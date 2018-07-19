Україна стала першою жертвою Трампа - огляд ЗМІ

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19 липня іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Україна стала "жертвою Трампа"

Трамп і агітація у Facebook

Люксові бренди знищують колекції

У Новій Зеландії тестують чотириденний робочий тиждень

Україна - жертва Трампа?

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Україна стала першою "жертвою недбалості" Дональда Трампа, і не останньою, пише у своїй статті оглядачка Guardian Наталя Антонова.

Президент США не порушив питання конфлікту на Донбасі під час зустрічі з Володимиром Путіним у Гельсінкі. Це підкреслює те, якої шкоди завдає його перебування на посаді, зазначає журналістка.

Ця зустріч стала "дипломатичною катастрофою" для США і це - очевидно, додає вона.

"Та може виявитися, що у найбільшому програші залишиться Україна - країна, про яку забули західні ЗМІ, навіть попри те, що військові і надалі гинуть у практично замороженому і трагічно безглуздому конфлікті з Росією та силами, яких вона підтримує на Сході", - пише оглядачка видання.

З одного боку, Україна опинилася у ролі заручниці великої гри - хаосу, який панує на міжнародній політичній сцені.

З іншого боку, з огляду на бажання Дональда Трампа виглядати оригінальним, Київ може виграти, скориставшись нагодою, коли президенту США захочеться посваритися з Володимиром Путіним, наприклад.

Наслідки шкоди, якої Дональд Трамп завдає іміджу США та американським інституціям, буде важко подолати, пише пані Антонова.

"Відлуння буде відчутно не тільки у США, а і далеко за їх межами - і проблема з Україною може бути тільки початком", - підсумовує оглядачка Guardian.

Трамп і агітація у Facebook

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Дональд Трамп став найбільшим розповсюджувачем політичної реклами у Facebook, повідомляє The New York Times з посиланням на дослідження Університету Нью-Йорка.

З травня цього року команда президента США витратила 274 тисячі доларів на розміщення дописів у соцмережі, обійшовши другого найбільшого рекламодавця - Американську федерацію з планування сім'ї, що опікується питаннями репродуктивної медицини.

За цей проміжок часу політичну рекламу від Дональда Трампа побачили понад 37 мільйонів користувачів Facebook, свідчать результати аналізу даних соцмережі.

Це дослідження допомагає відтворити широку картину того, хто розміщує політичну рекламу у найбільшій соцмережі і скільки витрачає на неї напередодні виборів до Конгресу, що мають відбутися цієї осені, зазначає The New York Times.

Згідно з новими правилами, особи, що розміщують політичну рекламу у Facebook для США, мають бути громадянами цієї країни чи постійними резидентами. Такі норми були введені для того, щоб мінімізувати рівень зовнішнього втручання в політику країни.

Люксові бренди знищують колекції

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Люксові бренди одягу знищують старі колекції вартістю у мільйони доларів, пише Times.

Так, протягом минулого року Burberry спалив одяг на суму в понад 36 мільйонів доларів, згідно з даними компанії.

Попри високі ціни на продукцію бренду, ця сума еквівалентна вартості 20 тисяч тренчів. За останні два роки загальна вартість знищеного товару зросла на 50%, зазначає видання.

У Burberry не приховують, що позбуваються старих колекцій, спалюючи їх, але запевняють, що роблять це у спеціальних печах, які можуть генерувати енергію зі спаленого одягу.

За словами інсайдерів індустрії, люксові бренди знищують свій товар, щоб уникнути крадіжки інтелектуальної власності чи порушення "цінностей бренду".

"Кажуть, що дизайнерські лейбли не хочуть, щоб їхній одяг носили "не ті люди", тобто яким він дістався за безцінь на "сірому ринку", - йдеться у статті.

Burberry - не єдиний люксовий бренд, що знищує свої колекції. Серед інших - такі відомі лейбли, як H&M, Cartier та Montblanc.

В Новій Зеландії тестують чотириденний робочий тиждень

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Скорочений робочий тиждень за умов збереження того ж рівня заробітної плати допомагає знизити стрес, підвищити мотивацію і поліпшити баланс життя-кар'єра.

Такі результати отримали у новозеландській компанії, яка протягом двох місяців тестувала чотириденний робочий тиждень для своїх працівників, повідомляє Guardian.

Perpetual Guardian - фірма, що надає послуги у сфері нерухомості, зі штатом у 240 працівників - відзвітувала про "беззаперечний успіх" експерименту.

Так, згідно з результатами опитування, яке провели після завершення тестового періоду, рівень стресу у співробітників компанії знизився на 7 %, а баланс життя-кар'єра поліпшився на 24 %.

Ідея експерименту належить засновнику компанії Ендрю Барнсу, який таким чином хотів підвищити продуктивність своїх підлеглих в офісі, надавши їм додатковий вихідний для владнання особистих справ. Наразі він розглядає можливість впровадження ініціативі на постійній основі.

"Якщо ви можете надати можливість батькам проводити більше часу зі своїми дітьми, хіба це погано? Які шанси на те, що ви рідше будете скаржитись на проблеми з психічним здоров'ям, якщо у вас з'явиться більше часу на особисті інтереси та піклування про себе?", - ставить запитання пан Барнс.

Міністр трудових відносин Нової Зеландії Єн Ліс-Галловей назвав ідею "дуже цікавою" і пообіцяв заохочувати бізнес до впровадження нових моделей праці, підсумовує Guardian.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг