Порошенко розказав, як Путін та вибори загрожують Україні - огляд західних ЗМІ

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В огляді преси:

Чому Порошенко боїться виборів та Путіна

Як Захід посприяв "амнезії" росіян щодо злочинів, скоєних в минулому

Діаманти через блокчейн

Алкоголь: чи є безпечна доза?

Порошенко боїться за реформи в країні

Прогрес українських реформ під загрозою через втручання Росії в передвиборчу кампанію, що має стартувати в країні незабаром, заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Financial Times.

"Всі ці процеси, що пов'язані з реформами, під загрозою через президентські вибори. Без сумніву… Реформи не є незворотними, і саме тому вони під загрозою. Чому? Через Росію. В умовах гібридної війни Росія зробила великі кроки, спрямовані на те, щоб повернути Україну до своєї сфери впливу", - цитує видання українського президента.

Окрім військових методів і часткового торговельного ембарго, Росія вдається і до інших методів втручання у внутрішні справи України, каже Петро Порошенко. Це, зокрема, кібер-війна, активність у соціальних мережах та на телебаченні і підтримка певних політичних сил.

Збройний конфлікт на Донбасі став суворим тестом для української єдності, але в результаті Україна стала сильнішою і більш орієнтованою на Європу, додав він.

Серед своїх досягнень на посаді глави держави, Петро Порошенко назвав рух країни у напрямку євроатлантичної інтеграції та початок впровадження реформ у сферах освіти, охорони здоров'я, пенсійного забезпечення, банківської діяльності та державної служби.

Згідно з даними опитувань, рівень підтримки президента коливається в межах 10%, але може зрости щойно він офіційно оголосить про намір балотуватися на другий термін, пише видання.

Сам Порошенко визнає - існує ризик того, що популісти та нетрадиційні кандидати на президентське крісло, зокрема комік та поп-зірка, можуть скористатися невдоволенням українців і забрати собі певну кількість голосів.

"Але я пишаюся тим, що вибір українського народу завжди був дуже відповідальним. Я цілком впевнений, що так станеться і цього разу. І (російському президенту Володимиру - Ред.) Путіну не вдасться зіграти на голосах українських виборців", - сказав президент України.

Президентські вибори заплановані в Україні на березень 2019 року.

Російська "амнезія" щодо авторитаризму

Копирайт изображения Getty Images Image caption Намагання переконати радянських вояків їхати додому було марним

"Російський авторитаризм" знову в моді, хоча під час розпаду Радянського Союзу ніхто про це не міг і подумати, пише оглядач Times Едвард Лукас у своїй статті.

Коментуючи 50-ту річницю вторгнення радянських військ у Чехословаччину, автор каже, що події весни 1968-го року потроху забуваються.

"Ще більше ця амнезія помітна в Росії", - пише він і додає, що замість того, щоб визнати національними героями радянських дисидентів, які протестували проти вторгнення, російське телебачення показує документальну стрічку, що виправдовує дії радянської армії.

Згідно з даними останніх опитувань, тільки один з п'яти росіян засуджує вторгнення до Чехословаччини, понад третина опитаних вважає його виправданим.

"Враховуючи розміри Росії та її історію, зневажливе ставлення до минулих злочинів не віщує нічого доброго", - каже оглядач видання.

Тридцять років тому всім здавалося, що майбутнє буде ґрунтуватися на принципах ЄС і НАТО, верховенстві національного суверенітету та демократії, а роки комуністичного режиму здавалися помилкою. Тепер вплив Росії знову посилюється, а ліберальні демократії стикаються з ще більшою кількістю проблем, зазначає Едвард Лукас.

Автор вважає, що причина в тому, що Захід недооцінив витривалість структур старої системи і дозволив ЗМІ "стати жертвою пропаганди". Але якщо раніше можна було нарікати на Варшавську угоду між соціалістичними країнами 1955-го року, нині достатньо подивитися у дзеркало, щоб знайти винних, підсумовує оглядач Times.

Діаманти через блокчейн

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Японська компанія, що займається вирощуванням "бездоганних" штучних діамантів у лабораторіях, збирається виставляти їх на продаж, використовуючи технологію блокчейн, повідомляє The Daily Telegraph.

Фірма "Pure Diamond Lab" зі штаб-квартирою в Токіо каже, що її діаманти будуть на 50% дешевшими за природні, від яких їх практично неможливо буде відрізнити.

Новітню технологію блокчейн використовуватимуть для того, щоб відстежувати ріст, обробку та оцінку штучних діамантів.

Блокчейн - колективний реєстр даних, що являє собою послідовний ланцюжок блоків, які містять інформацію про здійснення транзакцій. Його особливість полягає в тому, що він не регулюється централізовано однією особою або організацією, що мінімізує ризик маніпуляцій. Використовується в операціях з криптовалютами.

Алкоголь: чи є безпечна доза?

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Навіть невеликі дози алкоголю можуть завдати шкоди здоров'ю, а такого поняття як "здорова норма" алкоголю не існує. Про це йдеться у результатах дослідження Global Burden of Diseases, проведеного Університетом Вашингтону, що у Сіетлі, повідомляє Guardian.

Автори дослідження дійшли висновку, що органам охорони здоров'я варто переглянути рекомендації щодо норм вживання алкоголю і порадити громадянам повністю утриматися від його споживання.

Згідно з даними звіту, у 2016 році алкоголь став причиною смерті 2,8 млн людей. Це головний фактор ризику передчасної смерті у віковій групі від 15 до 49 років.

"Сучасні звички вживання алкоголю загрожують жахливими змінами у здоров'ї наступних поколінь за відсутності злагодженої політики сьогодні", - цитує видання звіт.

Дослідники кажуть, що роками вважалося, що келих червоного вина на добу позитивно впливає на серце, та, за їхніми словами, негативний вплив алкоголю значно перевищує позитивний ефект, пише Guardian.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС

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