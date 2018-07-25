"Альянс його переживе": огляд преси про Путіна і НАТО

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В огляді преси у середу:

С проби Путіна нашкодити НАТО

Міленіали - покоління без власного житла

Іванка Трамп відмовляється від свого бізнесу

Цілющий канабіс для людей з хворобою Альцгеймера

Путін проти НАТО

В той час, як Дональд Трамп робить заяви про втрату актуальності НАТО, називаючи організацію "застарілою", його російський колега Володимир Путін всіляко намагається протистояти її розширенню, вочевидь, не розділяючи погляди президента США, пише The Washington Post у своїй редакційній статті.

Видання нагадує про дипломатичний скандал, що спалахнув між Москвою і зазвичай дружньою до неї Грецією в червні. Тоді Афіни вислали з країни двох російських дипломатів і заборонили в'їзд ще двом, а Росія скасувала візит міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Причина - згода Греції на вступ її сусідки Македонії до НАТО.

"Путінський режим почав брудну кампанію з хабарами і махінаціями, аби попередити це", - пише газета.

У Греції Москву звинуватили в підкупах посадовців, щоб ті опиралися просуванню угоди з НАТО. Македонія заявила, що Росія вклала "сотні тисяч доларів" у фінансування противників вступу країни до Північноатлантичного альянсу. В тому числі, підтримувала агресивно-налаштованих футбольних фанатів, яким нібито платили за організацію протестів.

Та реакція Афін показала, що у своєму бажанні повернути Росії статус супердержави, Володимир Путін "переоцінив свої можливості".

"За участі пана Трампа чи без неї, Македонія, скоріше за все, стане членом НАТО. І попри махінації пана Путіна та його товариша з Білого дому, можемо побитися об заклад, що альянс переживе їх обох", - підсумовує The Washington Post.

Житлове питання та міленіали

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Боротися за право на доступне житло закликає міленіалів оглядачка Financial Times Сара О'Коннор.

Покоління тих, хто народився у 1981-1996 роках, звинувачують у марнотратстві, закидаючи їм невиправдані видатки на таксі, замість громадського транспорту, і жагу до подорожей.

Міленіали мають споживацькі вподобання, що відрізняються від тих, якими можна було охарактеризувати їхній попередників - бейбі-бумерів, але це не свідчить про те, що це покоління більш заможне, пише автор. Причина - у доступності сервісів, появі лоукостів та Uber, додає вона.

"У Великій Британії на 50 % менше міленіалів має власне житло у віці 30 років у порівнянні з бейбі-бумерами" , - йдеться у статті.

Сьогодні молоде покоління британців витрачає на 15% менше, ніж у 2001 році, наводить оглядач видання статистичні дані.

Такий тренд пов'язаний з тим, що міленіали зіткнулися з фінансовою кризою 2008 року і досі живуть з її наслідками. Та вони мають припинити скаржитися і "показати політичні м'язи", вважає автор.

"Багатьом з нас зараз вже давно за 20, а комусь 30. Ми більше не належимо до тих, хто не має права голосу. Не такі вже ми і молоді. Тож досить витрачати енергію на ці нескінченні суперечки з бейбі-бумерами, які ставлять нас у становище підлітків. Натомість, маємо з'ясувати, як виправити те, що пішло не так", - підсумовує оглядачка Financial Times.

Бізнес Іванки

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Іванка Трамп згортає свій бізнес у фешн-індустрії. Бренд жіночого одягу та аксесуарів під її ім'ям припиняє свою діяльність, повідомляє The Wall Street Journal.

Таке рішення донька президента США прийняла для того, щоб уникнути конфлікту інтересів, через який її неодноразово критикували, і зосередитися на роботі радника голови Білого дому, пише видання.

"Я не знаю, коли повернуся до бізнесу і чи відбудеться це взагалі, але знаю, що вся моя діяльність у найближчому майбутньому буде пов'язана з моєю роботою у Вашингтоні", - цитує видання Іванку Трамп.

Донька американського президента започаткувала власний бренд у 2007 році.

Після того, як її батько став президентом, вона відійшла від прямого управління компанією. Минулого року, прибутки від бізнесу почали знижуватися, що пов'язують з онлайн-кампанією, яка закликала до бойкоту речей під брендом Ivanka Trump у знак протесту проти адміністрації Дональда Трампа.

Цілющий канабіс

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Ліки на канабіноїдах допомагають подолати тривожність та гармонізувати емоційний фон у людей, які страждають хворобою Альцгеймера, повідомляє Daily Mail з посиланням на результати нового канадського дослідження.

Тривожність - один з найбільш розповсюджених симптомів, на які скаржаться хворі на Альцгеймер. Ті ліки, якими її долають зараз, підходять не для всіх і часто мають небезпечні побічні ефекти, кажуть науковці.

Синтетичні ж канабіноїди - сполуки, що близькі за хімічним складом до тих, що містяться у канабісі, можуть допомогти у подоланні проблеми, йдеться у статті.

Дослідження показали, що у пацієнтів, які приймали ці ліки, рівень тривожності знизився.

Перш ніж лікарі зможуть рекомендувати їх своїм пацієнтам до вживання, ліки мають пройти національну експертизу.

Огляд підготувавДмитро Зоценко, Служба моніторингу ВВС.

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