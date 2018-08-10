Секс подовжує життя жінок - огляд ЗМІ

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У п'ятницю, 10 серпня, британські ЗМІ пишуть про таке:

Як регулярний секс впливає на жінок?

Росія відповість на нові санкції США?

Чому прихильник "брекзиту" переїздить до Монако?

Регулярний секс та життя жінок

Секс хоча б один раз на тиждень, навіть без оргазму, уповільнює старіння жінок, повідомляє Daily Mail.

Видання посилається на дослідження американських вчених.

Науковці виявили, що регулярний секс, навіть якщо він не дає сильного фізичного задоволення, уповільнює скорочення теломерів - ділянок хромосом, які відповідають за старіння організму.

Чим старша людина, тим коротшими стають теломери. Саме через це клітини організму старіють і швидше помирають, пояснює видання.

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско виявили, що секс принаймні один раз на тиждень збільшує теломери у жінок.

Завдяки цьому уповільнюється старіння, подовжується тривалість життя і покращується загальний стан.

Daily Mail цитує керівника проекту Томаша Кабезу де Баку, який пояснює зв'язок між регулярним сексом і старінням.

"З плином життя скорочені теломери можуть призводити до хронічних дегенеративних захворювань та передчасної смертності. Сексуальна інтимність може зменшити наслідки стресу для клітин... Така модель реагування на стрес й зберігає довжину теломерів", - каже він.

Daily Mail зазначає, що наразі не зрозуміло, чи працює це для чоловіків.

"Космічна" відповідь Росії на санкції

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У відповідь на нові санкції з боку США Росія погрожує заборонити продаж їй ракет-носіїв, пише газета Daily Telegraph.

Москва планує припинити експорт російського носія RD-180, який виводить на орбіту американські ракети класу "Атлас-5".

Вашингтон готується запровадити нові санкції проти Росії у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Російська державна компанія, що виробляє RD-180, повідомила, що наприкінці липня підписала контракт на постачання шести таких двигунів до США.

Як пише видання, російські носії використовуються США у дослідженнях Марса і Плутона.

Поки що "Атлас 5" не має альтернативи російському RD-180, зазначає Daily Telegraph.

Видання наводить слова незалежного російського аналітика з питань оборони Павла Фельгенгауера, що США вже закупили достатню кількість носіїв RD-180. Їх вистачить аби без проблем продовжувати космічні дослідження протягом кількох наступних років.

Заборона експорту космічних ракет-носіїв "більше зачепить росіян", каже він, адже вони планують продавати більше таких двигунів за кордон.

"Брекзит" - добре, але гроші важливіші?

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Найбагатша людина Великої Британії, сер Джим Реткліфф, який є палким прихильником виходу країни з ЄС, перебирається до Монако, повідомляє Guardian.

Власник енергетичної кампанії "Інеос", чиї статки оцінюються в 21 млрд фунтів стерлінгів, переїжджає до князівства, аби уникнути високих податків, пише газета.

Про свої наміри залишити Туманний Альбіон бізнесмен оголосив через два місяці після того, як королева надала йому лицарський титул "за заслуги у бізнесі та інвестиціях".

Пан Реткліфф вважається чи не найзатятішим прихильником виходу Великої Британії з Євросоюзу. Під час кампанії, що передувала референдуму про "брекзит", він агітував за "майбутнє без ЄС".

Він переконував виборців, що Велика Британія процвітатиме без вказівок з Брюсселя.

"Mercedes не перестане продавати автомобілі у Великій Британії, а Лондон є одним з двох ключових фінансових центрів світу, ним і залишиться", - цитує його тодішні промови Guardian.

Газета повідомляє, що прес-секретар компанії "Інеос" відмовився коментувати рішення свого боса, пояснивши, що це його "особиста справа". Він додав лише, що офіс компанії залишиться в Лондоні.

Guardian зазначає, що раніше пан Реткліфф вже виводив свій бізнес з Великої Британії. У 2010 році він переводив "Інеос" до Швейцарії, аби уникнути високих британських податків.

Завдяки цьому бізнесмен заощадив приблизно 450 млн євро. У 2016 році компанія повернулася до Великої Британії.

Консерватори тоді скоротили корпоративний податок з 28 до 20%.

Guardian нагадує, що кожні 35 із 100 мешканців Монако - мільйонери. Очікується, що до 2026 року їхня кількість зросте до 16,1 тис. з-поміж загальної чисельності населення князівства, яка сягає близько 38 тис.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

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