Російські хакери розгортають нову війну в США - огляд преси

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В огляді преси:

Російські хакери вдарили по США

Жертва "Новачка" знову в лікарні

Латинська Америка відвертається від біженців з Венесуели

В чому причина природних аномалій цього літа

Нова мішень російських хакерів

У російських хакерів, причетних до втручання у президентські вибори в США 2016 року, з'явилася нова мішень - американські консервативні аналітичні центри, що лобіюють посилення антиросійських санкцій та права людини.

Про це йдеться в останньому звіті Microsoft, повідомляє The New York Times.

Корпорація знайшла низку сайтів, які в останні тижні створили хакери, пов'язані з російською військовою розвідкою.

Сайти виглядали як сторінки неурядових організацій на кшталт Міжнародного республіканського чи Гудзонівського інституту.

Але клікаючи на посилання, що мали б вести на сайти цих організацій, користувачі мережі потрапляли на сторінки, з яких хакери викрадали паролі та особисту інформацію, пише видання.

Ці організації опосередковано пов'язані з Республіканською партією США.

Так, серед членів ради директорів Міжнародного республіканського інституту є кілька партійних лідерів, які жорстко критикували Володимира Путіна, зазначає The New York Times.

"Перехід до атак на консервативні аналітичні центри підкреслює цілі, які переслідує російське розвідувальне управління - підірвати позиції будь-яких організацій, що кидають виклик Москві та президенту Росії", - пише газета.

Microsoft заявляє, що також знайшла сайти, які імітували відповідні сторінки Сенату США.

За словами президента корпорації Бена Сміта, такі дії становлять небезпеку для організацій, пов'язаних з американськими політичними партіями, напередодні листопадових виборів до Конгресу.

Жодних доказів дій, що можуть бути пов'язані з передвиборчою кампанією у США з боку Росії, Північної Кореї, Китаю та Ірану, ані Microsoft, ані інша компанія не надала, зазначає New York Times.

Жертві "Новачка" стало гірше

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Британець Чарлі Роулі, отруєний нервово-паралітичною речовиною "Новачок", потрапив до лікарні з різким погіршенням зору, повідомив його брат Метью виданню Guardian.

Чоловіка виписали місяць тому після того, як він пройшов лікування від наслідків отруєння.

За словами брата Чарлі Роулі, чоловіка доставили до лікарні на вихідних після того, як він почав скаржитися на те, що перед очима все пливе і він нічого не бачить. Наразі він перебуває в реанімації.

В лікарні відмовилися давати коментарі щодо пацієнтів, але підкреслили, що на даний момент в них не перебуває нікого, кому б вони надавали допомогу через отруєння "Новачком".

Відповідаючи на запитання щодо можливості зв'язку між отруєнням "Новачком" і втратою зору Чарлі Роулі, його брат відповів: "Я не лікар. Я не можу сказати. Не хочу провокувати паніку. Але це такий збіг обставин. Ці події досить близько одна до одної в часі".

Чарлі Роулі та його партнерка Дон Стерджес отруїлися нервово-паралітичною речовиною, що імовірно містилася у пляшечці для парфумів, у Солсбері наприкінці червня.

9 липня Дон Стерджес померла в лікарні. Після її смерті поліція відкрила справу про вбивство.

Латинська Америка відвертається від біженців з Венесуели

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Країни Латинської Америки зачиняють двері перед мігрантами з Венесуели, які намагаються втекти від економічної кризи на батьківщині, пише Times.

Напередодні, натовп спалив наметове містечко біженців в бразильському муніципалітеті Пакарайма, що межує з Венесуелою, витіснивши мігрантів назад за межі кордону. Місцеві жителі скаржаться на стрімке підвищення рівня злочинності в регіоні.

Влада Еквадору заборонила перетин кордону без чинного паспорта. На отримання нового посвідчення особи у Венесуелі може піти рік, і зазвичай це потребує хабара, зазначає видання.

Влада Перу теж заявила про плани переглянути свою міграційну політику з огляду на збільшення кількості мігрантів.

Проблема набула такого масштабу, що ситуація стає дедалі більше схожою на масовий від'їзд венесуельців до сусідніх країн, йдеться у статті.

Згідно з даними ООН, з 2014 року з Венесуели виїхали 2,3 млн людей - рекордна цифра для регіону.

Венесуела поринула у глибоку рецесію після приходу до влади Ніколаса Мадуро, економічна політика якого призвела до стрімкої інфляції - згідно з прогнозами МВФ, до кінця року вона сягне 1 млн відсотків.

20 серпня влада країни оголосила про чергову девальвацію національної валюти болівара на 95%.

Погодні аномалії

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Аномальна спека, лісові пожежі і повені, що сколихнули світ цього літа, спричинені феноменом "застійної" погоди, який сформувався під дією зміни клімату. Про це свідчать результати нового дослідження у сфері зміни клімату, повідомляє Independent.

Результати людської діяльності призвели до підвищення загальної температури, а аномальні температурні режими почали затримуватися на довший період. Як результат - нескінченні зливи призводять до повеней, а збільшення кількості сонячних днів до засух і лісових пожеж, кажуть науковці.

"І хоча мати більше сонячних днів влітку не так вже і погано, насправді, це загрожує великими кліматичними ризиками", - цитує видання доктора Діма Коумоу з Потсдамського інституту дослідження зміни клімату.

За словами доктора Саймона Вонга з Університету штату Юта, подібні аномалії пов'язані потеплінням в Арктиці, зміною у тропічних сезонах дощів та особливостями пересування атмосферних мас.

"І хоча ми і досі не до кінця впевнені, нинішній стан дослідження свідчить про те, що повітряні потоки у поєднанні з іншими факторами спричиняють феномен, який може звучати смішно, але таким не є - екстремальні крайнощі", - підсумовує доктор Коумоу.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС

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