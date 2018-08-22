Мюллер знімає скальпи зі злочинців в оточенні Трампа - ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Опинитися під слідством у команди Мюллера - жах людей з оточення Трампа

В огляді іноземної преси 22 серпня:

Чому визнання винними Пола Манафорта та Майкла Коена може призвести до політичної бурі в США

Чому спецрозслідування Роберта Мюллера щодо оточення Дональда Трампа є одним з найуспішніших в американській історії

Як президент США зазнав подвійного удару від судової системи

Як спільні військові навчання Росію та Китаю можуть зіпсувати російсько-японські відносини

Паралелі з Вотергейтом

Американська преса жваво коментує останні події навколо двох наближених до Дональда Трампа людей.

Перший - Майкл Коен, який тривалий час працював його юристом, - зізнався, що порушив закон про фінансування виборчої кампанії за наказом "кандидата", а також визнав провину за низкою інших звинувачень.

Другий - Пол Манафорт, який декілька місяців керував виборчою кампанією Трампа, - був визнаний судом винним у податковому шахрайстві.

У редакційній колонці під заголовком "Усі президентські шахраї" впливова газета New York Times пише, що варто взяти паузу, щоб усвідомити просту річ: "юрист Трампа звинуватив його під присягою в тяжкому злочині".

"Лише абсолютний мрійник - тобто президент Трамп і його фанатики - можуть продовжувати говорити про те, що розслідування іноземного втручання в американські вибори, яке вже призвело до десятків обвинувальних висновків і декількох визнань провини, є "фейком", "махінацією" чи "сфальсифікованим полюванням на відьом", - пише New York Times.

Копирайт изображения Getty Images Image caption New York Times вважає, що Трамп оточив себе "слабкими людьми, якщо не злочинцями"

Видання відзначає, що від самого початку Трамп намагався "дискредитувати" роботу спецпрокурора Роберта Мюллера, а також наголошував, що сам він не зробив нічого поганого. Тепер, якщо Коен погодиться співпрацювати з прокурорами, Трамп "опиниться у ще гіршій ситуації", вважає газета.

Автори колонки нагадують, що перед виборами нинішній глава Білого дому обіцяв "очистити Вашингтон", а сам узяв на роботу Пола Манафорта, який "мав звичку брехати банкам, аби отримувати багатомільйонні позики".

"Як характеризує Трампа те, що він обрав для керування своєю кампанією людину на кшталт Манафорта, якого він навіть у вівторок (21 серпня. - Ред.) називав "хорошою людиною". Це свідчить про те, що Трамп є послідовним. Він послідовно сповнений презирства до чесності та етики, тому що всю свою кар'єру оточував себе слабкими людьми, якщо не злочинцями", - пише New York Times.

Видання нагадує, що спецпрокурор Мюллер веде розслідування лише 15 місяців і за цей час вже висунув обвинувачення десяткам людей.

"Для порівняння: вотергейтське розслідування тривало понад два роки перед тим, як президент був усунутий з посади, а десятки людей були відправлені до в'язниці", - наголошується у колонці.

"Перемога" прокурора

Британська Guardian пише, що для Трампа зізнання Коена, а також визнання Манафорта винним у податковому шахрайстві несе "загрозливі наслідки".

Тепер спецпрокурор Мюллер має "ще більше стимулів розслідувати дії людей, які знаходяться ще ближче до Трампа, якщо цього вимагатиме доказова база", вважає видання.

Для команди Мюллера обвинувальний вирок щодо Манафорта є "значною перемогою", адже якби перша спроба засудити звинуваченого виявилася невдалою, це поставило б під питання все масштабне розслідування, пише Guardian.

Газета також зауважує, що наразі результатом роботи Мюллера є більша кількість визнань провини, ніж у будь-якому схожому спецрозслідуванні з 1979 року. Але разом з тим спецпрокурор знаходиться під тиском на тлі постійних закликів команди Трампа завершити розслідування до проміжних виборів до нижньої палати парламенту. Вони відбудуться восени цього року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пол Манафорт може провести решту життя за ґратами

На думку Guardian, якщо Мюллер не завершить свою роботу швидко, Трамп може скористатися нагодою і звинуватити його у спробі впливу на результат виборів.

"На жаль для Трампа, таке шоу може не вразити публіку. Після обвинувального вироку для Манафорта Мюллер, схоже, має закон на своєму боці більше, ніж коли-небудь", - вважають журналісти.

Подвійний удар по Трампу

Британська Times публікує статтю із красномовним заголовком: "Майкл Коен і Пол Манафорт, двоє найближчих помічників Трампа, на шляху до в'язниці".

У матеріалі йдеться про "подвійний удар" по Трампу, який останніми днями піддає спецпрокурора "все більш нищівній критиці".

"Аналітики вбачають у нападах президента спробу знівелювати чи відволікти увагу від незаконних дій, на які проливає світло розслідування", - пише Times.

А таблоїд Daily Mail додає історії з Манафортом і Коеном метафоричності, публікуючи заголовки: "Мюллер знімає скальпи з двох найближчих соратників президента" і "Подвійна катастрофа Трампа".

Газета, серед іншого, нагадує, що Коен заявив під присягою, що платив за мовчання за вказівкою свого клієнта. Йдеться про виплату грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс, яка стверджує про сексуальний зв'язок з Трампом понад 10 років тому. Президент США стверджував, що нічого не знав про 130 тисяч доларів, які його адвокат заплатив порнозірці перед виборами 2016 року.

Нині ж, як зауважує Daily Mail, Стормі Деніелс радіє через зізнання Коена. У Twitter вона написала: "Що тепер скажеш?!".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зізнання колишнього адвоката Трампа може зробити порнозірку Стормі Деніелс джерелом великих проблем для президента США

А її адвокат заявив, що останні події дозволять змусити Трампа залишити пост президента.

З ким дружить Москва?

Росія готується до "наймасштабніших" військових навчань з часів Холодної війни, пише Independent.

Ідеться про навчання "Схід-2018", які відбудуться на східних кордонах Росії. У них вперше братимуть участь китайські військові, і, на думку видання, це свідчить про "суттєві геополітичні зміни в регіоні". "Раніше Москва з осторогою ставилася до Китаю, який є більш багатою і густонаселеною країною", - пише Independent.

У Пекіні вже підтвердили, що 3200 військових, 900 танків та 30 літаків і гелікоптерів візьмуть участь у навчаннях. Менший внесок зробить Монголія. Разом із російськими військовими загальна кількість учасників має сягнути рекорду, зазначає видання. Минулого разу, у 2014 році, на навчаннях відточували майстерність близько 100 тисяч військових, 1500 танків і 120 літаків і гвинтокрилів.

"Загальна логіка спільних навчань свідчить про дві речі. По-перше, Москва продовжує вбачати у США та їхніх союзниках головного стратегічного суперника. По-друге, це погані новини для відносин Росії з Японією", - пише видання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Понад 3200 китайських військових візьмуть участь у навчаннях на сході Росії

Як відзначає Independent, японський прем'єр-міністр проводить політику залучення Москви в діалог і пропонує "економічні пряники". Токіо сподівається вирішити 70-літню суперечку щодо Курильських островів. Але саме в той день, коли прем'єр-міністр Японії приїде до Владивостока, де відбудеться економічний форум, Росія розпочне спільні навчання з Китаєм, зауважує видання. У Токіо навряд чи позитивно сприймуть такий збіг, вважає автор статті.

На думку експерта Олександра Габуєва, для Москви нині відносини з Пекіном є пріоритетом. "Хто ще може пообіцяти мільярди доларів банкам, що знаходяться під американськими санкціями?" - говорить він.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC