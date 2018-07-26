Три Росії сьогодення - огляд ЗМІ

Копирайт изображения AFP Image caption Росія, яку побачили гості Чемпіонату світу з футболу, може бути "ілюзією"

В огляді іноземної преси 26 липня:

Оманливість вражень від Росії після ЧС-2018,

Перспективи зустрічі Трампа з Путіним,

Можливість атак російських хакерів у США,

Яйця як снодійне.

Стережіться російських ілюзій

Професор Інституту політичних досліджень Sciences Po Марі Мендрас у колонці для газети Guardian пише, що не варто вірити у створену завдяки футбольному чемпіонату "ілюзію" про Росію зі згуртованою нацією, якісним державним управлінням і задоволеними людьми.

На її думку, після завершення урочистостей росіяни "повернулися до сірої буденності та гострої нестачі перспектив".

"Ідея про націю, згуртовану навколо Володимира Путіна, є фікцією", - пише Мендрас.

Вона зауважує, що Росію зазвичай зображують у чорно-білих кольорах, як країну, розділену між путінцями й лібералами, багатими й бідними, провінціалами й москвичами, а також слов'янофілами й західниками.

В реальності ж існує три Росії, вважає політолог.

"Перша - це путінська Росія, збудована на олігархічній владній структурі та її потужній пропагандистській машині. Друга - це Росія середньостатистичних росіян, яка має багато шарів, але одні й ті самі проблеми. А третя - це Росія професійних еліт і тих, хто займає вищі щаблі середнього класу, ті хто отримав зиск від економічного буму 2000-х і нині має, що втрачати", - пише Мендрас.

Вона зауважує, що переважна більшість 140-мільйонного населення переймається через зниження рівня життя, медицини й освіти, а також через корупцію. Свідченням цього є, зокрема, протести проти планів уряду підвищити пенсійний вік, вважає авторка колонки.

Експерт доходить висновку, що перед Путіним постала "класична для авторитарних лідерів проблема": йому потрібно "демонструвати народну легітимність, щоб переконати власне оточення і потенційних суперників у тому, що він непереможний і незамінний".

На думку Мендрас, скарги росіян стануть для президента загрозою, якщо вони будуть підсилені інтелектуалами, журналістами й опозиційно налаштованими політиками.

"Врешті-решт, гонитви за статусом глобальної сили може виявитися замало для того, щоб об'єднати навколо сильного лідера фрагментоване суспільство та його різноманітні еліти", - припускає Мендрас.

Коли Путін завітає до Трампа

Копирайт изображения AFP Image caption Запрошення Трампа відкладається до наступного року?

New York Times коментує заяву Білого дому про те, що запланована на осінь зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, імовірно, не відбудеться цьогоріч.

За словами радника президента з нацбезпеки Джона Болтона, Трамп вважає за необхідне організувати наступну двосторонню зустріч після завершення "полювання на відьом". Такий вислів Трамп використовує, коли говорить про розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливого втручання Росії в американські вибори 2016 року та змови оточення Трампа з Москвою.

У Вашингтоні очікують, що розслідування завершиться наступного року, тож і зустріч з Путіним може відбутись у 2019 році.

Як зазначає New York Times, нещодавня заява Трампа про те, що він запросив Путіна до США, стала несподіванкою для оглядачів.

"Дехто трактував це як прояв непокори Трампа після бурі критики через його зустріч з Путіним у Гельсінкі", - відзначає газета.

Передати запрошення для нової зустрічі доручили Джону Болтону, але в Кремлі це запрошення досі не прийняли, пише видання. На думку New York Times, дії Москви викликають питання щодо того, чи Путін взагалі зацікавлений у такій зустрічі.

Газета також цитує радника російського президента Юрія Ушакова, за словами якого обидва лідери досягли розуміння, що зустріч необхідна, але деталі будуть обговорені згодом.

У листопаді Трамп і Путін також матимуть змогу зустрітися в Аргентині, де відбудеться засідання Великої двадцятки.

Кому загрожують хакери?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хакерська атака на українські електромережі показала, наскільки вразливою є базова інфрастурктура

Сайт Independent публікує статтю під драматичним заголовком "Російські хакерські атаки можуть затопити американські міста нечистотами й призвести до вибухів та жертв".

Видання зосереджується на загрозі потужних атак хакерів і наводить приклад України. У грудні 2015 року 230 тисяч жителів Івано-Франківської області опинились у темряві на понад шість годин через "першу в історії кібератаку, якій вдалося вивести з ладу електромережі", пише Independent.

"Через два з половиною роки після того інциденту загроза нових атак нависає над енергетичною інфраструктурою в усьому світі. А комп'ютерні експерти попереджають, що подібні напади на інфраструктуру Заходу можуть поставити під загрозу життя людей", - відзначає видання.

Independent пише, що останньою жертвою хакерів стали Сполучені Штати, де урядовці нещодавно повідомили, що в пункти управління енергосистемою нібито проникли хакери, які працюють на Росію.

У статті зауважується, що Москва відкидає звинувачення в кібератаках на українські енергомережі та об'єкти в інших частинах світу. Крім того, жодна з жертв хакерів не надала доказів, які б доводили причетність Росії, пише Independent.

"Але незалежно від джерела атак комп'ютерні експерти значною мірою заперечують ризик негайної загрози, про що йдеться в нещодавньому звіті (міністерства національної безпеки США - Ред.)", - додає видання.

Яйця перед сном? Гарна ідея!

Копирайт изображения Getty Images Image caption Замість снідаку - на вечерю?

Усім відомо про те, що їсти ввечері - не найкращий спосіб забезпечити собі гарну фігуру і здоровий сон. Але як пише Daily Mail, існує їжа, вживання якої надвечір допоможе солодко і безтурботно виспатися.

У статті наводяться аргументи дієтолога Шерон Натолі, яка стверджує, що вживання яєць на вечерю є чудовим природним седативним засобом.

"Така проста річ як вживання яєць під час вечері може мати натуральний седативний ефект. Їхній білок допомагає організму підготуватися до сну, адже він виробляє мелатонін, який викликає відчуття сонливості", - цитує Натолі видання.

Яйця вміщують речовини, які забезпечують кращий і довший сон, вважає дієтолог. Вона пояснює, що цей продукт ніби говорить мозку, що потрібно відключитися на всю ніч.

Крім того, вживання яєць допомагає боротися з надмірною вагою, передчасним старінням і стресом, зауважується в статті.

Що ж до того, скільки яєць варто вживати, то дієтолог вважає, що два яйця на добу матимуть виключно позитивний ефект на організм.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC