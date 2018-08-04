Культогляд: принцесу Лею "воскресять" в наступних "Зоряних війнах"

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У культогляді цього тижня розповідаємо про таке:

Хто зіграє принцесу Лею в наступних "Зоряних війнах"?

Чому Леді Гага заговорила про самогубство?

Як розкрити злочин завдяки кінострічці?

Чи досягли рівноправ'я в Голлівуді?

"Воскресла" Лея

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Цього тижня в Лондоні розпочалися зйомки чергової - дев'ятої - частини "Зоряних війн". У стрічки ще немає назви, і нічого поки що не відомо про сюжет. Але режисер Джефрі Джейкоб Абрамс вже сповістив багатомільйонну армію прихильників кіносаги, що в ролі принцеси Леї буде вже два роки як покійна Керрі Фішер, повідомляє Independent.

Сучасні комп'ютерні технології дозволяють "воскресити" будь-кого. Але знімальна група вирішила цього не робити. Натомість, у новій стрічці використають матеріал, який було відзнято за життя акторки, - під час роботи над "Пробудженням сили", сьомим епізодом космічної епопеї.

Абрамс сказав, що це стало можливим "за підтримки та з благословення" доньки Фішер, за що він їй вдячний, адже не міг собі уявити розв'язку "Зоряних війн" без Леї.

Ще одним з ветеранів майбутнього фільму стане Ентоні Денієлс, який виконує роль робота C-3PO і зіграв у всіх без виключення епізодах.

Леді Гага та Хлопець Зомбі

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Хто хоча б поверхово знайомий з творчістю епатажної Леді Гаги пам'ятає і колоритного парубка в суцільних татуюваннях, з яким вона знялася в кліпі на один зі своїх найбільших хітів Born this way ("Такою народилася").

Його ім'я Рік Дженест, або Хлопець Зомбі. Так його почали називати за малюнки на тілі, які відтворювали людський скелет та внутрішні органи.

На жаль, минулої середи 32-річний чоловік наклав на себе руки. Звістка про його смерть приголомшила співачку, адже вони були друзями, розповідає Daily Mail.

І саме тому вона через Twitter звернулася із закликом не замовчувати психологічні проблеми та просити по допомогу. Необхідно також зробити усе можливе, аби змінити ставлення до подібних розладів психіки, про які багато хто соромиться говорити, додала виконавиця.

Таблоїд нагадує, що Дженест встиг за своє коротке життя багато що зробити. Він не лише працював моделлю на подіумі та з'явився на чисельних обкладинках найвідоміших модних журналів, а й знявся в кіно в парі з самим Кіану Рівзом.

А ще він позував для скульптури британського художника Марка Квінна, яку в 2019 році виставлять в лондонському Музеї науки.

"Пані дюн"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кадр з фільму "Щелепи" (1975)

"Щелепи", класичний трилер Стівена Спілберга про акулу-людожера, може допомогти розкрити давній злочин, пише Daily Telegraph.

Вже понад сорок років американська поліція намагається встановити особу так званої "пані дюн" - молодої жінки, спотворене тіло якої було знайдено серед пісків в містечку Провінстаун штата Массачусетс в липні 1974 року.

Як стверджує письменник Джо Гілл, син уславленого романіста Стівена Кінга, акторка масовки в одній зі сцен "Щелеп" дуже схожа рисами на приблизний портрет вбитої, який є в розпорядженні слідчих.

Є й інші важливі деталі. По-перше, зйомки саме цього епізоду проходили недалеко від Провінстауна. А по-друге, поруч з тілом дівчини знайшли блакитну бандану - саме таку, в якій була героїня масової сцени.

Мередіт Лобур, одна з слідчих, що опікуються справою, вже заявила, що її зацікавила ця версія. Тому не виключено, що детективам вдасться нарешті взнати ім'я таємничої небіжчиці.

Видання нагадує, що в 2003 році виправдали чоловіка, якого звинувачували у вбивстві, - після того, як його алібі - участь в масовці в той час, коли той тяжкий злочин було скоїно - підтвердилося.

Голлівудське "розмаїття"

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption До принципу розмаїтості та рівноправності в Голлівуді закликала акторка Френсіс МакДорманд у своїй промові на церемонії "Оскар" цього року

Скільки останнім часом лунало закликів зробити американський кінематограф більш статево та расово розмаїтим та рівноправним - а віз, як то кажуть, і нині там.

Згідно з результатами нещодавнього дослідження, які наводить Guardian, за останні десять років в Голлівуді майже не відбулося поступу в цій сфері - головні ролі на великому екрані переважно отримують білі чоловіки.

Проаналізувавши тисячу стрічок з майже півсотнею тисяч персонажів, експерти з Університету Південної Каліфорнії переконалися, що жінки, темношкірі та азіати, представники ЛГБТ спільноти та люди з особливими потребами складають мізерну частку кіногероїв.

Ба більше: слабша стать вдвічі частіше постає в кінофільмах в сексуальному контексті, з акцентом на зовнішніх якостях.

Поза камерою ситуація схожа: з більш ніж тисячі режисерів, які зняли стрічки потягом останнього десятиріччя, лише чотири відсотки жінки.

"Чутно какофонічний хор голосів, які вимагають змін, але Голлівуд не змінив своїх правил найму", - каже Стейсі Сміт, автор дослідження.

Але вона залишається оптимісткою попри не надто обнадійливу статистику: "Я чесно вважаю, що зміни - вже на обрії".

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС

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