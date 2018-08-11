Культогляд: ВВС випускає провокаційну секс-драму

Копирайт изображения Getty Images Image caption Голлівудська акторка Тоні Колет зіграє головну роль у провокаційному серіалі

Цього тижня у культогляді:

"Секс, наркотики і мастурбація" у новому серіалі ВВС

Дональд Трамп як музейний експонат

Зуби Гітлера у книзі радянської перекладачки

Британський Музей поверне артефакти Іраку

Еротична драма на ВВС

Цієї осені на телеекрани виходить "найбільш Х-рейтингова драма зі всіх, що їх будь-коли показувала ВВС", пише британський таблоїд Daily Mail.

Серіал під назвою Wаnderlust, що складається із шести епізодів, "наповнений сексом, наркотиками і мастурбацією", інтригує газета.

У центрі сюжету - подружжя, яке після багатьох років спільного життя намагається переосмислити свої стосунки.

Головну роль лікаря Джой Річардс виконає голлівудська акторка Тоні Колет. Вона визнала, що пропозиція знятися у драмі із численними сценами сексу не надто збентежила її. Але коли почалися зйомки, вона почувалася ніяково.

"Сцени сексу не можна грати впівсили. Вони повинні виглядати реальними, - поділилися вона своїми думками з Daily Mail. - Секс - це частина життя, і це серіал про реалії життя".

Втім, пані Колет, володарка премій "Греммі" і "Золотий Глобус", вважає, що сценарій "Wаnderlust" - найкращий з того, над чим їй будь-коли доводилося працювати.

А поки що керівництво підрозділу ВВС, який зняв серіал, не виключає, що не всі приймуть його схвально.

Пірс Венгер з ВВС Drama попередив: "Ми ще ніколи не бачили нічого подібного на BBC One"

Всі хочуть Трампа

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Причому хочуть надувного шестиметрового Трампа, який ширяв в небі над Лондоном під час липневого візиту глави Білого дому до Великої Британії.

Зі всесвітньовідомих музеїв, що воліли б отримати надувне "дитя", навіть черга вишикувалася, розповідає американська газета New York Times.

Це і Британський музей, і Музей Лондона, і Музей дизайну, що розташовані у британській столиці.

Як відомо, велетенську кулю в формі "бебі-Трампа" запустили противники його візиту до Великої Британії. Трамп поїхав, а надувне "дитя" залишилося і вже перетворилося на бажаний музейний експонат.

New York Times пише, що мешканці і гості Лондона невдовзі знову зможуть побачити надувного Трампа. Представники Британського музею ведуть перемовини з творцями кулі, аби та стала експонатом виставки про історію протестів і непокори, що відкриється у вересні.

Хотів би отримати "малюка-Трампа" і Музей дизайну. Очільник колекції музею Том Вілсон розповів New York Times, що куля є нагадуванням про "важливий протест" та відтворює роль дизайну у політичному спротиві.

Газета також повідомляє, що через свої розміри після виставки в Британському музеї надувний Трамп, вірогідно, знайде постійний прихисток в Музеї Лондона і Бішопгейтському Інституті, які ведуть хронологію протестів в Лондоні.

Трагічна роль зубів Гітлера

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Як виглядав кінець Другої Світової війни очима перекладачки, яка супроводжувала радянські війська, що увійшли в Берлін.

Про це йдеться в книзі Олени Ржевської "Мемуари військового перекладача", яка недавно з'явилася на полицях книжкових магазинів Великої Британії, пише Daily Mail.

В ній є все - і жахи німецької окупації, і жорстокість і лицемірство радянської влади, і "фейкові новини", схвалені Сталіним, і цілком детективна історія, пов'язана із зубами Адольфа Гітлера.

Цей день молода Олена запам'ятала на все життя: 9 травня 1945 року, коли світ відзначав поразку Німеччини у війні, її викликали до командування радянських військ і дали невелику червону коробочку, в якій зазвичай зберігають ювелірні прикраси. Коли вона відкрила її, то побачила огидні старечі зуби. Це були зуби фюрера.

За наказом своїх командирів, Олена повинна була знайти дантиста Гітлера, аби той підтвердив їхню автентичність. Зробити це було необхідно чим скоріш за особистим дорученням Сталіна.

Але зовсім не для того, аби оголосити на весь світ про ганебний кінець лідера нацистів. Навпаки, Сталін хотів розповсюдити міф про те, що Гітлер живий, щоб створити напруження поміж союзниками.

"Адже якщо Гітлер ще живий, то й з нацизмом ще не покінчено, а відтак світ надалі перебував у небезпеці", - розповідає Ржевська.

Дивом у розгромленому Берліні молодій перекладачці вдалося знайти помічницю зубного лікаря Гітлера. Бідолашна Кайте Хойзерманн, яка знайшла рентгенівський знімок, що доводив справжність зубів, тоді не знала, яку ціну вона заплатить за це.

Тим часом радянська влада оголосила інформацію про рештки Гітлера державною таємницею. Агентство новин ТАСС уповноважили розповсюджувати чутки про появу Гітлера чи-то в Аргентині, переодягненим жінкою, чи-то в Іспанії на віллі Франко.

"Сталін абсолютно не переймався правдивістю історичної інформації, його не хвилювало, що думатимуть з цього приводу народи СРСР і світу, - пише у мемуарах Олена Ржевська. - Для нього правдивими були лише ті засоби, які виправдовували його прагматичні наміри".

Що ж до Кайте Хойзерманн, то зґвалтовану радянськими солдатами жінку спочатку шість років утримувалася одну в камері, після чого її вислали в сибірські табори ще на чотири роки.

Визволителі звинуватили її в тому, що, як помічниця дантиста Гітлера, вона "продовжувала війну і допомагала буржуазній німецькій державі". У віці 45 років пані Хойзерманн вирвалася з СРСР і прожила ще 40 років.

Олена Ржевська померла у 2017-му. Все життя вона вважала дивом те, що їй вдалося уникнути долі Кайте Хойзерманн.

Вкрадені артефакти

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Британський музей поверне Іраку старовинні артефакти, викрадені під час вторгнення до цієї країни військ західної коаліції у 2003 році, розповідає британське видання Independent.

Колекція предметів, вік яких сягає 5000 років, конфіскували детективи Скотленд-Ярду в лондонського дилера, який не зміг довести законність володіння цими предметами.

Представники Британського музею розповіли виданню, що конфісковані артефакти, серед яких є ювелірні вироби, оздоблені конуси і печатки, спочатку передали державі, а на початку цього року потрапили для вивчення до музею.

Independent пише, що дилера з нелегальними предметами затримали у травні 2003 року, тобто всього через два місяці після вторгнення США та Великої Британії до Іраку, де, на переконання тодішніх президента США Джорджа Буша та прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера, тоді існували великі запаси зброї масового знищення.

Вторгнення призвело до хаосу в країні та масових розкрадань музейних цінностей. Окупаційні війська, які переймалися охороною ключових інфраструктурних об'єктів, як от лікарень, станцій водопостачання і урядових закладів, просто не мали змоги охороняти заклади культури.

Національний музей Іраку був практично повністю розграбований, пояснює Independent, а за оцінками ФБР, з країни тоді нелегально вивезли десятки тисяч артефактів.

Посол Іраку в Великій Британії Саліх Хусейн Алі високо оцінив крок співробітників Британського музею та їхні "виняткові зусилля" у дослідженні старожитностей.

"Таке співробітництво між Іраком та Сполученим Королівством є життєво важливим для збереження та захисту іракської спадщини, - сказав він. - Захист старожитностей є завданням міжнародної спільноти. В Іраку ми прагнемо до глобального співробітництва, щоб захистити спадщину країни і повернути вкрадені предмети".

Своєю чергою директор Британського музею Гартвіг Фішер заявив: "Британський Музей прагне боротися з незаконною торгівлею та шкодою, що вона завдає культурній спадщині. Це питання, яке стосується всіх нас"

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

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