Чи судитимуть Манафорта і його клієнтів в Україні? - ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Розгляд справи Пола Манафорта в США багато чого розкрив і про Україну

В огляді іноземної преси 20 серпня:

Як Київ реагує на судові баталії у Вашингтоні

Свині іспанцям не товариші?

Чому Швецію накрила "хвиля злочинності"?

Сієста не для сексу.

Як Київ реагує на судові баталії у Вашингтоні

Україна "нервує" через судовий процес над колишнім радником Віктора Януковича і колишнім керівником виборчої кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом, пише Politico.

Видання зазначає, що "українці були приголомшені", коли під час суду були озвучені суми в понад 60 мільйонів доларів, які Манафорт нібито отримав від Януковича і його партії. Частину з цих грошей він, на думку сторони обвинувачення, не задекларував і не сплатив податки.

Як пише Politico, дехто з політиків і антикорупціонерів у Києві вважає, що українська влада також має розпочати розслідування, аби з'ясувати, хто саме платив Манафорту. Але "зважаючи на вплив олігархів", мало хто очікує реальних кроків в юридичній площині, пише видання.

Автор статті також зауважує, що "подальше занурення у справу Манафорта може спровокувати зворотній удар від Трампа, якому не сподобаються нові заголовки з прізвищем людини, яка очолювала його кампанію в 2016 році".

Politico пише, що "проамериканська влада" в Україні залежить від Вашингтона, який надає "дипломатичну, фінансову й військову підтримку в боротьбі проти російської територіальної агресії".

"Українці воюють з Кремлем за свою територіальну цілісність і відчувають, що мають не надто значний простір для маневру", - підкреслює видання.

Автор також зазначає, що в Україні панує "бюрократична плутанина" щодо того, який з правоохоронних органів мав би займатися розслідуванням матеріалів, що спливають під час судового процесу у США.

Тоді як у Генеральній прокуратурі заявляють, що скоро визначаться з тим, чи розпочинати нове розслідування, дехто вважає, що цим питанням має займатися новостворене Державне бюро розслідувань.

Politico зазначає, що поки що Манафорту не висунули жодного звинувачення у трьох пов'язаних справах, які розслідує Генпрокуратура.

Свині іспанцям не товариші?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ані вплив на довкілля, ані скандали не змусили іспанців їсти менше хамону і свинини загалом

Іспанські екологи б'ють на сполох. Як пише Guardian, причиною є те, що вперше в історії країни кількість свиней перевищила кількість людей.

Нині в Іспанії на 46.5 мільйонів жителів припадає 50 мільйонів свиней, яких переважно розводять для виробництва відомого на весь світ хамону.

Минулого року ця індустрія принесла економіці Іспанії приблизно шість мільярдів євро, але вона має й значні недоліки, попереджають захисники природи.

Насамперед, ідеться про викиди вуглекислого газу в атмосферу, значні витрати води та забруднення ґрунтових вод.

Екологи підрахували, що на відгодовування свиней у країні витрачається більше води, ніж споживають міста Сарагоса, Севілья й Аліканте разом узяті.

Індустрію також спіткали скандали, пов'язані з недотриманням норм виробництва, зауважує газета.

"Коли ви не контролюєте галузь, де традиційно багато шахрайства через надмірний попит і недостатню кількість продукту, результатом є саме це (скандали - Ред.)", - цитує Guardian підприємця з заходу Іспанії.

Однак ані вплив на довкілля, ані скандали не змусили іспанців їсти менше хамону і свинини загалом. Як пише видання, кожен житель в середньому споживає 21 кілограм щороку, і ця любов до спеціально виготовленого м'яса триває вже тисячі років.

Чому Швецію накрила "хвиля злочинності"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Країну, яку часто називають прикладом успішної демократії, останнім часом "сколихують стрілянини, напади з використанням гранат, а також підпали автомобілів у районах Стокгольма, Мальме й Гетеборга, де багато мігрантів".

Швеція занурилась у кризу, якої її жителі не бачили з 1990-х років. Так вважає Ульф Крістерссон, лідер правоцентристської партії і найімовірніший кандидат на пост прем'єр-міністра після виборів наступного місяця.

Як пише Financial Times, нинішня криза суттєво відрізняється від попередньої. Тоді шведи оговтувались від фінансових негараздів, а зараз мають справу з вуличною злочинністю.

Нещодавно група молодих людей у масках з коктейлями Молотова підпалили сотню автомобілів у Гетеборзі та його околицях. Це був не перший схожий інцидент, відзначає газета.

Країну, яку часто називають прикладом успішної демократії, останнім часом "сколихують стрілянини, напади з використанням гранат, а також підпали автомобілів у районах Стокгольма, Мальме й Гетеборга, де багато мігрантів".

На думку Крістерссона, шведи втратили довіру до держави. Він вважає, що нині Швеція платить ціну за 20 років "дуже невдалої інтеграційної політики", яку проводили як лівоцентристські, так і правоцентристські уряди.

На порядку денному виборців перше місце тепер займає саме безпека й імміграція, а не економічні питання, пише Financial Times. Саме тему імміграції активно експлуатують перед виборами партії правого спрямування.

Крістерссон вважає, що членів бандитських формувань потрібно ув'язнювати на довший термін, а кількість поліцейських має зрости на 10 тисяч упродовж наступних п'яти років. Саме так він планує подолати "хвилю злочинності" в разу приходу до влади, зауважує Financial Times.

Сієста не для сексу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Радять також уникати інших видів навантажень, а також пити багато води і носити вільний одяг

Жителі колумбійського міста Санта Марта отримали незвичне попередження. Як пише Independent, член міського управління з питань охорони здоров'я Джуліо Салас закликав їх не займатися сексом вдень, коли на вулиці панує спека.

За словами Саласа, який виступив на місцевій радіостанції, уникати сексу варто тоді, коли надворі найспекотніше.

"Така активність спричиняє чимале фізичне навантаження і підвищує рівень серцебиття", - нагадав посадовець.

Утім ідеться не лише про секс. Салас радить уникати й інших видів навантажень, а також пити багато води і носити вільний одяг. Якщо ж фізична активність є "конче необхідною", потрібно дочекатися заходу сонця, вважає він.

Independent зазначає, що ці поради викликали чимало дискусій у Санта Марті - місті з населенням у 600 тисяч, яке зараз переживає 40-градусну спеку.

Видання також зазначає, що американські фахівці вважають секс помірною фізичною активністю. Її вплив на серце можна порівняти з подоланням усього двох прольотів сходів, пише Independent.

Огляд підготував Юрій Мартиненко

Служба моніторингу BBC