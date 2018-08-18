Культогляд: знайшли невідомі кадри з оголеною Мерилін Монро

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Цього тижня у культогляді:

Несподіване ню Мерилін Монро

Ювілей пісні, що змінила поп-музику

Щасливий вік Джейн Фонди

Підробка за шалені гроші

Видалений кадр

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мерилін Монро та Монтгомері Кліфт у фільмі "Неприкаяні"

Daily Telegraph повідомляє про цікаву знахідку - через більш ніж півстоліття після смерті Мерилін Монро один з її біографів роздобув плівку з видаленою сценою з її останньої кінострічки "Неприкаяні".

Цінність кадрів полягає в тому, що на них секс-символ усіх часів знялася оголеною. І якби фільм вийшов без купюр, то була б її перша поява в стилі ню на великому екрані.

Стрічку, сценарій до якої написав драматург і чоловік Монро Артур Міллер, знімали у далекому 1960 році. В той час кінематограф для широкого загалу був цнотливим - цензори не дозволяли, аби чоловік і жінка знімалися в одному ліжку, хоч навіть і одягненими чи прикритими постільною білизною.

Як же Монро дозволили роздягнутися? Син продюсера фільму, який, до речі, і зберіг пікантну плівку, вважає, що акторка оголилася, протестуючи проти постійних обмежень на знімальному майданчику. У тій сцені вона лежала під простирадлом, яке потім зірвала перед камерою, чим дуже засмутила режисера.

Видання нагадує, що на початку кар'єри Монро, тоді ще Норма Джин, позувала в чому мати народила для фотографа. Ці зображення, придбані всього за півтисячі доларів, прикрасили перший номер журналу Playboy.

Двадцятирічний суперхіт

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Неймовірно, але цього року виповнюється 20 років від часу прем'єри пісні Брітні Спірс Baby One More Time та однойменного музичного відео. Того самого, де юна співачка в картатій спідничці танцює в шкільному коридорі.

Guardian присвячує цьому ювілею окремий матеріал, адже, на думку газети, ця композиція змінила сучасну західну поп-музику.

Як виявляється, пісня могла і не з'явитися на світ, адже її автор, шведський композитор Макс Мартін вже засинав, коли йому прийшов в голову мотив тепер вже одного з найвпізнаваніших світових хітів. Але щось таки змусило його підвестися з ліжка, взяти диктофон та наспівати почуте. І тільки коли він прокинувся зранку та переслухав запис, то зрозумів, як пізніше пригадував, що вийшло "доволі непогано".

Готову композицію він запропонував популярному на той час американському дівочому гурту TLC - але ті відмовилися від потенційного хіта. Шведська співачка Робін також сказала "ні". Після цього вже сам Мартін вирішив не продавати сингл британському хлопчачому квінтету - хоч їхній продюсер і готовий був подарувати йому новий Мерседес як гонорар.

І от нарешті Baby One More Time представили на суд Брітні, яка одразу відчула, що це "класна пісня".

А потім був запис у Стокгольмі та зйомки кліпу - і приголомшливий успіх, який зробив співачку світовою зіркою. Щоправда, у автора на той час було стільки роботи, що він довідався про рейтинги пісні в хіт-парадах лише через три тижні. І навіть не святкував - повечеряв, викурив сигару та ліг спати об одинадцятій годині.

А от Брітні згадує свій великий дебют з ностальгією: "Ого, як швидко все промайнуло. Але то були дуже веселі та божевільні часи".

Щаслива у 80

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Усі знають фразу з кінофільму про те, що "в сорок років життя тільки починається". Але якщо послухати легендарну Джейн Фонду, то найщасливіший вік - 80.

Акторка, яка розміняла дев'ятий десяток, зізналася в інтерв'ю, уривки з якого наводить Daily Mail, що саме зараз вона живе повноцінно, насичено і з задоволенням.

"Мені - 80, і можу чесно сказати, що це найкраща пора мого життя. Я цього аж ніяк не очікувала, і це ще не кінець", - каже Фонда.

Як не дивно, вона навіть і не думала, що доживе до такого поважного віку, і додає, що, коли була молодшою, уявляла себе в старості "буркотливою, невдоволеною бабцею".

Наразі акторка знімається у серіалі, а на кінець серпня у неї заплановані виступи в Австралії.

Таблоїд не оминув увагою і тему особистого життя Фонди та процитував її інше інтерв'ю, в якому вона відверто заявила, що "зачинила цю крамничку".

Зі своїм останнім партнером, музичним продюсером Річардом Перрі, вона розійшлася в 2017 році.

Фейк-натюрморт

Картина, яку, як вважав її власник, намалював видатний британський живописець Вільям Ніколсон, і яка з цієї причини коштувала 165 тисяч фунтів, виявилася підробкою, пише Independent.

Такий сенсаційний вердикт щодо натюрморту, на якому зображені скляний глек та груші, винесла провідний експерт в ефірі програми ВВС "Підробка чи знахідка на мільйон?"

Ведуча сказала, що була "щиро шокована" висновком спеціаліста.

Під час програми вона поговорила з чоловіком, який в минулому неодноразово підробляв картини Ніколсона, але він заперечив, що натюрморт - справа його рук і пензлів.

Не виключено, що композицію намалював хтось з групи "недільних живописців", яких майстер навчав. Серед них, до речі, був сам Вінстон Черчилль.

Independent публікує коротку біографічну довідку про Ніколсона, який не лише малював в різних жанрах, а й писав книжки для дітей. В 1936 році він отримав лицарський титул за заслуги перед Британською Імперією.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС

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