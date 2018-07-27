Economist: чи стане нормою погана погода в Європі

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В огляді іноземної преси 27 липня:

Аномальна спека як нова норма.

Виборча кампанія Віктора Януковича як одне з найбільших професійних задоволень Манафорта.

Як діти вкорочують життя жінок.

2019 рік може стати роком собак-роботів.

Руйнівні зміни клімату

Погодні аномалії, що прокотилися хвилею по всьому світі, можуть стати звичним явищем, передбачають науковці.

Так, згідно з результатами дослідження, проведеного в університеті Мельбурну, кількість європейців, які стануть свідками температурних режимів, що перевищують сьогоднішні рекорди, зросте вдвічі, якщо температура Землі зросте ще на півградуси, пише The Economist.

Ситуація виглядає ще більш тривожно, якщо взяти до уваги фактор вологості. Адже, спеку у 50 градусів легше перенести ніж 30 градусів за підвищеної вологості, йдеться у статті.

Якщо позначка на термометрі, загорнутому у вологий рушник (для створення умов абсолютною вологості), сягне 35 градусів, з такою температурою не зможе впоратися навіть молодий здоровий організм. За таких обставин людина може померти протягом шести годин навіть перебуваючи в тіні, пише видання.

Досі цей показник рідко перевищував позначку в 31 градус. Та якщо викиди діоксиду вуглецю в атмосферу не зменшаться, у певних країнах Перської затоки, наприклад, цей показник перевищить позначку в 35 градусів до кінця сторіччя.

Наслідки глобальних змін клімату можуть бути руйнівними, пише The Economist. Тільки зниження продуктивності праці, пов'язане з погодними аномаліями, обійдеться світовій економіці в два трильйони доларів до 2030 року, підсумовує видання.

Найприємніша кампанія Манафорта

Копирайт изображения AFP Image caption Певний час Пол Манафорт керував виборчою кампанією Дональда Трампа. Проте більше задоволення отримав від роботи над перемогою Віктора Януковича

Робота над передвиборчою кампанією Віктора Януковича принесла Полу Манафорту найбільше задоволення за всю його кар'єру - про це йдеться у матеріалах, які його адвокати представлять під час судового засідання у справі про порушення податкового законодавства та банківські махінації, в яких підозрюють політтехнолога.

"Працюючи над (виборчими) кампаніями протягом останніх 35 років, можу сказати, що ця очолить список тих, які принесли мені найбільше задоволення", - цитує The Washington Post нотатки політичного консультанта для своєї команди стратегів після перемоги екс-президента України на виборах 2010 року.

Слухання у справі Манафорта відбудеться у федеральному суді в місті Александрія, штат Вірджинія, 31 липня. Ця справа пов'язана з роботою, яку політтехнолог виконував для Януковича та його "Партії регіонів", і була порушена за ініціативою спеціального прокурора, який розслідує втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Сам Манафорт запевняє, що його робота в Україні не стосується звинувачень, які висунули проти нього.

Тривалість життя та народження дітей

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Народження дітей скорочує тривалість життя жінок на строк від шести місяців до двох років - такого висновку дійшли американські науковці з Північно-Західного університету, штат Іллінойс.

"Це означає, що чим більше дітей народжує жінка, тим коротшим може бути її життя", - пише Daily Mail з посиланням на американських дослідників.

Автори дослідження встановили, що виношування дитини і пологи прискорюють старіння клітин у жіночому організмі. Це може бути викликано змінами в імунній системі матері.

У дослідженні взяли участь понад 3200 жінок у віці 20-22 років із Філіппін.

Роботи наступають

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Американська інженерна компанія Boston Dynamics планує протягом року виставити на продаж першу тисячу чотириногих "собак-роботів" Spot Mini, повідомляє Inverse.

Найпопулярніша розробка фірми важить 25 кг і може працювати без живлення до 90 хвилин в залежності від задач, які перед нею стоять. Презентаційний відеоролик робота, на якому він самостійно відчиняє двері, зібрав майже 10 мільйонів переглядів на YouTube.

"Ми власноруч зібрали 10 таких, наразі із залученням виробничих потужностей збираємо ще 100, а до кінця 2019 року плануємо налагодити випуск на рівні 1000 одиниць щороку", - каже президент Boston Dynamics Марк Райберт.

За його словами, Spot Mini зробили таким компактним спеціально для того, щоб він міг поміститися в офісі, на заводі чи складі або навіть вдома.

Наразі компанія веде перемовини з потенційними клієнтами за чотирма напрямками: будівельні роботи, доставка товарів, безпека та допомога у хатніх справах.

Завдяки тому, що Spot Mini заввишки не більше метра, він не так лякає, як інші розробки компанії, і може виглядати доволі мило, пише Inverse.

"Якщо зі своїм Spot Mini Boston Dynamics вдасться завоювати скептично-налаштовану публіку, 2019 може стати роком собак-роботів", - підсумовує Inverse.

Огляд підготовлений Службою Моніторингу ВВС

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