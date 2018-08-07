Фейки зазнають поразки - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images

У вівторок, 7 серпня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Боротьба з фейковими новинами

Задовгий сон може стати причиною передчасної смерті

Велика Британія підготувала запит про екстрадицію підозрюваних у використанні "Новачка" росіян

Британка вимагає мільйон фунтів у перукаря за інсульт

Правда переможе фейки

Фейкові новини зазнають поразки, каже оглядач Financial Times Гідеон Речмен.

У сучасному світі політиків-брехунів можна з легкістю викрити за допомогою "реаліті-чеку", тобто перевірки фактів, підкреслює оглядач.

Facebook та Google тільки посилюють "істерію" щодо неправдивих новин.

Загальна стривоженість роллю соціальних мереж у поширенні фейкових новин створює хибне враження, що боротьба за правду в політиці суто сучасне явище, каже автор.

Він підкреслює, що насправді ця боротьба траплялася в історії неодноразово.

Оглядач видання нагадує про риторику гітлерівської Німеччини та Радянського Союзу.

За його словами, в ті часи правда приховувалася жорстким контролем держави над ЗМІ.

Сьогодні ж Західні демократії мають більшу свободу дій, коли йдеться про викриття брехливих заяв політиків.

"Наступ на правду - одна з найбільших проблем нашого часу. Проте історія дає надію. Зрештою, правда завжди перемагає", - підсумовує оглядач Financial Times.

Задовгий сон може стати причиною передчасної смерті

Копирайт изображения Getty Images

Люди, які сплять понад вісім годин на добу, більше ризикують померти передчасно.

Такого висновку дійшли науковці з університетів Манчестера, Лідса, Східної Англії та Кілського університету, повідомляє Daily Mail.

Результати дослідження, в якому взяли участь понад 3,3 млн людей з усього світу, показали, що рівень смертності серед тих, хто спить дев'ять годин на 14% вищий, ніж серед тих, хто спить менше.

Якщо ж тривалість сну сягає 10 годин, то і ризик відповідно зростає до 30%.

Дослідники встановили, що надмірний сон підвищує ризик серцевих захворювань і інсультів.

Серед причин - час, який люди витрачають на сон, вони могли б витратити на фізичні навантаження, які позитивно впливають на серце.

"З надмірною тривалістю сну також пов'язують симптоми депресії, низький соціально-економічний статус, безробіття і низький рівень фізичної активності", - йдеться у звіті за результатами дослідження.

"Новачок": екстрадиція росіян

Копирайт изображения Getty Images

Велика Британія підготувала запит до Москви щодо екстрадиції росіян, підозрюваних в організації отруєння "Новачком" у Солсбері, повідомляє The Guardian.

Видання посилається на джерела у британському уряді та силових відомствах, які кажуть, що особи двох підозрюваних встановлені, а всі документи для запиту на екстрадицію готові.

Такий крок посилить напругу у відносинах між Лондоном та Москвою, зазначає Guardian і прогнозує, що Росія в екстрадиції відмовить.

Газета вважає, що це може спровокувати нові висилки дипломатів з обох країн.

Стосунки між країнами охололи після того, як колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними після отруєння нервовим агентом у парку у Солсбері в березні.

Пізніше зі схожими симптомами отруєння було шпиталізовано британців Чарлі Роулі та Дон Стерджес. Стерджес померла в лікарні.

Британські спецслужби звинувачують в отруєнні Кремль. Москва закиди на свою адресу відкидає.

Інсульт на мільйон

Копирайт изображения Getty Images

Британка вимагає від салону краси мільйон фунтів стерлінгів (майже 1,3 млн доларів) компенсації за інсульт, який, як вона заявляє, стався після процедури у закладі, повідомляє Daily Telegraph.

Адель Бернс - 47-річна медсестра з шотландського містечка Мід Колдер позивається через похід до перукаря у Глазго у 2016 році.

Наступного дня після візиту жінка почала відчувати запаморочення, погіршення зору, а згодом втратила свідомість.

За словами її адвокатів, під час процедури стрижки та фарбування жінці мили голову шість разів, намагаючись отримати необхідний колір.

Вони припускають, що раковина могла передавити їй шию, порушивши циркуляцію крові. Це призвело до порушення функціонування мозку.

За словами адвокатів, випадок Бернс не унікальний. Схожі інциденти після салонних процедур були зафіксовані по всьому світі, йдеться у статті.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.