Як у Британії штрафують за камінчики з пляжу - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption За забраний з пляжу камінчик може загрожувати штраф у сотні фунтів

Читайте в огляді британських ЗМІ 23 серпня:

Камінці на пам'ять - краще не ризикувати?

Виборці як остання надія Трампа

Чому в уряді Британії мало жінок?

Нові правила поводження з ув'язненими жінками

Камінці та штрафи

Газета Daily Mail пише про драконівські штрафи, що загрожують туристам, які забирають з собою камінчики з британських пляжів у якості сувеніру.

Згідно із законом, який прийняли ще у 1949 році, ці штрафи можуть сягати тисячі фунтів, повідомляє видання.

Саме таку суму місцева влада вимагала від одного з відпочивальників, який насмілився забрати з собою жменю каміння з одного із пляжів у північному Корнуоллі.

Щоб уникнути штрафу, туристу довелося їхати назад за сотні кілометрів, аби тільки повернути "контрабанду" на місце.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо кожен із тисяч туристів вивезе жменю камінців, то це сприятиме ерозії берегів, каже влада

Виявляється, що проблема стала настільки поширеною, що на пляжах навіть встановили яскраві знаки із забороною і попередженням, що "злодіям загрожує кримінальна відповідальність", розповідає газета.

Щоправда, у відпочивальників це викликало подив, мовляв, каміння на пляжах багато, і вистачить його всім.

Втім, місцева влада пояснює: "Це здається невинною справою, але, зважаючи на тисячі людей, які щороку відвідують пляжі Корнуолла, кожний вивезений камінчик може вплинути на ерозію берегів, природній захист від повеней та на живу природу".

Але газета вважає такі заходи занадто жорсткими і згадує слова письменника Кларенса Елліса, який написав цілу книжку про колекціонування каміння з морських берегів: "Полювання на каміння - це приємне та здорове хобі, і насолодитися ним можуть всі, крім тих, хто наближається до дрімучої старості".

Чи врятують Трампа виборці?

Чи притягнуть Дональда Трампа до відповідальності після численних випадків порушень закону його радниками, адвокатами та іншими підлеглими? - запитує Guardian.

"Скоріше за все - ні", - вважає газета.

Видання пояснює, що, як президент США, Трамп користується імунітетом від кримінального переслідування, а ініціатором процедури імпічменту може стати лише Конгрес країни. Наразі, навіть це малоймовірно, адже політичні опоненти пана Трампа, демократи, не мають там більшості.

Проте все може змінитися після проміжних виборів, що відбудуться в листопаді цього року, якщо демократи переможуть.

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"Тобто, доля Трампа зараз в руках виборців", - зазначає Guardian.

А виборці Трампа, як виявляється, вірні йому попри всі скандали, що продовжують струшувати Білий дім.

"Його рейтинги залишаються високими", - пише Guardian. "Якщо демократи не завоюють Конгрес, тоді притягнення Трампа до відповідальності стане доволі віддаленою перспективою", - робить висновок газета.

Про жінок в політиці

Чому в британському уряді так мало жінок? Таке питання ставить Financial Times.

Поважне видання зазначає, що після останніх змін в кабінеті Терези Мей, які відбулися в жовтні 2017 року, жінки отримали лише дев'ять з 29 міністерських посад. Серед 39 спецрадників очільниці уряду тільки шість - жінки.

Image caption У команді Терези Мей замало жінок, вказують журналісти

Газета нагадує, що наприкінці минулого року сама пані Мей обіцяла особисто "дати поштовх" кампанії щодо рівного представництва співробітників обох статей в урядових структурах і закликала власників компаній "вжити кроків до встановлення рівності на робочих місцях".

Financial Times додає, що Тереза Мей стала другою жінкою-прем'єром в історії Великої Британії після Маргарет Тетчер. До цього вона ж була лише другою жінкою-міністром внутрішніх справ країни.

Газета пояснює таку низьку присутність жінок в уряді пані Мей "брекзитом". Тобто, аби втілювати власне бачення "розлучення" Великої Британії з Євросоюзом, очільниця уряду потребує підтримки членів кабінету міністрів, що, очевидно, і є критерієм для призначення на високі пости.

Financial Times звертає увагу, що й за кількістю жінок у парламенті серед країн світу Велика Британія посідає 49-те місце, пасучи задніх за такими державами, як Руанда, Болівія, Куба і Сейшели.

Особливі потреби ув'язнених жінок

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії пропонує нові правила поводження з ув'язненими жінками під час менструації, повідомляє Independent.

За інформацією Незалежної асоціації відвідування і опіки (ICVA), поліція "регулярно ігнорує" фізіологічні потреби жінок. Ця організація, яка здійснює моніторинг поводження із затриманими, зазначає, що жінки часто утримуються в камерах без доступу до предметів гігієни, місць для миття і приватного простору, аби міняти їх.

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ICVA розповіла, як в однієї з ув'язнених жінок під час менструації забрали спідню білизну, переодягли у паперовий костюм і відмовили в наданні предметів санітарного призначення.

За пропозиціями уряду, правоохоронці повинні якнайшвидше опитувати затриманих жінок, чи потрібні їм предмети гігієни. Поліція також повинна повідомляти їм, що ці предмети будуть надані безкоштовно.

"До кожного, хто перебуває під вартою, треба ставитися із гідністю і поважати їхні потреби", - цитує Independent очільника британської поліції Ніка Херда.

Підготували Наталка Матюхіна і Яна Люшневська, Моніторинг ВВС.