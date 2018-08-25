Культогляд: чи одружені Вайнона Райдер і Кіану Рівз?

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Теми огляду культурних подій за тиждень, що минає:

Кіану Рівз та Вайнона Райдер вже 25 років офіційно одружені?

Чому новий фільм про Джеймса Бонда залишився без режисера

Що спонукало Пола Маккартні прийти до здорового способу життя

Як скандал з Асією Ардженто може зашкодити руху #MeToo

Справжнє "кіношне" одруження

Копирайт изображения Getty Images Image caption Режисер фільму "Як одружити холостяка" Віктор Левін з акторами Кіану Рівзом та Вайноною Райдер

Кіану Рівз та Вайнона Райдер вже 25 років офіційно одружені? Це питання спричинило справжній спалах емоцій серед прихильників відомих акторів.

Початок цим чуткам дала сама Райдер, коли допустила, що їхня з Рівзом "кіношна" весільна церемонія під час зйомок фільму "Дракула Брема Стокера" у 1992 році цілком може вважатися офіційним одруженням.

Як повідомляє Guardian, це підтвердив і режисер картини Френсіс Форд Коппола, який заявив, що фільм включав себе справжнє весілля.

"Після завершення зйомок Коппола заявив, що йому не сподобалася стилізована версія сцени та вирішив, що "справжня церемонія згідно з традиціями цієї релігії (православне християнство) була б прекрасною". Тож він зняв церемонію у православній церкві Лос-Анджелесу зі справжнім священиком", - пише газета.

Що це означає для пари наразі незрозуміло. Але відомо, що знають актори одне одного вже давно. Зараз вони активно рекламують романтичну комедію "Як одружити холостяка", у якій зіграли головні ролі. Як нагадує Guardian, це вже четвертий фільм, в якому вони знімаються разом.

"Бондіані" потрібна свіжа кров

Копирайт изображения Getty Images Image caption Режисер Денні Бойл тепер не працюватиме над новим фільмом про Джеймса Бонда

Оскароносний британський режисер Денні Бойл більше не працюватиме над 25-м фільмом про Джеймса Бонда.

І це, на думку газети Independent, дуже прикра новина для прихильників "бондіани", адже він міг принести довгоочікувані зміни у кіноісторію про "агента 007".

Бойл, відомий своєю роботою над картинами "На голці", "Мільйонер з нетрів" та над церемонією відкриття Олімпійських ігор у Лондоні, залишив проект через п'ять місяців після свого затвердження на посаді режисера.

Причиною стали "творчі розбіжності".

Як вважає видання, це може означати тільки одне - Бойл не порозумівся із консервативними продюсерами франшизи Барбарою Брокколі та Майклом Вілсоном. Можливо, вони надто сильно тиснули не режисера або недостатньо до нього прислуховувалися, пише Independent.

Тепер, на думку видання, питання навіть не в тому, хто замінить Бойла, а у тому, чи вдасться продюсерам "освіжити" знамениту франшизу після двох останніх картин - "Спектр" та "Скайфол". Їх, за словами газети, важко назвати вдалими.

"Чому б не скористатися цією можливістю та не відмовитися від виснаженого Деніела Крейга (який заявляв після "Спектру", що радше поріже собі вени аніж знов зіграє агента 007), замінити його, скажімо, Томом Гарді, та найняти динамічних нових сценаристів разом з наступником Бойла? Це і справді стане новим початком", - закликає Independent.

Здоровий спосіб життя Пола Маккартні

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Пол Маккартні десятиліттями курив марихуану та лікував стрес літрами віскі, але тепер знаменитий "бітл" обмежується лише одним келихом вина на тиждень.

Як так сталося? За словами газети Daily Mail, 76-річний Маккартні завдячує таким здоровим способом життя своїм вісьмом онукам.

"В мене просто немає часу. Дідусь не може лише сидіти у кріслі з великим косяком та пляшкою текіли", - пояснює свою трансформацію ветеран британської рок-сцени.

Сер Пол зізнається, що мав серйозні проблеми з алкоголем, особливо у напружені часи одразу після розпаду Beatles.

Про цей не надто щасливий період він навіть згадує у текстах пісень зі свого останнього альбому. "Я занадто багато пив і забував повернутися додому", - співає він у композиції Happy With You. Такі звички викликали особливу стурбованість його тодішньої дружини Лінди, зазначає газета.

Також змінити поведінку сера Пола змусив алкоголізм його близьких друзів, зокрема колеги по Beatles Рінго Старра. Барабанщик якось розповів, що коли починав пити горілку, то не міг зупинитися, поки не закінчував цілу пляшку.

Тож тепер Маккартні дозволяє собі лише один келих вина на тиждень, щоправда, наголошує, що це "досить великий келих", додає Daily Mail.

"У світі є й погані жінки"

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Скандал з обвинуваченнями на адресу акторки Азії Ардженто може суттєво зашкодити руху за права жінок #MeToo.

Про таку небезпеку попереджає британська журналістка та письменниця Селія Волден у колонці для Daily Telegraph.

Ардженто - одну з лідерів #MeToo, яка звинуватила продюсера Гарві Вайнштейна в зґвалтуванні - запідозрили в тому, що вона розбещувала неповнолітнього актора, а потім заплатила йому за мовчання. Ардженто відкидає обвинувачення, хоча й не заперечує факту виплати.

За словами Волден, чогось подібного остерігалася засновниця руху, активістка Тарана Берк, яка колись попередила: "Будьте обережними з тим, кого називають лідером руху".

"За півроку існування #MeToo ми пройшли шлях від викриття мерзенних хижаків на кшталт Вайнштейна до порівняння недолугого флірту з сексуальним насильством, що спонукало групу француженок розкритикувати цей прояв "ненависті до чоловіків та сексуальності" у відкритому листі до Le Monde", - коментує Волден.

У цій ситуації, на її думку, треба "не відволікатись" від справжньої суті компанії та віддалятися від тих, хто може поставити її під загрозу.

"Якою б незручною не була така думка, але у світі є й погані жінки", - констатує Волден.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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