Чому під британськими парками хочуть ховати ядерні відходи - ЗМІ

В останній день липня британські ЗМІ пишуть про таке:

Як Британія вирішує проблему ядерних відходів?

Зникнення літака в небі над Азією як "найбільша загадка" сучасної авіації

Що роблять посольства США зі старими речами?

Ядерне паливо під парками

Члени британського парламенту підтримали пропозицію із захоронення ядерних відходів у ґрунті під національними парками, повідомляє Daily Mail.

Комітет з питань бізнесу Палати Громад підтримав пропозицію уряду розташувати сховище радіоактивних відходів під землею.

"На наш погляд, у цьому випадку правильно, що питання ядерної безпеки переважають над екологічними проблемами", - цитує газета висновок міжпартійного комітету.

На переконання його членів, технології зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціальних контейнерах під землею допоможуть уникнути забруднення навколишнього середовища.

А поки урядовці обговорюють можливі місця захоронення відходів, активісти-екологи висловлюють сподівання, що ці плани так і залишаться планами на папері.

Daily Mail цитує представницю "Грінпіс" у Великій Британії Кейт Благоєвич, яка сподівається, що місцеві громади теж скажуть своє слово.

"Головним аргументом на захист національних парків є те, що місцеві жителі не погодяться на щось погане", - вважає активістка.

Перша загадка ХХІ-го століття

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Список найбільших загадок людства поповнився ще однією - зникненням літака рейсу МН370 Малазійських авіаліній у березні 2014 року.

Такий висновок робить британське видання Independent, проаналізувавши довжелезний, на 1 500 сторінок, звіт міжнародної команди слідчих, які намагалися дізнатися, що сталося на борту сумнозвісного "Боїнга-777", на якому зникли 227 пасажирів і екіпаж з 12 людей.

Головний висновок експертної групи міститься на сторінці 443, зазначає Independent: "Команда не в змозі встановити справжню причину зникнення МН370".

Проте слідчі змогли відстежити черговість подій до моменту останнього виходу пілотів на зв'язок з авіадиспетчерами.

Отже, 8 березня лайнер Малазійських Авіаліній вилетів з Куала-Лумпура (Малайзія) та попрямував до Пекіна (Китай). Пролітаючи над В'єтнамом, літак несподівано кардинально змінив курс: він розвернувся в бік Малайзії, а потім попрямував у бік південної частини Індійського океану.

Слідчі припускають, що у певний момент в літака закінчилося пальне і він впав в Індійський океан поблизу західного узбережжя Австралії, за тисячі кілометрів від пункту кінцевого призначення.

Тривалі пошукові операції із залученням надсучасних технічних засобів не дали жодних результатів, а про трагічну долю всіх тих, хто був на борту "Боїнга", стало відомо випадково - коли хвилі винесли на східне узбережжя Африки кілька уламків літака.

Чому він змінив курс - це чи не найголовніше запитання, над яким працювали слідчі.

Звіт виключає, що літак розвернули пілоти. Технологічно і автопілот не зміг би виконати такий маневр, а отже не можна виключати ролі "третіх осіб", розповідає Independent.

Команда експертів не отримала жодних зачіпок, які б давали підстави говорити про теракт або несправність систем повітряного судна.

Чи дізнається коли-небудь людство про причини падіння МН370? "Лише у разі якщо знайдеться решта уламків літака", - цитує Independent висновок експертів.

Цент до цента долар збереже

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Як американські дипломатичні представництва економлять кошти платників податків? Про це розповідає Guardian.

Газета, однак, не впевнена, чи варто наслідувати підхід американських посольств.

Видання пише, що після переїзду до нового приміщення диппредставництво США в Лондоні влаштувало онлайн-аукціон з продажу "зайвого майна".

Тож охочі можуть позмагатися за придбання, скажімо, 1 200 рулонів туалетного паперу, розбитих пилососів і подряпаного журнального столика. На продаж також виставлені настільні лампи, автомобіль Volvo S80, книжкові шафи, циркулярна пила, 22 пластикових крісла і поламаний копіювальний апарат ("ціна: 1 фунт, стан: брухт" - стверджує сайт посольства).

"Це не найдивніші речі, що продаються американськими місіями за кордоном", - продовжує Guardian.

Скажімо, посольство США в Єревані (Вірменія), пропонує охочим придбати кілька килимів "з плямами", офісні стільці (також "з плямами") і розбитий холодильник.

"Посольство в столиці України, Києві, пропонує кілька побутових домашніх приладів, чорнильні картриджі для принтерів, а також комп'ютери та мобільні телефони "з тріщинами та подряпинами", - пише газета.

На аукціоні в Анкарі, Туреччина, можна придбати "колекцію меблів, якими можна обставити свою квартиру".

Вона складається із "бежевого та офісного крісел, лампи та торцевого столика".

А посольство в Лісабоні продає дивовижний предмет - термокамер (ціна: 10 євро). Газета із жалем зазначає, що на сайті посольства немає ані його фотографії, ані словесного опису цього предмету.

Видання додає, що такі аукціони відбуваються у відповідності з вимогами правил Державного департаменту США щодо функціонування місій за межами країни.

Згідно з ними, якщо майно посольства не повертається до США, його "можна продати в інтересах уряду країни". А чому просто не віддати нужденним - запитує Guardian.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС