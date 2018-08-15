Як зміни клімату допомагають РФ мілітаризувати Арктику - британська преса

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В огляді британських ЗМІ:

Чому зростає військова присутність Росії в Арктиці?

Чи роблять смартфони дітей розумнішими?

Чи допоможе Facebook знайти особисте щастя?

Як спіймати педофіла за лічені хвилини?

Росія мілітаризує Арктику

Газета Daily Mail б'є на сполох через зростання військової присутності Росії в Арктиці. Британія повинна залучити більше ресурсів для захисту своїх інтересів в регіоні, стверджує видання.

Daily Mail пише, що ситуація в Арктиці, де танення льодового шару полегшує для Росії передислокацію військ, привернула увагу і членів британського парламенту.

Вони застерігають, що "панування ворожої держави" в регіоні становить небезпеку для північної частини Великої Британії. Та чи має країна достатньо ресурсів, аби зупинити зростання військової присутності росіян за Північним колом?

Daily Mail вважає, що посилення британського флоту дев'ятьма літаками типу Poseidon може виявитись недостатнім, щоб виявляти російські підводні човни у Північній Атлантиці, де, за інформацією військових, їх вже стало у десять разів більше.

Газета розповідає, що донедавна Арктика була зоною низької напруженості. Проте танення льодового шару зробило цей регіон привабливим для транспортних і видобувних компаній.

Згодом зросла і військова активність. Росія почала будувати там постійні військові бази, нарощувати важкі озброєння, проводити активні навчання для сухопутних військ в умовах арктичного клімату і відновила патрулювання Північного повітряного простору стратегічними бомбардувальниками.

"Це виходить за рамки дій суто оборонного характеру і має викликати занепокоєння з огляду на агресивну поведінку Росії , - цитує Daily Mail депутата парламенту Мадлен Мун, яка є головою оборонного підкомітету. - Зміни в безпековому фоні Арктики і Північного регіону є важливими для Великої Британії з огляду на його стратегічну важливість та зростання рівня військової активності, яку ми спостерігаємо".

Діти і гаджети: в чому небезпека?

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Навіщо чотирирічному малюку смартфон?" - запитує Daily Telegraph

Смартфони сповільнюють розвиток дітей, переконує читачів Daily Telegraph.

"Ці гаджети не роблять нас розумнішими. Вони просто роблять нас більш залежними від пошуку останніх новин, найцікавіших відео на YouTube або "лайків" на наших сторінках в Facebook або Twitter", - пише газета.

Смартфони мають негативний вплив не лише на дорослих, але й на дітей. Але компанії, що їх розробляють і продають, не надто цим переймаються. Вони переконують, що смартфони чи планшети допомагають дітям навчитися спілкуватися, гратися, думати і навіть розмовляти, "попри всі докази протилежного", наголошує Daily Telegraph.

Газета обурюється тим, що приблизно 14 000 малюків у Британії є "гордими власниками власного смартфона".

"Для дітей у початковій школі цей показник становить близько 70 000 чоловік", - веде далі Daily Telegraph.

"Навіщо чотирирічному малюку смартфон? Кому він телефонує?" - запитує газета і дає відповідь:

"Звичайно, як і більшість дорослих, діти не використовують свої смартфони як телефони, а як іграшки, що займають кожну хвилину їхнього життя від моменту пробудження".

Daily Telegraph наголошує, що діти, навіть більше, ніж дорослі, потребують "живого" спілкування із живими людьми.

"Дитина не може опанувати таке чудо, як спілкування, просто, тримаючи у руці смартфон. Так само вона не може навчитися інших важливих речей - здатність співпереживати, необхідність ділитися і робити щось по черзі", - зазначає газета.

Кібер-щастя за версією Facebook

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Чи дійсно ми хочемо, щоб програмісти Силіконової Долини прогнозували, кому ми можемо чи не можемо сподобатися?" - цікавиться FT

До кінця 2018 року Facebook запустить новий сервіс - службу знайомств, повідомляє Газета розмірковує про те, добре це чи погано.

З огляду на популярність сайтів знайомств, такий крок найпопулярнішої соцмережі у світі видається логічним.

Вже існує чимало ресурсів, які обіцяють своїм користувачам заощадити десятки годин приватного життя і підібрати для них потенційних кандидатів для особистого щастя за допомогою аналізу вебсайтів, які вони відвідують, "лайків", якими нагороджують дописувачів у соцмережах, власних фото та інших зображень, які вони викладають у кібер-просторі.

"Але чи дійсно ми хочемо, щоб програмісти Силіконової Долини прогнозували, кому ми можемо чи не можемо сподобатися?" - запитує автор статті у Financial Times.

"Сервіс із прослуховування музики онлайн Spotify вже постійно намагається запропонувати мені, які пісні я мав би хотіти послухати, і це обмежує мій світ. Амаzon робить те ж саме з книгами", - зауважує він.

"Тепер додатки для дорослих будуть робити це ж саме для потенційних партнерів. Вони припускають, що люди мають передбачувані смаки та вподабання", - пояснює автор статті.

"Можливо, це й так. Але це аж занадто робить мене схожим на робота", - констатує журналіст Financial Times.

Педофілів "хапатимуть за руки"

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Британські вчені розробляють технологію, яка допоможе правоохоронцям швидко ідентифікувати педофілів за особливими ознаками їхніх рук, розповідає Independent Автоматизація процесу порівняння рук злочинців допоможе знаходити їх у будь-якій країні світу.

Професор Сью Блек з університету Ланкастера, яка розробила судово-медичну технологію для виявлення підозрюваних правопорушників на основі фотографій їхніх рук ще у 2006 році, наразі працює над автоматизацією візуального аналізу.

Це необхідно, аби прискорити "просіювання" мільйонів зображень у базах даних правоохоронців по всьому світі.

Пані Блек розповіла Independent, що руки людей мають чимало унікальних рис: це і шкірний пігмент, і розташування і форма вен, і навіть складки шкіри навколо суглобів.

Технологія пані Блек виявилася настільки вдалою, що ВВС навіть зняла документальний фільм про неї.

Стрічка "Руки, які засудили педофіла" розповідає про те, як шляхом порівняння рук у 2015 році ідентифікували педофіла Джеремі Океча, який зґвалтував дворічну дівчинку. Збоченець фільмував свої злочинні дії. Згодом це допомогло поліції довести його провину у суді і запроторити за ґрати на 15 років. Правоохоронці порівняли зображення рук на відео із фото, зробленими після затримання Океча як підозрюваного, якому не залишалося нічого, окрім визнання своєї провини, зазначає Independent.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС