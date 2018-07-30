Трамп "таврує" журналістів - огляд преси

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В огляді преси у понеділок, 30 липня:

Трамп провів "теплу" зустріч з редактором NYT щодо "фейкових новин",

процес "брекзиту" дійшов до фази жартів,

люди і уряди мають швидще адаптуватися до спеки, яка стане новою нормою,

чи дійсно корисно багато пити.

Публічне обговорення непублічної зустрічі

Видавець газети New York Times Артур Грегг Сульцбергер і Дональд Трамп посперечалися через журналістику.

Як пише газета, Сульцбергер і Трамп мали розмову ще 20 липня. Зустріч була приватною, а її темою стали напади американського президента на ліберальну пресу.

Однак уже 29 липня таємне стало явним. Трамп опублікував твіт, у якому розповів про "гарну й цікаву" зустріч, на якій вони з Сульцбергером "довго говорили про велику кількість фейкових новин".

Після цього Сульцбергер заявив, що глава Білого дому перекрутив суть їхньої розмови. Він опублікував короткий текст, у якому повідомив, що головною метою, якою він керувався, коли вирішив прийняти запрошення на зустріч із президентом, було бажання висловити занепокоєння через "антимедійну риторику" глави держави.

"Я прямо сказав президенту, що вважаю його вислови не лише такими що роз'єднують людей, але й все більш небезпечними", - написав видавець газети.

Він додав, що найбільше занепокоєний тим, що Трамп "таврує" журналістів, називаючи їх "ворогами народу".

Як пише New York Times, текст 37-річного видавця газети, з якою у Трампа "довга і складна історія стосунків", "очевидно, зачепив його за живе". Президент опублікував низку твітів, звинувативши газети в недостатньому патріотизмі, відзначає видання.

Трамп зауважив, що "вмираюча газетна індустрія", яку зокрема представляють New York Times і Washington Post, пише лише погане навіть тоді, коли йдеться про "дуже позитивні досягнення".

У телефонному інтерв'ю, записаному вже після публічної суперечки з Трампом, Сульцбергер розповів більше деталей про їхню зустріч. Він назвав її "теплою", але зауважив, що їхав до Білого дому з чіткою метою порушити питання про небезпеку антимедійної риторики глави держави. При цьому він визнав, що не мав "ілюзій" про те, що його слова якось кардинально вплинуть на Трампа, але хотів, щоб той звинувачував не журналістику загалом, а конкретно статті в New York Times, які йому здаються несправедливими.

Як описати брекзит

Копирайт изображения AFP Image caption "Брекзит - це ніби коли ви загубили телефон і звинувачуєте всіх навколо в крадіжці, але зрештою знаходите його на дні вашої сумки"

Поки британці готуються до виходу з Євросоюзу, журналістка Моллі Гудфеллоу зібрала у статті для Independent кумедні вислови про брекзит, який вона називає "божевільним абсурдом".

Гудфеллоу відзначає, що складно жартувати про щось, що саме по собі схоже на жарт. Однак вона спробувала знайти вислови, де брекзит порівнюється з "якимись іншими нещасливими подіями", адже, на її думку, це дещо спрощує розуміння того, що відбувається у Сполученому Королівстві.

Список порівнянь, метафор і алегорій вона радить використовувати для того, щоб під час буденної розмови "зробити вигляд, ніби ви в курсі перебігу подій, тоді як насправді ніхто з нас не в курсі, включно з прем'єр-міністром".

"Брекзит - це ніби момент, коли ви вирішуєте під'їхати до другого віконця з видачі фаст-фуду і усвідомлюєте, що забули гаманець, але тепер за вами стоїть автомобіль, і ще один стоїть перед вами, і ви не можете звіти виїхати", - наводить приклад порівняння Гудфеллоу.

Інший приклад звучить так: "Брекзит - це ніби коли ви загубили телефон і звинувачуєте всіх навколо в крадіжці, але зрештою знаходите його на дні вашої сумки, де він весь час лежав. Але ви занадто горді, щоб щось сказати, тож ваші невиправдані звинувачення відштовхують від вас компанію друзів."

Літня спека стане нормою

Копирайт изображения Getty Images Image caption Адаптація життя до спеки має прискоритися

Безпрецедентну спеку, від якої нині страждають країни заходу й півня Європи, більше не можна ігнорувати, пише Financial Times.

Газета відзначає, що кліматологи все гучніше говорять про зв'язок між аномальною погодою та глобальним потеплінням. Нині вони мають переконливі докази того, що "в наступні десятиліття все стане значно гірше, адже корисні копалини насичують атмосферу все більшим обсягом вуглекислого газу".

Приблизно через 20 років така спека, свідками якої нині стали європейці, буде звичним літнім явищем, попереджають експерти.

На думку Financial Times, адаптація всіх аспектів життя людей має прискоритися. Зміни повинні стосуватися будівництва житла, охорони здоров'я, роботи служб із надзвичайних ситуацій і транспортної сфери.

"Одним із найважливіших питань є те, як і де ми будуємо домівки. Як свідчить трагедія, що відбулася цього тижня у Греції, прибережні зони є особливо вразливими до катастроф, пов'язаних із кліматом",- пише видання.

Financial Times підкреслює, що місцева влада має активно запобігати незаконній забудові у вразливих місцях. Крім того, незалежно від місць будівництва нове житло має бути максимально стійким до кліматичних умов.

На політичному ж рівні країни мають вживати заходи для втілення в життя пунктів кліматичної угоди, яку узгодили в Парижі у 2016 році, вважають автори статті.

Водна "одержимість"

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Журналістка Гелен Рамбелоу пише на сторінках Times про "одержимість" споживанням води і наводить думки лікарів щодо сумнівної користі від її надмірного вживання.

Авторка починає з того, що її шотландська бабуся прожила понад 90 років, хоч і не надто любила пити воду. Рамбелоу згадує, що бабуся лише інколи випивала чашку чаю, а ввечері зазвичай віддавала перевагу віскі.

"Іноді я розмірковую над тим, що вона і її покоління подумали б про наш нинішній водоодержимий стиль життя", - пише Рамбелоу. Зараз популярні актори носять із собою "бочки розміром з каністру для бензину", з яких п'ють воду, зауважує вона. Серед інших вона згадує акторку Кортні Кокс, яка випиває два літри води щодня, хоч і зізнається, що це "так важко".

Як пише авторка статті, такий стиль життя зірок телеекрану має певні "не надто гламурні" побічні ефекти. Наприклад, сповнений води шлунок і необхідність постійно навідуватись до туалету.

Рамбелоу також згадує про "нескінченні поради", які можна почути в громадському транспорті. Зокрема, про те, що завжди варто мати з собою пляшку води. "Ми купуємо й кладемо до сумки пляшки з водою, ніби служимо в Іноземному легіоні", - жартує авторка.

У статті сказано, що сучасні поради про необхідність восьми склянок води на день здаються надто загальними і, можливо, базуються на тезі, яку в 1945 році озвучили американські експерти. Але окрім згадування 2.5 літрів води на день, там також йшлося про те, що значна частина цього обсягу знаходиться в їжі, зауважує Рамбелоу.

Авторка згадує книгу лікаря Дани Коен, в якій стверджується, що людям варто отримувати воду з корисної їжі. "Їжте воду. Є люди, які кажуть, що ніколи не п'ють воду і почуваються чудово. Це через те, що вони дуже добре харчуються", - зауважує Коен.

А професор педіатрії зі штату Індіана Аарон Керролл підкреслює, що значна частина досліджень про споживання води фінансуються компаніями, зацікавленими в тому, щоб люди купували пляшки з водою. На його думку, організм людини знає, як регулювати водний баланс, і ті, хто проявляє занадто багато ентузіазму щодо споживання води, можуть його порушити.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC