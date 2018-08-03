Новий шпигунський скандал у посольстві США в Москві - огляд ЗМІ

Копирайт изображения TASS/Getty Images Image caption Посольство США у Москві

У п'ятницю, 3 серпня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Як громадянка Росії стала співробітницею Секретної Служби США

Чому Папа Римський змінив ставлення до смертної кари

Нашестя акул на Балеарські острови - туристи в паніці

Як "селфі" підштовхують користувачів соцмереж до пластичних операцій?

Російська шпигунка в посольстві США

Протягом понад 10 років в американському посольстві в Москві працювала російська громадянка, яка мала доступ до секретної інформації і ймовірно передавала її ФСБ, повідомляє Guardian в ексклюзивному матеріалі.

За інформацією газети, для роботи в посольстві жінку найняла Секретна Служба США - федеральна агенція, що підпорядковується Міністерству внутрішньої безпеки.

Головне завдання Секретної Служби - гарантування безпеки високопоставлених осіб країни та захист державних інтересів країни.

Громадянка Росії була прийнята на роботу в посольство США в середині 90-х років. Вона мала доступ до внутрішніх документів та електронної пошти Секретної Служби, що ймовірно давало їй можливість ознайомлюватися із надзвичайно конфіденційною інформацією, включаючи графіки роботи президента та віце-президента США.

Підозри щодо співпраці жінки зі спецслужбами Росії виникли у 2016 році під час регулярної перевірки її контактів Відділом регіональної безпеки (RSO), що з-поміж іншого збирає інформацію про місцевих співробітників дипломатичної місії.

Саме агенти RSO встановили, що працівниця підрозділу Секретної Служби регулярно зустрічалася із представниками ФСБ і підтримувала з ними контакт без відома і дозволу керівництва.

За інформацією Guardian, відділ регіональної безпеки почав бити на сполох ще в січні 2017 року. "Але Секретна Служба не розпочала своє власне розслідування. Замість цього через кілька місяців їй надали можливість спокійно піти, можливо, аби приховати потенційний провал", - зазначає газета.

Джерело газети у розвідувальних колах повідомило, що сам факт найму іноземної громадянки на посаду у підрозділ Секретної Служби є порушенням правил безпеки.

"Секретна Служба намагається приховати це порушення, звільнивши її з посади, - цитує Guardian своє джерело. - Шкода вже завдана, але керівництво Секретної Служби не проводило жодних внутрішніх розслідувань, аби оцінити її масштаби, і не перевіряло, чи вона не завербувала інших працівників посольства, аби ті надавали їй інформацію".

На запитання газети щодо інциденту Секретна Служба відповіла заявою, в якій намагалася применшити значущість посади росіянки, проте визнала, що співробітниця "була ідентифікована як потенційний кріт". Своєю чергою й Державний Департамент США заявив, що не коментує події, "пов'язані з розвідувальною діяльністю чи кадровими питаннями".

Діяльність "крота ФСБ" в посольстві США в Москві може мати надзвичайно серйозні наслідки, веде далі Guardian, адже під загрозою можуть опинитися і самі співробітники Секретної Служби, їхні контакти, а також й ті, кого Служба покликана захищати.

Співрозмовник газети висловив стурбованість через те, що росіянка мала "багато часу, аби збирати розвідувальні дані без будь-якого нагляду". "Кілька інших співробітників посольства підтримували з нею контакти у позаробочий час і пересилали їй інформацію на приватну електронну адресу, що є забороненим", - пояснив він.

На його переконання, історія із російською шпигункою в посольстві в Москві має стати частиною розслідування про втручання Росії у вибори 2016 року, яке очолює спецпрокурор Роберт Мюллер.

"Її діяльність, спрямована на викрадення і передачу інформації, може пролити більше світла на те, як росіянам вдалося "хакнути" офіс Демократів під час президентських виборів 2016 року", - зазначило джерело газети Guardian.

Новий погляд на смертну кару

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Папа Римський Франциск кардинально змінив катехизу Католицької Церкви щодо смертної кари, повідомляє Independent. На його переконання, смертна кара - це удар по людській гідності.

Досі Католицька Церква не виключала можливість застосування смертної кари, "якщо це єдиний можливий спосіб ефективного захисту людських життів від несправедливого агресора". Новий підхід зазначає, що таке бачення є застарілим, адже існують інші способи захисту суспільства.

"Відтепер Церква навчатиме, що, з огляду на Євангеліє, смертна кара є неприйнятною, оскільки це є ударом по недоторканності і гідності людини. Вона й надалі докладатиме зусиль, аби домогтися її скасування в усьому світі", - цитує видання заяву Святійшого Престолу.

"Протягом століть Католицька Церква, яка нараховує 1.2 мільярди вірних, дозволяла смертну кару в екстремальних ситуаціях. Однак ця позиція почала змінюватися за часів керівництва нині покійного Папи Івана Павла II, який помер у 2005 році", - пише Independent.

Водночас видання звертає увагу на те, що новий погляд на знищення людини людиною може викликати опір католиків у таких країнах, як США, де багато хто підтримує смертну кару.

Independent додає, що нове трактування вже прийняте Конгрегацією Доктрини Віри, органом, який відповідає за оприлюднення та захист положень доктрини Католицької Церкви.

Акули наступають?

Копирайт изображения Auscape/UIG via Getty Images Image caption Блакитна акула

"Туристи в паніці вискакували з моря, коли поблизу вщент запакованого пляжу на Майорці з'явилася акула", - так написала про черговий випадок появи морського хижака в Середземному морі поблизу Балеарських островів газета Daily Telegraph.

Інцидент стався 27 липня. Поява блакитної акули довжиною понад три метри поблизу східного узбережжя острова, яка неабияк налякала не лише дітей, але й дорослих, змусила поліцію закрити пляж для відвідувачів.

Це вже не перший випадок появи акул у доволі теплих водах Середземного моря навколо Балеарських островів, розповідає Daily Telegraph. Працівники сусіднього пляжу розповіли газеті, що блакитні акули і раніше підпливали до пляжів Майорки, що призводило до їхнього тимчасового закриття.

Daily Telegraph вміщує аматорське відео інциденту і нагадує, що в червні подібний випадок стався й на Менорці, де через появу акули поблизу пляжу Ареналь ден Кастель туристам було заборонено заходити в воду протягом усього дня.

Про шкоду "відфільтрованого" життя

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Користувачі соцмереж дедалі частіше просять пластичних хірургів "скоригувати" обличчя, аби воно виглядало, як на "селфі" після опрацювання фотошопом, пише Daily Mail.

Лікарі б'ють на сполох через таку тенденцію, адже деякі пацієнти вважають, що "покращити" свій вигляд у реальному житті так само легко, як усунути недоліки зображення за допомогою новітніх технологій.

Daily Mail посилається на опитування, проведене в США. Воно виявило, що у 2017 році 55% пластичних хірургів в цій країні стикалися з пацієнтами, які хотіли вдатися до хірургічного втручання, щоб покращити свій зовнішній вигляд, аби в реальному житті виглядати, як на "селфі". У 2015 році такі звернення отримували 42% хірургів, а у 2013-му 13%.

У статті, опублікованій в журналі про пластичну хірургію JAMA, дослідники з Медичної школи Бостонського університету вказують на негативний вплив соцмереж на самоповагу користувачів.

Вони звертають увагу на те, що віртуальна версія життя призводить до втрати зв'язку з реальністю, тому що змушує людей вдаватися до радикальних кроків, аби виглядати "відфільтрованими" і в реальному житті.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС

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