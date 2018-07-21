Культогляд: "темні сторінки" дитинства Майкла Джексона

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У культогляді цього тижня розповідаємо про таке:

Темні таємниці дитинства Майкла Джексона

Невиконана роль Скарлетт Йоханссон

Касове фіаско найдорожчого китайського фільму

Оригінальне святкування річниці "Парку Юрського періоду"

Садист чи "приклад самовідданості"?

Копирайт изображения Frank Edwards/Fotos International/Getty Images Image caption Майкл Джексон з батьком Джо Джексоном у 1973 році.

Нещодавно один з американських сайтів опублікував відео, на якому Конрад Мюррей, в минулому особистий лікар Майкла Джексона, робить сенсаційну заяву: батько поп-короля начебто примусив свого зіркового сина пройти гормональну терапію.

Independent розповідає, що це сталося ще на початку кар'єри співака. Джексон-старший вважав, що це уповільнить статеве дозрівання сина та збереже його високий голос.

На відео Мюррей також каже, що Майкл неодноразово жалівся йому на жорстоку поведінку батька, і висловлює сподівання, що Джо Джексон, який помер у червні цього року, "отримає по заслугах у пеклі".

Сам співак теж розповідав публічно про суворе виховання. В одному з біографічних документальних фільмів він згадував, як батько його бив: "Це був не лише ремінь, а й шнур, що під руку потрапляло".

Втім, зазначає видання, діти Майкла з великою повагою говорили про свого діда. 21-річний Принц Майкл написав після його смерті, що він є "прикладом сили волі та самовідданості". А 20-річна Періс пообіцяла до кінця свого життя "плекати кожну хвилину, яку провели разом".

Роль для трансгендерів

Копирайт изображения Nicholas Hunt/FilmMagic Image caption Скарлетт Йоханссон не дали зіграти трансгендера.

Скарлетт Йоханссон потрапила під шквал критики та змушена була відмовитися від участі у новому фільмі, пише Daily Telegraph.

Вона мала зіграти роль піттсбурзького гангстера Данте Джілла, який народився жінкою, але все свідоме життя прожив як чоловік.

На оголошення про те, що Йоханссон запропонували втілити на екрані цей сміливий образ, одразу відреагували представники ЛГБТ-спільноти, зокрема трансгендери.

І реакція не була схвальною. Адже, на їхню думку, доречніше було б запросити на знімальний майданчик актора, якому ця тема по-справжньому близька, когось, хто ідентифікує себе з протилежною статтю.

На ці претензії Йоханссон зауважила, що до неї були актори, які виконували подібні ролі, як от Джаред Лето у "Даллаському клубі покупців". І це не викликало такого осуду.

Ця її заява призвела до ще більше обурення, і тому акторка вирішила, що не буде зніматися у стрічці, визнавши, що була "нечутливою".

Вона зазначила, що хоча їй би і було цікаво розповісти історію Данте, вона розуміє, чому багато хто вважає, що цього персонажа має зобразити актор-трансгендер. А ще Йоханссон подякувала ЛГБТ-активістам за те, що розпочали цю важливу дискусію.

Її рішення привітали зокрема в організації "Альянс Геїв та Лесбійок Проти Наклепу": "Оголошення Скарлетт Йоханссон, а також голоси трансгендерів, які висловили позицію щодо цього фільму, змінять правила гри щодо майбутнього трансгендерних ролей в Голлівуді".

Некасова "Асура"

Копирайт изображения GREG BAKER/AFP/Getty Images Image caption Найдорожчий фільм Китаю провалився в прокаті.

Британська преса не часто публікує матеріали про китайський кінематограф. І от з'явилася нагода, хоч і неоднозначна.

На минулих вихідних в Піднебесній на екрани вийшов найдорожчий фільм місцевого виробництва - епічне фентезі "Асура", названий на честь триголового напівбожества в буддистській міфології.

Здавалося, що для успіху зробили все можливе: бюджет більш як сто мільйонів доларів, зірковий акторський склад, дивовижні спецефекти, масштабна рекламна кампанія. Один з кінобосів заявив перед прем'єрою "Асури": "Це фільм багатої уяви. Ми хотіли посилити віру в нашу культуру та розвивати місцеві таланти".

Але стрічка зібрала таку жалюгідну касу за перші два дні показу, що продюсери прийняли рішення припинити прокат, повідомляє Guardian.

Одна з причин провалу, припускають вони, зусилля інтернет-тролів, які штучно занизили рейтинг фільму на популярному місцевому сайті, що і переконало глядачів не йти в кінотеатри.

Втім, ще не все втрачено. Один з продюсерів заявив, що "Асуру" можуть перевипустити - лише змінять деякі сцени.

"Сексуальний Голдблюм"

Копирайт изображения John Phillips/Getty Images Image caption Скульптура улюбленого героя першого фільму "Парк Юрського періоду" у Лондоні.

В Лондоні вирішили доволі креативно відсвяткувати 25-річний ювілей прем'єри першого фільму з серії "Парк Юрського періоду", повідомляє Daily Mail.

Одну з ролей в стрічці зіграв відомий американський актор Джефф Голдблюм. І от біля Тауерського мосту, однієї з найвпізнаваніших архітектурних пам'яток британської столиці, встановили його величезну, майже триметрову, скульптуру.

Скульптура відтворює відому позу математика Іана Малкольма, якого зіграв Голдблюм, - він лежить, спираючись на лікоть з розстібнутою сорочкою та оголеним торсом. Ця поза стала символом і мемом класичної стрічки про динозаврів.

За лічені дні статуя стала магнітом як для лондонців, так і для чисельних туристів. Відгуки в соціальних мережах переважно захопливі: хтось написав, що це його "новий улюбленець", а хтось назвав скульптуру "найбільшою лондонською атракцією".

На жаль, оцінити "сексуального Голдблюма" (так вже чверть століття характеризують цю його позу) та зробити поруч з ним селфі можна лише до 26 липня.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС

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