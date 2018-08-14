Нові санкції проти Росії наближають Путіна до фіаско - огляд преси

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В огляді преси:

Санкції проти Росії підривають популярність Путіна

Чим смерть Сенцова в ув'язненні загрожує Росії

Штучний інтелект проти лікарів

У Франції учням заборонять смартфони

Антиросійські санкції та фіаско Путіна

Попри всі "геополітичні авантюри" і "перемоги" Кремля на міжнародній арені, президенту Володимиру Путіну не вдається переконати Захід зняти з Росії економічні санкції і це позначається на настроях росіян, пише The New York Times.

Минулого тижня санкції, які ввели в 2014 році через анексію Криму, посилили, що знизило курс рубля до нового мінімуму, додає видання.

"Те, що пану Путіну не вдалося досягти прогресу у звільненні російської економіки від санкцій - фіаско, як з точки зору внутрішньої, так і зовнішньої політики", - пише газета.

В Кремлі розраховували на прихильність президента США Дональда Трампа і очікували, що після зустрічі в Гельсінкі обмеження вдасться послабити. Але цього не сталося.

Після анексії Криму російська влада вдалася до політики зображення країни у вигляді "фортеці в облозі", пише The New York Times.

"Проте, за чотири роки пересічним росіянам ця формула почала набридати, кажуть аналітики, а зниження рейтингу популярності пана Путіна можна частково пояснити його неспроможністю налагодити відносини з Заходом", - додає видання.

Газета цитує директора "Левада-Центру" Льва Гудкова, який каже, що росіяни почали усвідомлювати, що зовнішня політика їхнього президента надто дорого їм коштує, і через це рівень загального невдоволення в країні поступово зростає.

Насамкінець The New York Times цитує російського політолога Олександра Морозова, який передбачає, що надалі уникнути нових санкцій Росії буде більш складно.

Доля Сенцова

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Якщо російська влада дозволить українському режисеру Олегу Сенцову померти, це може призвести до непередбачуваних наслідків, пише правозахисниця Саммер Лопес у статті The Washington Post.

"Ризикувати смертю від голодування людини, яка опинилася у складній ситуації, і яка привернула увагу світу - небезпечний політичний вибір для будь-якої влади", - зазначає вона.

За таких обставин, широкого розголосу в Україні не уникнути - антиросійські настрої в країні посиляться ще більше, що може спровокувати збільшення напруги в регіоні.

В Росії також може піднятися хвиля невдоволення політикою президента Володимира Путіна, особливо враховуючи те, що російські активісти вже публічно виступали за звільнення українця попри загрозу арешту.

Та виглядає так, що після перемоги на чергових президентських виборах і чемпіонату світу з футболу, що відбувся цього літа в Росії, Володимир Путін не готовий йти на поступки, каже правозахисниця.

Олег Сенцов, засуджений до 20 років колонії суворого режиму в Росії за звинуваченнями у тероризмі, голодує третій місяць поспіль.

Штучний інтелект проти лікарів

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Штучний інтелект Google з більш високою точністю діагностує хвороби ока, ніж лікарі, повідомляє Financial Times з посиланням на результати тестів, оприлюднені у науковому журналі Nature Medicine.

Британська компанія DeepMind, яку придбала Google, провела діагностику 997 пацієнтів спільно з лондонською клінікою Moorfields, що спеціалізується на лікуванні хвороб ока, за участю восьми офтальмологів.

Результати тесту показали, що похибка для алгоритму штучного інтелекту становить 5,5 %, а для лікарів 6,7%-24,1%. Коли ж лікарям було надано інформацію про історію хвороби пацієнтів, рівень похибки практично зрівнявся з показником для штучного інтелекту - 5,5%-13,1%.

Технологія розробки DeepMind здатна аналізувати скани зображень сітківки ока у ЗD форматі і діагностувати основні хвороби ока, у тому числі глаукому і діабетичну ретинопатію. Вона швидше обробляє інформацію, що може суттєво скоротити період очікування пацієнтами діагнозу, йдеться у статті.

За словами офтальмолога з клініки Moorfields Пірса Кіана, результати тестів виявилися абсолютно неочікуваними, а широкомасштабне застосування технології можна очікувати за три роки.

Заборона на смартфони

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Франція заборонить учням використовувати смартфони у школах, повідомляє The Wall Street Journal. У такий спосіб влада країни намагається боротися з залежністю молоді від сучасних гаджетів.

З початком нового навчального року у Франції починає діяти закон, згідно з яким дітям у віці від 3 до 15 років буде заборонено використовувати телефони на територіях навчальних закладів, крім деяких виняткових ситуацій.

За словами міністра освіти Франції Жан-Мішеля Бланке, заборона допоможе дітям сконцентруватися на навчальному процесі. Він також висловив надію, що закон стане символічним сигналом, як для батьків, так і для дорослих, який вони візьмуть до уваги і у житті поза школою.

"Ми не прагнемо позбутися досягнень технологічного прогресу - це було б абсурдно. Ми, скоріше, хочемо користуватись ними у такий спосіб, щоб довести, що людина управляє технологіями", - цитує видання міністра.

В багатьох американських школах подібна заборона вже діє, додає газета. Дослідження показують, що це позитивно позначається на академічній успішності учнів.

Протягом останніх місяців технологічні гіганти з Кремнієвої долини почали заявляти про початок роботи над новими програмами, які дозволятимуть користувачам їхніми технологій контролювати час, який вони витрачають на користування ними.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу BBC

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