Трамп публічно бреше 7 разів на день - огляд ЗМІ

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У четвер, 2 серпня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Трамп бреше у своїх заявах більше семи разів на день

Чому в Трампа і Меркель не складаються стосунки

Японці не хочуть йти з роботи в пятницю раніше, тому їм дозволили приходити пізніше в понеділок

Працівники Єйфелевої вежі страйкують через черги відвідувачів

Скільки неправди у словах Трампа

За 558 днів президентства Дональд Трамп уже зробив понад 4 тис. неправдивих або перекручених заяв, підрахувала газета Washington Post.

Як пише видання, це в середньому 7,6 заяв на день.

Цікаво, що за перших 100 днів на посаді Трамп в середньому робив 4,9 заяв на день, які можна розцінити як неправдиві. Відтоді показник лише зростає, зауважує Washington Post.

"За перший рік на посаді президента Трамп зробив 2 140 неправдивих заяв або таких, які вводять в оману. Нині, коли спливло півроку, він майже подвоїв цей показник", - пише газета.

На думку авторів статті, окремої уваги заслуговує 5 липня цього року, коли лише за день прозвучало 79 неправдивих заяв.

Трамп схильний повторювати деякі з них, підкреслює видання.

"Ми нарахували близько 150 заяв, які президент повторив щонайменше тричі", - відзначається у статті.

Близько третини усіх неправдивих свідчень стосуються економічних питань. Він часто приписує собі робочі місця, що були створені ще до того, як він був обраний главою держави, пише видання.

Також Трамп інколи вважає своїм власним здобутком рішення приватних компаній, в ухваленні яких він участі не брав.

За останні місяці Трамп також зробив 30 заяв про те, що обіцяна ним стіна на кордоні з Мексикою вже будується. Тоді як Конгрес ще навіть не надав згоди на фінансування цього проекту.

Чому Німеччина стала "хлопчиком для биття"

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Німеччина стала для Трампа "улюбленим хлопчиком для биття" і втіленням усього, що йому не подобається в НАТО, глобальній торгівлі й імміграції, пише Financial Times.

Видання відзначає, що глава Білого дому вбачає в канцлері Німеччини Ангелі Меркель "боксерську грушу". Проте багато з того, що він говорить про Німеччину, має в собі зерно істини.

"Трамп - не єдиний, хто критикує відносно низькі витрати Німеччини на оборону, її вражаючий профіцит платіжного балансу й головну роль у проекті "Північний Потік-2"... Про всі ці речі союзники Берліна жалілися роками", - пише газета.

Але саме нападки Трампа, на думку Financial Times, є "болючими" для Меркель, яка завжди була прихильницею міцних зв'язків Європи з США.

Видання відзначає, що Трамп ніколи не був прихильним до Німеччини. Ще в інтерв'ю для журналу Playboy у 1990 році він сказав, що якби став президентом, то обклав би податком "кожен Мерседес, який заїжджає в цю країну (США - Ред.)".

А за словами одного німецького посадовця, під час першої офіційної двосторонньої зустрічі Трамп нібито сказав Меркель, що вона "неймовірна", але винна йому "трильйон доларів".

Дехто з дипломатів вважає, що причиною поганих стосунків Меркель і Трампа є її гарні стосунки з Бараком Обамою.

Інші зауважують, що нинішньому президенту не подобається, як американські медіа зображують Меркель "лідером вільного світу". За іншою версією, що Меркель не стала, як інші європейські лідери, підлаштовуватися під главу Білого дому в надії здобути його прихильність.

Відпочивати, а не працювати

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Японський експеримент, під час якого уряд заохочував компанії відпускати своїх співробітників у п'ятницю йти з роботи раніше, ніж зазвичай, не спрацював.

Як пише Telegraph, цьогорічне дослідження показало, що 89% найманих працівників знають про таку можливість, але лише 11% нею скористалися.

Таким чином сподівання уряду, що японці йтимуть раніше з роботи, проводитимуть більше часу з родиною і друзями, а також допомагатимуть економіці витрачанням грошей у кафе й торгових центрах, не надто виправдалася.

Але в уряді вигадагали інший план - "легкі понеділки". Ідея полягає в тому, щоб дозволяти працівникам один раз на місяць приходити на роботу в понеділок не зранку, а пообіді.

Це дозволить покращити настрій на початку робочого тижня і не так перейматися в неділю ввечері, коли відпочинок супроводжується думками про завтрашню роботу.

Як пише Telegraph, міністерство економіки й торгівлі вже провело тест на собі. Третині співробітників дозволили не з'явитися на роботі вранці, і результат підштовхнув урядовців розповсюдити практику на приватні компанії. При цьому "легкі понеділки" будуть виключно добровільними.

Паризький страйк

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Працівники Єйфелевої вежі розпочали страйк, пише Guardian.

Причиною стали нові правила відвідування туристичної принади столиці Франції.

"Працівники обурені через ухвалене минулого місяця рішення виділяти половину денних квитків на огляд вежі людям, які купують їх онлайн заздалегідь і самі планують час візиту. Раніше лише 20% квитків можна було забронювати заздалегідь", - пише газета.

За словами працівників туристичного об'єкта, нещодавнє рішення зробило черги біля вежі гігантськими.

Крім того, менеджмент почав резервувати для власників кожного типу квитка окремі ліфти. На думку працівників, це зробило ситуацію ще більш нестерпною.

Як пише Guardian, у певні години зарезервований ліфт може бути наполовину порожнім, тоді як внизу стоїть натовп людей, які чекають по три години.

"Співробітникам урвався терпець", - цитує видання главу профспілки Деніса Вавассорі. Він підкреслив, що працівники вежі вимагають, щоб ліфти були доступними для всіх відвідувачів.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

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