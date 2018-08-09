На що вплинуть нові санкції США проти Росії - огляд ЗМІ

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9 серпня іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Хто в Росії відчує нові американські санкції

Де лікує рак "дружина тирана" Башара Асада

До чого призвели чутки про здоров'я Качинського

Який тип спідньої білизни корисніший для чоловічої фертильності

Нові обмеження для Росії

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Введення нових санкцій урядом США проти Росії через її роль в отруєнні колишнього шпигуна та його доньки у Великій Британії є провідною темою у ЗМІ по обидва боки Атлантики.

Нові обмеження позначаться на 70% російської економіки та 40% робітників, пише британська Times.

За інформацією видання, санкції вплинуть "на всі державні підприємства та компанії, які фінансуються з держбюджету".

"Очікується, що санкції стосуватимуться заборони експорту стратегічно важливих безпекових технологій та товарів до Росії", - пише газета.

Видання додає, що ще суворіші обмеження можуть бути введені протягом наступних трьох місяців, якщо Кремль не надасть гарантій з невикористання хімічної зброї в майбутньому та не допустить міжнародних експертів до інспекції хімічних об'єктів в Росії.

"Британський уряд буде задоволений тим, що американці так потужно виступили на підтримку свого найближчого союзника. Це рішення показує, що особливі стосунки є такими ж важливими, як і раніше", - каже експерт з хімічної зброї Хаміш де Бреттон Гордон.

Водночас New York Times зазначає, що США дозволяють виключити з санкційного списку обладнання, необхідне для транспортування людей та вантажів до Міжнародної космічної станції, а також обладнання для комерційних літаків, що забезпечує безпеку пасажирів.

Видання відзначає "дихотомію" у діях уряду, який пообіцяв ввести санкції вже в серпні, а також президента Дональда Трампа та Білого дому, які ніяк не прокоментували це рішення.

"І знову, цей пакет санкцій підкреслює, що в адміністрації Трампа - одна політика щодо Росії, у той час як сам Трамп має свою особисту політику", - зауважує дипломат Майкл МакФол.

"Нетрадиційна" публічність

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Дружина сирійського президента Башара аль-Асада розпочала боротьбу із раком грудей, пише Daily Mail.

Видання зазначає, що хворобу в 42-річної Асми діагностували на ранній стадії, що значно збільшує шанси на одужання.

Daily Mail звертає увагу на нетрадиційну для Сирії публічність заяв про стан здоров'я першої леді в країні, де "рак вважається табу".

Зокрема, фото Асми з її чоловіком у медичній палаті були викладені на офіційній сторінці офісу президента у Facebook.

Під іншим фотом усміхненої першої леді можна побачити напис арабською: "Я належу до народу, який навчив світ завзятості, силі та тому, як протистояти складнощам. Моя рішучість походить від вашої рішучості та сили, продемонстрованих за останні роки."

Жодних офіційних повідомлень про місцеперебування пані Асад не було зроблено. За неофіційною інформацією, її лікують у військовому шпиталі в Дамаску, пише Daily Mail.

Битва "бульдогів"

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New York Times пише про те, що проблеми зі здоров'ям Ярослава Качинського призвели до "боротьби за владу" у керівній партії Польщі.

Видання вважає, що лідер націонал-консервативної партії "Право і справедливість" хворіє. Чутки про його здоров'я циркулюють з травня, коли він потрапив до лікарні начебто для операції на коліні. Втім, Качинський залишався в лікарні 37 днів, а після того, як його виписали, лише кілька разів з'являвся на людях.

Попри це, урядовці називають всі чутки "сміттям" та заперечують можливість відходу пана Качинського від керма партії.

Видання зазначає, що було "чимало натяків на те, що стан здоров'я "найвпливовішої людини" Польщі "набагато серйозніший, ніж визнають чиновники".

"Ми не знаємо правду про його здоров'я. Вона прихована. Вона більш прихована, ніж стан здоров'я перших секретарів за часів Радянського Союзу", - каже політолог Ольгерд Аннусевіч.

За словами експерта Войцеха Пшибільського, Качинський "контролював" різні фракції у партії, але зараз відбувається "боротьба за владу".

"Це наче бульдоги б'ються під килимом", - додає Аннусевіч.

Серед можливих наступників Качинського називають міністра внутрішніх справ Йоахіма Брудзінського та прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

Втім перший заперечив можливість відставки Качинського.

"Голова повністю контролює перебіг подій в партії та не планує політичної відставки", - цитує Брудзінського New York Times.

"Практична" порада чоловікам

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Тип трусів впливає на фертильність чоловіка, пише Guardian.

Видання цитує результати дослідження американських вчених, які встановили, що носіння "боксерів" та шортів дозволяє чоловікам виробляти набагато більше сперми, ніж носіння плавок.

Дослідники протестували 656 чоловіків та виявили, що кількість сперматозоїдів на 25% вища в тих, хто надає перевагу "більш просторій" спідній білизні, адже такий вибір дозволяє залишати чоловічі статеві залози "в прохолоді".

"Результати дослідження є дуже практичними. Чоловіки можуть збільшити виробництво сперми просто змінивши тип спідньої білизни", - каже дослідниця Лідія Мінгез-Аларкон.

Втім, деякі науковці ставлять під сумнів висновки американських вчених. Вони зазначають, що в результатах "можливі помилки" через методологію та неврахування інших факторів, які можуть впливати на фертильність чоловіків.

Але навіть критики погоджуються з тим, що ідеальна температура для продукування сперматозоїдів є на 3-4 градуси Цельсія нижча за нормальну, пише Guardian.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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