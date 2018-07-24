Огляд ЗМІ: скільки разів було життя на Місяці?

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У вівторок, 24 липня, ЗМІ Британії пишуть про життя на Місяці, "кривавий податок" в Індії та про те, чи безпечно футбольним фанатам у Мексиці.

Чи було життя на Місяці?

Чому провалився експеримент із " районом червоних ліхтарів " в Лідсі?

Через що в Індії скасували " кривавий податок " ?

Чи безпечно буде футбольним фанатам у Мексиці?

Чи було життя на Місяці?

Життя на супутнику Землі з'являлося двічі, припускають вчені, щоправда, у найпростіших формах, пише газета Daily Mail.

Cуха, холодна та вкрита кратерами поверхня Місяця потенційно могла стати прихистком для живих організмів три з половиною мільярди років тому.

Примітивні форми життя могли з'явитися у воді, що виривалася з-під поверхні планети через місячні вулкани, вважають науковці. Проіснували вони протягом 70-ти мільйонів років завдяки атмосфері, яка їх захищала.

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Астробіолог Ян Кроуфорд з Університету Лондона розповів: "Якщо вода у рідкій формі і товстий шар атмосфери була присутня на Місяці протягом тривалих періодів часу, ми думаємо, що поверхня Місяця принаймні тимчасово була придатною для життя".

Вчені не виключають, що бактерії могли бути перенесені з Місяця на Землю, яка 3,5 мільярди років тому була набагато ближче до Місяця завдяки, скажімо, ударам метеоритів.

Daily Mail нагадує, що ще десять років тому більшість вчених думали, що Місяць завжди був сухим, можливо, тому, що воду висушували сонячні вітри. Зараз експерти кажуть, що на Місяці могли існувати навіть величезні озера.

Провальний експеримент з проституцією

Провалом закінчився експеримент з легалізації проституції в британському місті Лідс, повідомляє газета Daily Telegraph.

Перший в Великій Британії офіційний "район червоних ліхтарів" з'явився там у 2014 році.

Місцева влада пішла на такий ліберальний експеримент, сподіваючись декриміналізувати цю сферу діяльності, а також зупинити розповсюдження хвороб, що передаються статевим шляхом, і торгівлю наркотиками, яка зазвичай супроводжує торгівлю тілом. Отримувати секс-послуги дозволялося сім днів на тиждень, з 20:00 години вечора до 06:00 години ранку, розповідає газета.

Однак добрі наміри влади розбилися вщент, переконує Daily Telegraph. Замість контролю і обмеження "район червоних ліхтарів" лише посилив кримінальні тенденції в Лідсі.

Проституція "розповзлася" по всьому місту, активізувалися сутенери і пов'язані з ними міжнародні злочинні угруповання, що займаються нелегальним постачанням жінок переважно зі Східної Європи.

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"Статистика у Лідсі промовиста: кількість заяв про зґвалтування та напади на сексуальному ґрунті зросла удвічі, підвищився й рівень поширення гонореї, сифілісу та ВІЛ", - зазначає газета.

"Це було катастрофою з першого дня, - розповів Daily Telegraph на умовах анонімності представник місцевої поліції. - Досить швидко на цю територію зайшли інші злочинці. Торговці наркотиками, сутенери, навіть торговці людьми, які привозили жінок з Румунії. З'явилися численні нелегальні іммігранти, а також скарга за скаргою від людей, які працюють і живуть неподалік".

Daily Telegraph зазначає, що попри провальний експеримент, проституцію можна і треба контролювати.

Газета підтримує шведську модель вирішення проблеми, яку вперше застосували там в 1999 році. У Швеції проституція не є кримінальним злочином, що полегшує життя робітникам цієї сфери, адже вони можуть звертатися по надання допомоги. А от купівля сексу є кримінальним правопорушенням, що змушує ласих до нього "споживачів" добре подумати, аніж звертатися по таку послугу.

Daily Telegraph пише, що після запровадження такого підходу у Швеції, різко впав попит на проституцію. Наразі подібна модель запроваджується у Франції, Ірландії, Північній Ірландію та Ісландії.

Санітарно-гігієнічна розкіш

Уряд Індії скасував так званий "кривавий податок" - 12-процентний податок на товари особистої гігієни для жінок, запроваджений у липні 2017 року, повідомляє Independent. Тамтешні активісти сподіваються, що поступка уряду зробить прокладки і тампони більш доступними для жінок, а школярки не пропускатимуть уроків через неможливість їх придбати.

"Я впевнений, що всі матері і сестри зрадіють, почувши, що санітарні прокладки тепер стовідсотково звільнені від податку", - цитує видання виконувача обов'язків міністра фінансів Індії Пайюша Гойала.

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Independent розповідає, що менструація є однєю з головних причини, через яку індійські дівчата пропускають уроки в школі.

"За оцінками, чотири з п'яти жінок не можуть собі дозволити купувати предмети особистої гігієни. Дівчата у цій країні також стикаються із нестачею туалетів в школах і доступом до проточної води. Все це відбувається на тлі ставлення індійців до менструацій як до чогось ганебного", - пояснює видання.

Тож мільйони жінок в Індії вдаються до використання "підручних" засобів, як от шмаття, попіл, тирса або листя, що, зрозуміло, призводить до поширення інфекцій та інших "жіночих" захворювань, веде далі Independent. Видання зазначає, що рішення уряду, схвалене у 2017 році, базувалося на тому, що тампони і прокладки - це предмети розкоші, а от, скажімо, презервативи - необхідний предмет повсякденного життя, а відтак оподаткуванню не підлягали.

Independent додає, що й і у Великій Британії предмети особистої гігієни для жінок обкладаються 5-процентним податком, бо вважаються такими, що не є вкрай необхідними.

"Водночас такі екзотичні продукти харчування, як м'ясо крокодила і кенгуру, вважаються необхідними і не обкладаються податком", - пише британське видання.

Насильство в Мексиці зростає

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Чи безпечно почуватимуться в Мексиці вболівальники, які приїдуть туди на Чемпіонат світу з футболу? На такі роздуми наводить стаття у газеті Guardian.

За повідомленням місцевих правоохоронних органів, цього року Мексика вже побила власний рекорд за рівнем злочинності.

За перші шість місяців 2018 року кількість вбивств у цій латино-американській країні, що разом із США і Канадою прийматиме мундіаль у 2016 році, зросла на 16% до 15 973 випадків, порівняно із цим же періодом минулого року.

Таким чином, Мексика також встановила новий рекорд, перевищивши всі попередні, за статистикою, що ведеться з 1997 року.

Міністерство внутрішніх справ країни вважає, що сплеск насильства став наслідком боротьби наркокартелів за контроль над новими маршрутами трафіку.

Найбільш небезпечним штатом Мексики є Коліма на узбережжі Тихого океану, де кількість вбивств зросла на 27%, де на 100 тисяч мешканців вбивають 80.

Погіршилася ситуація й на Карибському узбережжі штату Кінтана-Роо, де розташовані такі курорти, як Канкун, Тулум і Косумель, рівень вбивств зріс на 132% - це приблизно 35 вбитих на 100 тисяч осіб. Цей штат дає майже половину доходу від туристичного бізнесу в Мексиці, додає Guardia.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС