Огляд ЗМІ: яке воно, життя без Google та Facebook у Китаї

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У середу, 8 серпня, іноземна преса пише про таке:

Путін пропонував Трампу посилити ядерне роззброєння

Чому Саакашвілі на початку війни в Грузії не звернувся до західних союзників

Як китайська молодь зростає без Facebook та Google

З Алеї слави в Голлівуді хочуть прибрати зірку Трампа

Життя без Google та Facebook - яке воно

Про нове покоління китайської молоді, яке зростає без Facebook та Google розповідає у своєму матеріалі The New York Times. Багато молодих людей в Китаї ніколи не чули про ці сервіси.

Інтернет-мережа у країні перебуває під державним контролем. Понад десять років влада блокує доступ до популярних у всьому світі сайтів, серед яких Google, Facebook, Twitter та Instagram.

Замість них китайці користуються місцевими аналогами. За перших шість місяців 2018 року, Кібер-адміністрація Китаю, що займається регулюванням інтернету, відмовила в ліцензії понад 3000 сайтів.

"Звикаючи до місцевих (мобільних. - Ред.) додатків та онлайн-сервісів, багато хто не цікавиться тим, що не пройшло цензуру онлайн. Це дозволяє Пекіну будувати альтернативну систему цінностей, яка конкурує із Західною ліберальною демократією", - пише газета.

Видання ділиться результатами експерименту, який провели два економісти з Пекінського та Стенфордського університетів.

Він показав, що майже половина зі студентів, яким надали можливість користуватися програмами для обмеження цензури в інтернеті, не виявили бажання користуватися ними.

І схоже на те, що цей тренд поширюватиметься. Зараз Китай експортує свою модель цензурованого інтернету до інших країн, серед яких В'єтнам, Танзанія та Ефіопія, пише The New York Times.

Таємна записка Путіна

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Під час зустрічі у Гельсінкі Володимир Путін передав Дональду Трампу перелік пропозицій щодо співпраці між Росією та США у сфері роззброєння.

Про це повідомляє видання POLITICO, яке стверджує, що отримало відповідний документ від російських посадовців знайомих з подробицями зустрічі.

У документі під назвою "Діалог з проблеми контролю над роззброєнням" російський президент пропонує розширення угод у сфері озброєнь та подальше обмеження їх розміщення.

Зокрема, йдеться про продовження на п'ять років договору про Стратегічні наступальні озброєння (СНО-ІІІ) щодо обмеження арсеналів ядерної зброї. Цю угоду підписали Барак Обама та Дмитро Медвєдєв у 2010 році. Вона розрахована на 10 років з можливістю продовження за домовленістю сторін.

Також серед пропозицій міститься підписання нового договору про обмеження розміщення озброєння в космосі.

"Нові подробиці свідчать про те, що попри інші взаємні непорозуміння, Путін залишається зацікавленим у традиційній співпраці між двома країнами у сфері ядерної зброї", - цитує видання одного з учасників нещодавніх неофіційних переговорів щодо контролю над озброєнням у Москві.

Російський президент також звертає увагу на посилення напруги у Східній Європі та пропонує, щоб Вашингтон і Москва "вжили заходів з попередження інцидентів під час військових операцій в Європі та підвищили рівень довіри і прозорості відносин у військовій сфері".

Як механізм досягнення цієї мети пропонується проведення експертних консультацій.

У Білому домі відмовилися коментувати достовірність документу, проте зазначили, що жодних паперів Дональд Трамп від російського колеги не отримував.

Саакашвілі згадує про війну в Грузії

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Грузія не звернулася по допомогу до союзників на початку збройного конфлікту з Росією влітку 2008 року тому, що США були переконані в тому, що після завершення "холодної війни" Росія не готова на вторгнення.

Про це в інтерв'ю "Новая газета" заявив колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі.

"Було розуміння того, що після завершення холодної війни Росія нікуди більше не вторгнеться. Було стратегічне розуміння того, що це більше неможливо. Хоча в нашому випадку почалася інша історія", - сказав Саакашвілі.

За його словами, у квітні того ж року грузинська розвідка зробила фото, на яких видно, як 200 російських танків з написами "Абхазія" вишикувались в Сочі на залізничній колії.

"На це американці нам сказали, що це провокація: мовляв, не звертайте увагу", - сказав екс-президент.

Він додав, що на той момент Вашингтон не так пильно слідкував за подіями в регіоні, бо часи Радянського Союзу лишилися давно позаду, і американська розвідка не мала такої інформації.

В інтерв'ю Саакашвілі зізнається, що відчуває власну відповідальність за події літа 2008 року і додає, що тоді сама влада не до кінця була впевнена в тому, що починається війна.

На запитання, хто переміг в результаті конфлікту, політик каже, що зараз складно дати відповідь і ситуація і надалі розгортається.

Чи приберуть зірку Трампа з Алеї слави в Голлівуді

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Міська Рада Західного Голлівуду проголосувала за те, щоб прибрати зірку, присвячену Дональду Трампу з Алеї слави в Лос-Анджелесі, повідомляє видання Mashable.

Своє рішення посадовці пояснили тим, що ставленням президента США до жінок та інші його дії "викликають занепокоєння".

Питання розміщення зірок на Алеї слави курує Торгова палата Голлівуду. Саме вона має надати дозвіл на те, щоб прибрати зірку Дональда Трампа.

"Щойно ми отримаємо повідомлення від міської Ради Західного Голлівуду, передамо його на розгляд до нашого виконавчого комітету на наступній зустрічі. Наразі ми не плануємо прибирати жодну з зірок на Алеї слави", - цитує видання президента Торгової палати Голлівуду Лерона Гублера.

Над зіркою Дональда Трампа неодноразово чинили акти вандалізму. Минулого місяця чоловік розтрощив її киркою, а після цього здався поліції.

З'явилася ця відзнака на Алеї слави у 2007 році.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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