Російські тролі сіють розбрат у світі фейками про вакцинацію

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Боти в соціальних медіа та російські тролі поширюють дезінформацію про вакцини в Twitter, щоб посіяти розбрат в суспільстві та розповсюджувати шкідливе програмне забезпечення.

Акаунти тролів, які намагалися вплинути на вибори в США, також писали про вакцини, стверджують американські дослідники.

Пости пишуть як за, так і проти вакцинації, щоб створити ілюзію балансу.

Дослідники проаналізували тисячі твітів, опублікованих між 2014 і 2017 роками.

Тему вакцинації тролі та боти використовували як "яблуко розбрату", каже Марк Дредзе з Університету Джона Гопкінса.

"Граючи по обидва боки, вони підривають довіру суспільства до вакцинації, піддаючи нас усіх ризику інфекційних захворювань", - сказав він.

Цього місяця Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що захворюваність на кір в Європі досягла рекордно високого рівня. Експерти пов'язують сплеск інфекцій зі зменшенням кількості вакцинованих.

У США кількість дітей, яких звільняють від імунізації з релігійних або філософських міркувань, також зростає.

Доки більшість американців вважали, що вакцини безпечні та ефективні, Twitter створював інше враження, наче довкола досі точаться дебати щодо цього питання, йдеться в дослідженні, опублікованому в American Journal of Public Health.

"Значна частина онлайн-дискурсу щодо вакцин може бути сформована зловмисниками, що мають приховані завдання", - каже Девід Бронятовський з Університету Джорджа Вашингтона.

Небезпечна гра

Дослідники переглянули понад 250 твітів про вакцинацію з акаунтів, пов'язаних з Агентством інтернет-досліджень у Санкт-Петербурзі. У лютому агентство згадували в обвинуваченнях щодо втручання у вибори в США.

У твітах агентства вакцинацію згадували разом із суперечливими заявами про расу, класи та законність уряду.

У дослідженні цитують один з твітів, що сіє сумніви щодо вакцинування: "Ви знали, що була таємна база даних уряду #Vaccine-damaged child (#дітей, що постраждали від вакцин - Ред)?".

В іншому твіті, що виступав за вакцинацію, йшлося: "Нічого не вдієш з дурістю. Дозвольте їм померти від кору, я за #вакцинацію".

Тим часом, менш складні боти, що поширюють шкідливе програмне забезпечення і небажаний комерційний контент, розповсюджували інформацію проти вакцинації набагато частіше, ніж середньостатистичні користувачі Twitter, використовуючи такі повідомлення як "наживку", щоб змусити людей переходити на лінки зі шкідливими веб-сайтами.

Соціальні медіа намагаються знайти способи боротьби з дезінформацією на своїх платформах.

Цього тижня Facebook та Twitter заявили, що вони призупиняли чи видаляли акаунти, пов'язані з Іраном та Росією через "неприродну" поведінку чи "маніпуляції".

У липні повідомлялося, що Twitter закрив приблизно 70 млн фейкових чи підозрілих облікових записів.

Чого коштують дискусії про вакцини

Попри те, що наука беззаперечно виступає за імунізацію, все більше батьків у всьому світі протистоїть медичним порадам і чинить по-своєму.

Дехто аргументує своє рішення дискредитованим дослідження двадцятирічної давності, яке помилково пов'язало вакцину проти кору, паротиту та краснухи з аутизмом.

Але посадовці в сфері охорони здоров'я говорять, що кількість хворих на кір зростає через падіння вакцинації.

У Європі понад 41 тис. людей захворіли на кір за перше півріччя 2018 року. Це майже вдвічі більше, ніж за весь минулий рік. Це призвело до загибелі 37 людей.

Високі показники кору спостерігали в Сербії, Україні, Грузії та Греції.

У США також зростає кількість дітей, яких не вакцинують.

В Італії верхня палата парламенту проголосувала за скасування закону, який робить вакцинацію обов'язковою для дітей перед школою. Тобто батьків невакцинованих дітей більше не штрафуватимуть.

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