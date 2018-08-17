Чому у США почали лишати офіціантам 100% чайових - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американці дедалі частіше залишають офіціантам чайові у розмірі 100% від рахунку.

Читайте в огляді британської преси 17 серпня:

Чим загрожує Австрії присутність Путіна на весіллі голови МЗС

Як інтернет поступово стає головним місцем для романтичних знайомств

Чому витрати на весілля принцеси обурили британців

Навіщо американці лишають офіціантам чайові у 100% від суми рахунку

Як відчуття самотності пов'язано зі сном

Нейтралітет Австрії під сумнівом?

Присутність президента Росії Володимира Путіна на весіллі голови МЗС Австрії Карін Кнайсль може суттєво зашкодити іміджу країни як нейтральної держави, пише британська Times.

Кілька днів тому стало відомо, що голова Кремля відвідає церемонію цієї суботи на шляху до Німеччини, де у нього заплановані переговори з канцлером Ангелою Меркель.

"Перш за все, Володимир Путін намагається пропіаритись та показати, що він не перебуває у політичній чи дипломатичній ізоляції, і що його раді бачити в Австрії. Друга мета - продемонструвати підтримку дружній до Росії Австрійської партії свободи", - цитує газета політолога Гергарда Манготта з Університету Іннсбрука.

Партія, яку представляє пані Кнайсль, ще у 2016 році підписала угоду про співпрацю з російською правлячою партією "Єдина Росія", а останнім часом закликала скасувати санкції проти Москви, розповідає видання.

Копирайт изображения AFP Image caption Карін Кнайсль запросила Путіна на своє весілля і він несподівано погодився

Сама ж пані міністр багатьом запам'яталася жорсткою критикою міграційної політики Ангели Меркель та заявами про ще, що "у політиці дружби не існує", а є лише "чіткі інтереси".

Певною прихильністю до Росії серед австрійських політиків відома не тільки пані Кнайсль, але й канцлер Себастіан Курц. Він, як нагадує газета, заявляв, що Відень може стати "мостом" між Москвою та західними країнами. Але присутність Путіна на весіллі може поставити цей план під загрозу, попереджає пан Манготт.

"Це підриває стратегію канцлера зробити Австрію чесним посередником між Європою та Росією, тому що у це ніхто не повірить. Австрія виглядатиме як троянський кінь інтересів Росії,", - наводить Times слова політолога.

Знайти щастя онлайн - реально?

Інтернет поступово стає головним місцем для пошуку кохання - попри усі скарги та побоювання, онлайн-знайомства допомогли знайти щастя вже мільйонам людей. Про це у головній статті номеру пише тижневик Economist.

За даними видання, більше третини шлюбів у США починається зі знайомств в інтернеті. Для американців це другий за популярністю спосіб знайти кохання. Більше знайомляться хіба що з "друзями друзів", наголошує журнал.

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Чому так сталося? Перш за все, онлайн-знайомства дають набагато ширший вибір потенційних партнерів - якщо в офісі або барі можна познайомитися хіба що з кількома десятками кандидатів, то в інтернеті рахунок йде на десятки тисяч.

До того ж, партнера з конкретної соціальної групи легше зустріти саме онлайн. Наприклад, як пише Economist, 70% геїв у США знаходять коханих через інтернет.

Звичайно ж, проблем такий спосіб знайомств також створює чимало, визнає тижневик. Багатьом користувачам некомфортно від того, що їх можуть за лічені секунди відсіяти тільки через фотографію, а дехто стикається з тим, що їхні співрозмовники у чатах - зовсім не ті, за кого себе видають.

Крім того, ефективність платформ для онлайн-знайомств залежить виключно від алгоритмів, які створює низка технологічних компаній за незрозумілими більшості людей принципами.

Втім, на думку Economist, "ці побоювання не мають затьмарити усе добре, що пропонує сучасний спосіб знайомств".

"Безвідповідальний" розмах королівського весілля

У Великій Британії обурюються через неабиякі витрати на весілля принцеси Євгенії - 29-річної онуки Королеви Єлизавети.

Як розповідає Daily Mail, заходи безпеки на церемонії у Віндзорському замку коштуватимуть платникам податків 2 мільйони фунтів.

Копирайт изображения Reuters Image caption На новому королівському весіллі список гостей може бути ще більш вражаючим, ніж на нещодавньому святі принца Гаррі та Меган Маркл

Чимало хто вважає, що це занадто як для дев'ятої особи у черзі на престол, яка до того ж не виконує жодних офіційних королівських обов'язків.

Спочатку планувалося, що всі витрати на весілля візьмуть на себе батьки Євгенії та її майбутнього чоловіка Джека Бруксбенка, а ще 750,000 фунтів піде на безпеку. Втім, через те, що молодята планують після церемонії проїхати у відкритій кареті вулицями Віндзора, ця стаття витрат суттєво зросла.

"В умовах підвищеної небезпеки таке масштабне та публічне весілля для другорядного члена королівської сім'ї - це безвідповідально", - цитує газета депутата Емму Дент Коуд.

Церемонія запланована на 12 жовтня і, як очікується, список гостей може бути ще більш вражаючим, ніж на нещодавньому весіллі принца Гаррі та Меган Маркл.

Як очікує Daily Mail, молодят вітатимуть Джордж на Амаль Клуні, подружжя Бекхемів, Джеймс Блант, Кара Делевінь, Кейт Мосс та чимало інших знаменитостей.

Кампанія щедрих чайових

Американці дедалі частіше залишають офіціантам чайові у розмірі 100% від рахунку. Про такий несподіваний тренд розповідає Independent.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Без чайових платня офіціантів мізерна, вважають учасники ініціативи

Явище отримало назву Tip The Bill Challenge, і кількість твітів та фотографій у Instagram із відповідним хештегом сягає вже кількох сотень.

Учасники акції пояснюють, що таким чином намагаються віддячити офіціантам за ввічливість та якісне обслуговування, особливо з огляду на те, що зарплати у таких працівників зазвичай вкрай низькі.

"Я сам був офіціантом. Я знаю, як це важко", - написав один чоловік, який залишив 33 долари чайових за обід такої самої вартості.

А деякі інші екс-працівники сфери обслуговування висловили жаль, що такої акції не було у часи їхньої роботи, додає газета.

Поганий сон як причина самотності?

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Почуваєтесь самотніми? Спробуйте добре поспати, пропонує Guardian.

Газета наводить результати кількох експериментів Університету Каліфорнії у Берклі, які показали, що невиспані люди можуть підсвідомо ізолюватися від інших людей та сприймати їх як загрозу.

Крім того, з'ясувалося, що якщо ви втомлені від нестачі сну, то можете здаватися менш привабливими.

Ще одне дослідження, проведене у Королівському коледжі Лондона, довело, що самотні люди сплять гірше, ніж ті, в кого є хороші соціальні контакти.

"Нестача сну викликає почуття самотності, але соціальна ізоляція також може зашкодити сну. Настав час розірвати це порочне коло", - пише газета.

Видання зазначає, що у Британії самотність стала серйозною проблемою. Часто вона призводить до депресії та психосоматичних проблем.

Але, як вважає Еліс Страйд, речниця однієї з британських організацій, що допомагає самотнім людям, не можна пов'язувати цю проблему виключно зі сном, бо є чимало інших чинників, зокрема, проблеми зі здоров'ям або фінансові труднощі.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.