Чи пропонував Путін Трампу референдум щодо Донбасу - ЗМІ

20 липня західна преса пише про таке:

Чи пропонував Путін Трампу референдум щодо Донбасу?

Путін "маніпулює" американським президентом

Чи пов'язані футбольні успіхи та рівень народжуваності?

Як виглядає останній представник амазонського племені у Бразилії

Путін хоче референдум щодо Донбасу?

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Володимир Путін начебто запропонував Дональду Трампу провести референдум щодо статусу Донбасу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела серед відвідувачів закритої для преси зустрічі російського президента з дипломатами кілька днів тому.

"Путін представив свою пропозицію щодо України як доказ свого бажання припинити конфлікт, який триває вже чотири роки. Але Україну та її союзників у Європі буде важко переконати у необхідності референдуму, адже вони залишаються відданими угоді про перемир'я у контрольованих проросійськими сепаратистами районах Донбасу, яку в 2015 році підписали за посередництвом Європи", - вважає видання.

За словами джерел, йдеться про голосування під міжнародним контролем щодо статусу цих територій.

Путін начебто пообіцяв своєму американському колезі поки що не озвучувати пропозицію публічно, щоб голова Білого дому мав час її обдумати.

Якщо Трамп і справді замислився над такою можливістю, то він, скоріше за все, готовий більш "гнучко" підходити до питання кризи в Україні, наголошує Bloomberg.

"Пропозиція Путіна має занепокоїти українську владу після того, як Трамп минулого тижня залишив відкритою можливість визнати анексію Криму Росією у 2014 році, яка й спричинила кризу, що призвела до бойових дій у східних Донецькій та Луганській областях", - нагадує видання.

Заклики до Конгресу

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"Путін маніпулює Трампом. Що нам робити?" - запитує колишній офіцер ЦРУ, а нині член американського Конгресу Вілл Герд на шпальтах видання New York Times.

За його словами, поведінка американського президента на прес-конференції після саміту у Гельсінкі спантеличила багатьох американців і стала серйозним приводом для занепокоєння.

Зокрема, це стосується його заяви про ймовірність російського втручання у президентські вибори у США в 2016 році - мовляв, він вірить, що Москва до цього не причетна.

"Граючи на руку Володимиру Путіну, лідер вільного світу взяв активну участь у російській кампанії з дезінформації, яка легітимізувала заперечення Росії та підірвала довіру до США, як серед наших друзів, так і серед наших ворогів", - зазначає пан Герд.

То що ж робити американцям? На думку автора, контроль над ситуацією має взяти Конгрес.

Зокрема, конгресмени можуть взяти на себе ініціативу у питаннях безпеки у Європи, як вони це робили під час президентства Барака Обами, закликаючи його адміністрацію надати летальну зброю Україні.

Окрім того, Конгрес може суттєво впливати на політику санкцій щодо Росії, тиснути на Трампа щодо збільшення фінансування розвідки, а також вимагати негайних повідомлень про будь-які спроби втрутитися в американську виборчу систему.

"Якщо ми не вдамося до дій, то втратимо ще більше довіри під час міжнародних переговорів з нашими друзями та ворогами щодо важливих торговельних угод, військових альянсів та ядерної зброї", - попереджає конгресмен.

Футбольні успіхи призводять до бебі-буму?

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Чи є зв'язок між футбольними успіхами та рівнем народжуваності? Британська Daily Telegraph впевнена, що є.

За словами газети, після того як "Барселона" у травні 2009 року виграла Лігу Чемпіонів, кількість новонароджених дітей у регіоні в лютому наступного року збільшилася на 16%.

Цих дітей навіть називають "поколінням Іньєсти" на честь одного з провідних гравців каталонського клубу.

Подібні дані є і про Ісландію після історичної перемоги над збірною Англії на Євро-2016, і про Німеччину, яка приймала Чемпіонат світу у 2006 році, хоча й не спромоглася його виграти.

За словами автора статті, подібний "бебі-бум" потрібен і Великій Британії після Чемпіонату світу у Росії - турніру, що став неочікувано успішним для збірної Англії, яка дійшла до півфіналу.

За даними газети, рівень народжуваності у країні вищий, ніж у багатьох інших європейських державах, але стабільно падає серед всіх вікових груп, крім, як не дивно, жінок старше 40 років.

Чому ж у країні відкладають народження дітей до такого віку? Головна причина - економіка, пише газета. Британці вважають, що спочатку треба придбати власний будинок та мати стабільну роботу.

І Британія - не єдина країна, яка стикнулася з такою проблемою. Серед інших - Росія, Італія, і особливо Японія, де 40% неодружених молодих людей віком від 18 до 34 взагалі залишаються незайманими, додає газета.

На думку автора, проблему міг би частково вирішити британський уряд, якщо б спромігся забезпечити молоді можливість придбати доступне житло. Але наразі це досить далека перспектива.

"Поки що нам доводиться сподіватися, що молода англійська збірна виконає своє призначення та принесе нам покоління Саутгейта", - жартує Daily Telegraph.

Амазонське плем'я у бразильських джунглях

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У тропічних лісах Бразилії зняли на камеру останнього представника амазонського племені, якого ще не торкнулася західна цивілізація, розповідає Independent.

Експерти вважають, що цей чоловік живе сам вже понад 22 роки після того, як на його громаду напали люди, що хочуть забудувати території, на яких проживало плем'я.

"У 1980-х роках хаотична колонізація, зведення ферм та незаконна вирубка лісів у штаті Рондонія призвели до постійних нападів на представників ізольованих корінних народів, що проживали на цій території. Їх постійно виганяли з цих земель на вірну смерть", - цитує газета заяву Національного індіанського фонду Бразилії.

Після останнього такого нападу у 1995 році в племені залишалося не більше шести людей, вважають експерти. Тепер - лише один.

За словами видання, чоловік був одягнений лише у пов'язку на стегнах та перебував у гарному фізичному стані.

Він займається мисливством та вирощує власну їжу. Раніше з ним намагалися вийти на контакт, але він дав зрозуміти, що не зацікавлений у спілкуванні.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC