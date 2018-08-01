Чому чоловіки сумують після сексу - ЗМІ

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В перший день серпня британські ЗМІ пишуть про таке:

Чому чоловікам "сумно" після сексу

Найкращий спосіб позбавитись неприємного запаху з роту

Чому лікарі надають перевагу кесаревому розтину

Немає відео шлюбної ночі - немає весілля

Чоловіча "меланхолія"

Чоловіки можуть впадати в "меланхолію" після сексу, пише Independent. Раніше вважалось, що відчуття суму, тривоги та дратівливості, які відомі під терміном "посткоїтальна дисфорія", можуть спіткати лише жінок.

Нове дослідження встановило, що подібні симптоми можуть мати й чоловіки.

Дослідники опитали 1 208 чоловіків в Австралії, Новій Зеландії, Великій Британії, США, Росії й Німеччині та стверджують, що 41% респондентів зізналися, що відчували "меланхолію".

За словами одного з дослідників, професора Роберта Швайцера, поки що не вдалось точно встановити, що саме викликає такий стан у чоловіків.

Якщо розповсюдити на чоловіків те, що відомо про "меланхолію" у жінок, то її причиною може бути комплекс "як біологічних, так і психологічних факторів", в тому числі генетична схильність чи гормони.

Водночас лікар Деніс Ноулз вважає, що далеко не в усіх випадках "відбувається щось серйозне", а часто чоловіки "страждають" після сексу через зниження рівня гормонів, пише Independent.

Імбир проти неприємного запаху

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Коли ми думаємо про те, як позбавитись неприємного запаху з роту, то в першу чергу згадуємо м'ятні льодяники. Втім, пише Sun, існує набагато дієвіший спосіб.

"З'ясувалось, що імбирна суміш, яку називають 6-імберол, стимулює у слині ензим, що розчиняє в нашому роті речовини з неприємним запахом", - пояснює видання.

Науковці з'ясували, що позитивний результат досягається за лічені секунди, адже імбир допомагає ензиму розчинити суміші, що містять сірку - причину багатьох неприємних запахів у нашому організмі.

"Внаслідок цього наше дихання також має кращий запах", - каже професор Томас Гофман.

На його думку, результати дослідження можна використати для створення нових продуктів для догляду за ротовою порожниною, пише Sun.

Страх судових позовів

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Понад 70% лікарів надають перевагу кесаревому розтину, тому що "бояться судових позовів", пише Daily Mail.

"Окрім страху перед судовою тяганиною, лікарі кажуть, що вони обирають оперативний метод для уникнення травмування жінки та тому, що не вистачає персоналу для вагінального народження", - додає видання з посиланням на дослідження британських науковців.

Автори дослідження б'ють на сполох, адже кількість кесаревих розтинів постійно зростає у всьому світі, особливо серед жінок, які народжують вперше.

"Це викликає велике занепокоєння серед чиновників сфери охорони здоров'я, тому що вагінальне народження набагато безпечніше та не пов'язане з великою кількістю ускладнень", - каже автор дослідження Суніта Панда.

Серед інших причин, які впливають на рішення лікарів проводити кесарів розтин, дослідники також називають конфлікти персоналу під час пологів і бажання лікарів контролювати процес замість того, щоб іноді годинами чекати на природне народження дитини, пише Daily Mail.

Весілля під загрозою

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Видання Daily Mirror пише про пару, яка "зневірилися" знайти оператора для зйомки їхньої першої шлюбної ночі.

Молоді люди заручились ще 2016 року, але досі не можуть зіграти весілля, бо ніхто не погоджується виконати їхню забаганку.

Після безрезультатних пошуків вони розмістили анонімне оголошення в інтернеті, пообіцявши винагороду за роботу у 2 000 фунтів.

В оголошенні і пара зазначає, що запланувала весілля на вересень. Відео вони хочуть зняти "лише для своїх очей".

"Ми зовсім не хочемо аби відео потрапило куди-небудь. Воно буде лише для особистого використання мною та моїм нареченим", - цитує оголошення Daily Mirror.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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