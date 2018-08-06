Чому ми бачимо дивні сни у спеку - огляд ЗМІ

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У понеділок, 6 серпня, іноземна преса пише про таке:

Стівен Сігал і "незвичні подарунки"

Дивні сновидіння під час сильної спеки

Що не так з інтернетом

Чи варто стояти на роботі

Сон літньої ночі

Чому ми бачимо дивні сновидіння під час сильної спеки? Таке запитання виносить у заголовок французька Figaro.

"Коли стовпчик термометра йде вгору, вам здається, що всесвіт ваших сновидінь нагадує фільм Девіда Лінча. То чи впливає спека на зміст і частоту ваших марень?" - пише Figaro.

Автор статті наводить думки декількох спеціалістів. Крістіан Рідель, авторка книги "Кохання і секс у ваших сновидіннях", вважає, що ні температура повітря, ні жодні інші зовнішні фактори не впливають на те, що ми бачимо, коли спимо.

А от що точно має вплив на сновидіння, то це стиль життя. Якщо людина пізно лягає і вживає алкоголь, сновидіння можуть містити своєрідні застереження, вважає Рідель.

Лікар Філіпп Больйо має дещо інший погляд.

На його думку, людям здається, що їхні сновидіння у спекотну погоду більш насичені через те, що їм легше запам'ятати те, що наснилося.

"Мозок має потребу знизити власну температуру, щоб заснути. Якщо спека не дозволяє цього зробити, сон стає більш нестабільним і поривчастим, а нічні прокидання трапляються частіше", - цитує його газета.

Видання підкреслює, що саме в моменти прокидання можна найчіткіше згадати, що наснилося.

Сігал і подарунки

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Зірка американських бойовиків Стівен Сігал отримав від російської влади черговий "незвичний подарунок", пише Washington Post.

У 2016 році Володимир Путін вручив йому російський паспорт, а тепер Росія нагородила його статусом спеціального представника Міністерства закордонних справ з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків.

Як пише видання, цим зв'язок актора з його новою батьківщиною не обмежується. Його бабуся народилася у місті Владивосток, а сам Сігал поділяє з російським президентом любов до рукопашного бою.

Саме через теплі стосунки з російським лідером Сігал отримав порцію критики, пише Washington Post. Газета зауважує, що актор схвально висловлювався про анексію Криму і отримав п'ятирічну заборону на в'їзд до України.

Коментуючи нову роботу зірки бойовиків, Washington Post згадує, що у 2015 році BuzzFeed News повідомляв про пропозицію Путіна Обамі щодо призначення Сігала почесним російським консулом у Каліфорнії й Аризоні. "Наша реакція була приблизно такою: ви, мабуть, жартуєте", - цитував BuzzFeed одного з американських посадовців.

Тим часом Washington Post пише, що Росія - не єдина країна, яка пропонувала Сігалу приємні дрібниці. У 2016 році сербські медіа повідомляли, що уряд пропонує йому громадянство Сербії в обмін на відкриття у Белграді академії бойових мистецтв.

"Схоже, що Сігал справді цікавиться країнами колишнього Радянського Союзу. Він відвідував чеченського лідера Рамзана Кадирова та білоруського президента Олександра Лукашенка", - зауважує Washington Post.

Що пішло не так в інтернеті

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Засновник "усесвітньої павутини" незадоволений тим, як вона нині функціонує.

Як пише французька ділова газета Les Echos, Тім Бернерс-Лі - британський спеціаліст з інформатики, який на початку 1990-х створив перший у світі гіпертекстовий веб-браузер і перший веб-сайт, - узяв участь у конференції у Массачусетському технологічному інституті, де висловив розчарування з приводу того, куди нині рухається мережа.

Бернерс-Лі визнає, що соціальні мережі мають суттєві переваги, але звертає увагу на недоліки.

Насамперед ідеться про значний вплив таргетованої онлайн реклами, поширення агресивних висловлювань, які принижують чи дискредитують певні групи людей, а також можливість тотального нагляду за діями користувачів в інтернеті.

На конференції автор всесвітньої павутини відзначив, що вона була задумана як суспільне благо, де немає переваги одних над іншими. Але через занадто м'які обмеження з боку владних структур в інтернеті з'явилися монополії, вважає Бернерс-Лі. Les Echos порівнює його з "Франкенштейном, якого здивувало власне творіння".

Щоб повернути інтернет до його початкової філософії, Бернерс-Лі пропонує суміш більш жорстких регуляторних механізмів і технологічних рішень, пише газета. Одним із рішень він вважає проект Solid, який передбачає розділення програм і даних. Згідно з ним, кожен користувач є власником своїх даних, які зберігаються в обраному ним хмарному сервісі. Нині проект знаходиться на стадії розробки, але Бернерс-Лі сподівається вже за декілька місяців запропонувати його користувачам.

Чи варто стояти на роботі

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Науковці давно попереджали, що надмірне сидіння на робочому місці шкодить здоров'ю. Тепер дехто з них пропонує конкретне рішення - стоячі робочі місця.

Як пише Guardian, Університет Дікіна в Австралії провів дослідження, в якому взяли участь 230 працівників. Вони переважно стояли на роботі, сиділи значно менше, ніж зазвичай, і активно рухались під час перерв.

За словами дослідника Лан Гао, тривале сидіння на робочому місці призводить до серйозних захворювань на кшталт ожиріння, діабету і хвороб серця. А робота стоячи не лише знижує ризик виникнення проблем зі здоров'ям, але й підвищує продуктивність, вважають науковці.

Нині 45% австралійських працівників проводять за робочим столом більшу частину дня. Облаштування 20% їхніх робочих місць новими столами для стояння коштуватиме 185 мільйонів доларів, але зекономить понад сім тисяч "років життя з поправкою на здоров'я", пише Guardian.

Дослідники визнають, що саме необхідність заміни столів є одним із факторів, який стримує широке розповсюдження нової практики. Однак вони зауважують, що економії можна досягнути шляхом використання одного столу декількома людьми в різний час.

Guardian зауважує, що існують й інші дослідження, які не підтверджують користь від роботи стоячи. У Великій Британії аналізували вплив сидіння в офісі на здоров'я п'яти тисяч працівників і виявили, що такий формат нічим не гірший за стояння на роботі, якщо працівник час від часу встає і робить фізичні вправи.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC