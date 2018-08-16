Охоплений війною Донбас став оазою для хижаків - огляд преси

Копирайт изображения Getty Images

В огляді преси:

Конфлікт на Донбасі: непередбачувані наслідки

Війна санкцій між Ердоганом і Трампом загрожує всій Європі

Нова ера міжконтинентальних перельотів

"Атлетико"-"Реал Мадрид": помста і зведені рахунки

Конфлікт на Донбасі і дикі звірі

Чотири роки збройного конфлікту на Донбасі привели до збільшення кількості хижих звірів в поселеннях регіону, з якими дедалі частіше почали стикатися місцеві жителі, пише The News York Times.

Видання розповідає, як з початком військових дій на сході України заборона на мисливство в радіусі 60 км від лінії фронту вплинула на екосистему регіону та повсякденне життя місцевих.

Хижаки, серед яких лисиці та вовки, все ближче підступають до домівок у сільських місцевостях Донбасу, йдеться у статті.

Газета ділиться історією жителя Успенівки Олександра Подлесного, на якого у грудні в його дворі напав вовк. Чоловік провів два тижні в лікарні, і ще кілька тижнів потому йому робили уколи, щоб не допустити інфекційних захворювань.

В той же день вовк напав на кількох домашніх тварин у селищі. Він, скоріше за все, був заражений сказом, цитує видання місцевого ветеринара.

Місцева влада вживає певних заходів для вакцинації хижих тварин, і в деяких випадках дозволяє їх відстрілювати, та за словами місцевих мисливців, такі дії малоефективні. Жителі прифронтових селищ стурбовані безпекою своїх дітей і свійських тварин, пише The New York Times.

Газета цитує голову Товариства мисливців і рибалок Слов'янська Ігоря Савона, який каже що ситуація може перетворитися на неконтрольовану проблему.

На сьогодні в Донецькій області близько 300 вовків, до початку конфлікту їх було 200, пише видання з посланням на українських мисливців. Популяція лисиць зросла у чотири рази, кажуть вони.

Конфлікт між Ердоганом і Трампом: чого остерігатися?

Копирайт изображения Getty Images

Торгівельні війни між Дональдом Трампом та Реджепом Таїпом Ердоганом мають турбувати всіх, а не тільки США і Туреччину, каже журналіст Оуен Меттьюс у статті опублікованій в Daily Mail.

Турецький президент позиціонує себе як лідера з сильною рукою, але цього разу він зіткнувся лобом з таким же впертим лідером, як і він сам, - американським президентом, зазначає автор.

"І наслідки цього можуть не тільки спровокувати паніку на глобальних фінансових ринках, а і зруйнувати відносини Заходу зі своїм найближчим союзником у мусульманському світі", - пише журналіст.

Автор нагадує, що армія Туреччини - друга за розміром в НАТО, а авіабаза Інджирлік відіграє стратегічну роль в операціях Великої Британії та США в Сирії, Іраку та Афганістані. Він додає, що попри те, що Анкара і Москва займають різні сторони в сирійському конфлікту, Володимир Путін і Реджеп Ердоган останнім часом роблять багато улесливих заяв на адресу один одного. До того ж стиль правління турецького президента дуже нагадує манеру його російського колеги, підкреслює пан Меттьюс.

Розмірковуючи над загрозою для Європи, журналіст припускає, що Туреччина, може маніпулювати питанням сирійських біженців, погрожуючи Брюсселю припинити приймати їх у разі, якщо не отримає кредит для відновлення економіки.

"Він може погрожувати Європі міграційним Армагедоном, якщо борги його країни не реструктурують", - йдеться у статті.

А щоб ще більше докорити США, Реджеп Ердоган може укласти угоду з Росією щодо спільних кордонів на Кавказі і в Чорному морі, що підштовхне НАТО до ще більшої кризи, пише журналіст.

Нова ера міжконтинентальних перельотів

Копирайт изображения Getty Images

The Wall Street Journal розповідає про те, як авіалінії готуються до довгих міжконтинентальних рейсів тривалістю у понад 20 годин.

У жовтні цього року Singapore Airlines планує запустити найдовший у світі нон-стоп рейс на відстань у 15 тисяч кілометрів, що з'єднає Нью-Джерсі (США) та Сінгапур.

Компанія розробляє оновлене меню бортового харчування, з урахуванням збільшення часу, який пасажири проводитимуть у повітрі. Так, напої обирають не тільки з огляду на те, наскільки швидко вони відновлюють водний баланс організму, убезпечуючи його від зневоднення, а і звертаючи увагу на те, як часто пасажири відвідуватимуть туалет.

Чим більше разів під час перельоту доводитиметься підійматися з крісел та розминати м'язи, тим краще для кровообігу. Переглядається і розмір порцій.

Qantas Airways, що виконує один із найдовших рейсів без пересадки між австралійським містом Перт та Лондоном тривалістю у 17 годин, теж планує збільшити тривалість подорожей за окремими маршрутами.

Для цього рейсу компанія запровадила низку змін. Зокрема, час вечері посунули, щоб дати можливість біологічному годиннику пасажирів перелаштуватися на лондонський час. Змінили і правила регуляції температурного режиму на борту літака і освітлення - вважають, що бурштиново-червоне світло допомагає заснути, а синє - прокинутись.

Singapore Airlines пропонуватиме відео-урок для розминки у пасажирському кріслі під час нового рейсу, у Qantas Airways не виключають, що на борту з'явиться тренер, що проводитиме руханки.

"Атлетико"-"Реал Мадрид": помста і зведені рахунки

Копирайт изображения Getty Images

"Атлетико звів рахунки", - під таким заголовком вийшла у четвер стаття в El Mundo. Газета пише, що команда скористалася нагодою і "загоїла рани" після попередніх поразок у грі з земляками, отримавши перемогу з рахунком 4:2.

У статті під заголовком "Помста Атлетико в овертаймі" АВС нагадала, що "Реал Мадрид" не програвав жодного фіналу міжнародного турніру з 2000 року.

"Атлетико позбувся прокляття європейських фіналів у грі з Реал Мадридом, давши команді (тренера Хулена - Ред.) Лопетегі розпочати з поразки і втрати першого титулу сезону", - написала газета El Mundo Deportivo.

Провідне іспанське видання El Pais написало, що гіршого початку сезону для пана Лопетегі годі було вигадати.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу BBC

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.