереси та пиха стоять для нього вище за верховенство права.

"Все, в тому числі правда, верховенство права і гідність США, підпорядковується його заангажованим інтересам", - пише газета.

"Безладні та егоцентричні заяви президента привертають ще більшу увагу до питань щодо того, наскільки його інтелектуальні здібності відповідають посаді", - додає видання.

Саміт у Гельсінкі також змусив непокоїтися через майбутнє зовнішньої політики США, пише Financial Times.

Зокрема, занепокоєння викликає те, що під час прес-конференції не прозвучало жодної заяви щодо України, падіння боїнгу МН-17 та отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Британії.

Насамкінець, видання закликає Республіканську партію "вийти з тіні" свого лідера і втрутитися, "доки не пізно".

П'янкі десерти для водіїв

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Чи може десерт або апельсиновий сік перевищити норму алкоголю у крові, допустиму для водіїв?

Автори дослідження, проведеного британською компанією з оренди автомобілів All Car Leasing, стверджують, що це цілком можливо

Двох порцій тірамісу, до якого за рецептом додають дві-три столові ложки бренді чи лікеру Амаретто, достатньо, щоб підвести водіїв до межі, пише Daily Mail.

Серед інших "ризикованих десертів" - вишневий трайфл. В нього, зазвичай, додають близько 100 мл вишневого бренді, але для того, щоб добряче сп'яніти, вам доведеться з'їсти щонайменше вісім порцій ласощів.

У списку також різдвяний пудинг з ромом, віскі чи бренді. У випадку з цим десертом достатньо п'яти порцій.

Підвищити рівень алкоголю у крові можуть не тільки солодощі, запевняють автори дослідження.

Ціла пляшка гострого соусу, на кшталт Jack Daniels Jalapeño, може завершитися штрафом через перебування за кермом у нетверезому стані, пише видання.

Небезпечним для водіїв може стати навіть апельсиновий сік. Втім, для цього доведеться випити принаймні літр цього напою.

Dailу Mail цитує авторів дослідження, які кажуть, що були здивовані тим, як звичайні продукти можуть вплинути на рівень алкоголю в крові.

У Британії норма алкоголю для водіїв складає 0,35 проміле, в Україні - 0,2 проміле.

Омега-3: корисна домішка чи плацебо?

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Пігулки Омега-3 та риб'ячий жир, які у вигляді харчових домішок вживають мільйони людей, не приносять жодної користі у запобіганні серйозним захворюванням, повідомляє Times з посиланням на результати медичного дослідження, проведеного науковцями Університету Східної Англії.

"Ті, хто слідкує за здоров'ям, марно витрачають гроші у магазинах, їм слід купувати овочі - радять експерти", - пише видання.

Щороку британці витрачають 547 млн доларів на вітаміни і харчові домішки, свідчать дані консалтингової компанії Mintel.

У дослідженні взяли участь 112 тис. людей, які вживали Омега-3 чи риб'ячий жир.

Згідно з результатами, між тими піддослідними, які вживали додаткові порції препарату, і рештою не було суттєвої різниці у тривалості життя і рівні серцевих захворювань.

За словами керівника дослідження Лі Гупер з Університету Східної Англії, яку цитує видання, науковці не знайшли підтвердження тому, що Омега-3 надає додатковий захист серцевій тканині. Запорука здоров'я полягає у збалансованій дієті, яка містить багато овочів, фруктів, горіхів та жирної риби, каже вона.

За словами ж інших науковців, домішки у вигляді Омега-3 можуть бути чудовою альтернативою поживним речовинам для тих, хто не їсть рибу.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС.

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