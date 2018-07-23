Військові вирахували ідеальну дозу кофеїну - огляд ЗМІ

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Читайте в огляді іноземної преси за 23 липня:

Ідеальна доза кофеїну

Криве дзеркало Путіна

Бізнес на Меланії

Залежність від гаджетів

Ідеальна доза кофеїну

Американські військові розробили "революційний алгоритм" вживання кави, який допомагає позбутися втоми, повідомляє Daily Mail.

В Міністерстві оборони США взяли на озброєння наукові дослідження, які визначили точну дозу кофеїну, необхідну організму, щоб не знепритомніти від перевтоми чи нестачі сну.

Так, тим хто не виспався радять такий алгоритм: 200 міліграмів кофеїну відразу ж після пробудження, і ще стільки ж через чотири години.

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Стандартна чашка кави містить 100 міліграмів кофеїну. Якщо ви спали п'ять годин, і прокинулися о шостій ранку, свою першу чашку кави можете випити о сьомій, а другу - о дев'ятій.

Тим, хто працює на нічних змінах, радять випивати дві чашки кави відразу ж на початку зміни.

"Якби ви могли прийти на роботу, випити каву і на 40% покращити гостроту реакції, хіба ж вам це не сподобалося б? Саме над цим ми тут і працюємо", - цитує видання Жака Рейфмана, старшого дослідника, який займається проектом разом з американськими військовими.

Наразі дослідники розробляють спеціальний мобільний додаток, який визначатиме персоналізовану дозу кофеїну для підвищення активності.

"Криве дзеркало Путіна"

Одним з ключових стовпів, на яких тримається політична стратегія Володимира Путіна, є активне використання "хибних тотожностей", пише у своїй редакційній статті під заголовком "Криве дзеркало пана Путіна" The Washington Post.

"Кремль намагається переконати росіян і світ в тому, що між його авторитарними й часто-густо кривавими діями, а також діями демократичного світу, немає жодної різниці", - пише видання.

У цьому, на жаль, російському президенту підіграє його американський колега Дональд Трамп, додає The Washington Post.

Зокрема у відповідь на слова про те, що Володимир Путін - "вбивця", пан Трамп відповів: "У світі багато вбивць… Думаєте, наша країна така невинна?"

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Газета нагадує, що у відповідь на вимогу до російського мовника Russia Today зареєструвати свою філію у США, згідно із законом про лобіювання іноземними урядами (Акт Про реєстрацію іноземних агентів), Кремль прирівняв іноземні ЗМІ в Росії, що фінансуються зі США, до "іноземних агентів".

Під тиском опинилися "Радіо свобода", "Голос Америки" та пов'язані з ними організації, в яких журналісти забезпечують неупереджене висвітлення подій, зазначає The Washington Post.

Напередодні саміту у Гельсінкі, російські законодавці підготували новий закон, згідно з яким реєструватися як "іноземні агенти" будуть вимушені й незалежні журналісти.

Та порівнювати вказані американські ЗМІ з Russia Today - все одно що порівнювати російських військових хакерів з колишнім послом США в Росії, пише видання.

Змусивши Russia Today пройти реєстрацію, Міністерство юстиції США, можливо, і підштовхнуло Кремль до переслідування американських мовників, але це не означає, що Держдепартамент США чи Конгрес мають проковтнути те, що американські ЗМІ прирівняли до російських, зазначає Washington Post і закликає до посилення санкцій проти Москви.

Бізнес на Меланії

Торт Меланії, вино Меланії, чай Меланії, капці Меланії, салямі Меланії - всю цю продукцію віднедавна можна знайти у словенському місті Севниця. Про те, як на батьківщині першої леді США роблять бізнес на її імені, розповідає The New York Times.

Через обмеження, пов'язані з авторським правом, підприємливі бізнесмени не можуть використовувати ім'я Меланія, натомість вони всіляко натякають на зв'язок з пані Трамп. Так, на полицях можна знайти вино "Перша леді" і пухнасті сріблясті капці "Білий дім".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Меланія Трамп

Не усвідомлюючи цього, Меланія Трамп неабияк допомогла своєму рідному місту з населенням біля 5 000 людей, пише видання.

З того часу, як її чоловік Дональд Трамп заявив про намір балотуватися у президенти США три роки тому, потік туристів до Севниці зріс на 15 %.

"Після Меланії, тут дуже багато що змінилося. Тепер до нас приїздять туристи звідусіль", - цитує The New York Times мера міста Среко Оквірка.

Окрім продукції під іменем першої леді США, в туристичних центрах Севниці продають і книжки з її біографією "Меланія Трамп: погляд зі Словенії".

Втім, відколи Дональда Трампа обрали президентом США, пані Трамп не з'являлася у рідному місті з публічним візитом, зазначає видання.

Гаджети та інтернет-залежність

Як далеко ладні зайти технологічні гіганти у готовності долучитися до боротьби з онлайн-залежністю з огляду на те, що їхні бізнес-моделі тісно пов'язані з постійним контактом користувачів зі смартфонами і мобільними додатками?

Відповідь на це питання з'ясовує у своєму матеріалі Financial Times.

Видання цитує голову корпорації Apple Тіма Кука, який каже, що його компанія ніколи не мала на меті змусити користувачів своєї продукції проводити за гаджетами багато часу, або весь вільний час.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виробники гаджетів думають, як можна зменшити залежність від власної продукції

Та напередодні 10-ї річниці запуску програми для завантаження додатків на iPhone, компанія відзначала популярність деяких з них, проте нічого не сказала про роль, яку відіграє постійний потік сповіщень на екранах смартфонів, який змушує їхніх власників перевіряти їх щохвилини.

"Синдром відволікання на гаджети давно вважають причетним до цілої низки захворювань, від зруйнованої розмови за вечерею і порушень сну до проблем з дитячим навчанням, а також підвищеним рівнем тривожності та депресії - навіть підвищеним ризиком до самогубств серед молоді", - пише Financial Times.

Технологічні гіганти визнають проблему. Google та Apple розробили спеціальні додатки, що моніторять скільки часу ви проводите онлайн. Apple також вдосконалює свою систему сповіщень, щоб їх простіше було відімкнути чи поставити на безшумний режим.

Та подібні ініціативи мають межу, зазначає видання, і полягає вона у толерантності інвесторів.

"У заохоченні мільярдів своїх клієнтів відірвати очі від екрана, Інтернет-компанії можуть рухатися вперед доти, доки власників акцій не почне непокоїти, як це позначиться на їхніх прибутках", - пише Financial Times.