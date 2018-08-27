Скільки пропонують за "Челсі" - огляд ЗМІ

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У понеділок, 27 серпня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Скільки може коштувати "Челсі"

Як українці, що працюють в Польщі, рятують місцеву економіку

Гігантське дослідження про вплив алкоголю на здоров'я

Чому забагато сну - гірше, ніж замало

Скільки пропонують за "Челсі"?

Мільярдеру Роману Абрамовичу потрібно запропонувати щонайменше 2,5 мільярди фунтів стерлінгів, аби він подумав про можливий продаж англійського футбольного клубу "Челсі", пише Times.

Газета зауважує, що відтоді, як влітку в Абрамовича почалися проблеми з британською візою, йому стали надходити запити щодо "Челсі". Чутки про можливий продаж посилились після того, як стало відомо про відкладення проекту реконструкції домашнього стадіону клубу. Втім, Абрамович поки не намагається продати клуб, за який він заплатив у 2003 році 140 мільйонів фунтів, пише видання.

За 15 років російський мільярдер вклав у команду 900 мільйонів фунтів, тож якщо він вирішить таки продати "Челсі", отримає суттєвий дохід, вважає Times. За даними газети, влітку Джим Реткліф, якого називають найбагатшою людиною Великої Британії, ймовірно, пропонував Абрамовичу 2 мільярди фунтів за клуб з Лондона, але власник відмовився.

Видання нагадує, що Челсі приносив прибуток лише в одному з 15 останніх років. Але якщо орієнтуватися на ціну в 2,5 мільярди доларів, то більше за цей клуб в англійській "Прем'єр-Лізі" коштує лише "Манчестер Юнайтед". Ціна його акцій становить 3,2 мільярда фунтів, пише Times.

Міграція, яку майже не помічають

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Нестача робітників змушує країни Центральної Європи вести "запеклу боротьбу" за них, пише Financial Times.

Наразі економіки Польщі, Угорщини, Чехії і Словаччини працюють на повних обертах, але дедалі сильніше відчувають майбутні проблеми. Попри зростання заробітних плат у цих країнах, компанії жаліються на неможливість знайти працівників.

Іноді ситуація виходить з-під контролю. Газета цитує представницю нідерландської логістичної групи Raben, яка розповіла про те, що водії у деяких компаніях у центральноєвропейських країнах не з'явились на роботу щойно їм запропонували кращу зарплату у конкурентів.

Директор польського будівельного гіганта Budimex Даріуш Блохер скаржиться на те, що йому кожного дня доводиться мати справу з підрядниками, які не встигають із термінами будівництва, оскільки не можуть набрати достатньо робітників. "Через низький рівень безробіття у людей є багато можливостей знайти роботу з неймовірним заробітком, адже компанії зараз у відчаї. Іноді вони пропонують подвоїти зарплату, якщо людина готова змінити місце роботи", - цитує Блохера Financial Times.

Тоді як Угорщина намагається пропонувати вакансії переважно місцевим, Польща - найбільша економіка регіону - спирається на робочу силу з-за кордону. Як пише видання, лише минулого року країна видала 1,7 мільйона короткострокових дозволів на роботу для своєї східної сусідки. "Від одного до двох мільйонів українців нині працюють у Польщі, вважають місцеві компанії. Це одна з найбільших, хоч і найменш помітних, міграцій у Європі", - зауважує Financial Times.

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"Якби не українці, ми мали б серйозні проблеми", - визнає Мачей Вітуцкі з рекрутингової компанії Work Service.

Газета пише, що більшість українців перебувають у Польщі тимчасово, але це може змінитися. Роботодавці наполягають на тому, щоб можна було наймати їх на довші терміни, тож уряд працює над змінами до міграційного законодавства. Полегшити правила зрештою можуть і для громадян азіатських країн на кшталт В'єтнаму і Філіппін.

Але занадто швидкі зміни можуть дати козирі ультраправим польським політикам, попереджає видання. Дехто з них уже заявив, що будь-який уряд, який наважиться запровадити суттєві зміни в імміграційній політиці, буде "урядом національної зради".

Financial Times передбачає, що Польщі й іншим центральноєвропейським країнам доведеться перебудовувати економічну модель, аби уникнути кризи і соціального незадоволення.

Пити чи не пити?

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Guardian у редакційній колонці пише про результати гігантського дослідження про вплив алкоголю на здоров'я. Участь у ньому взяли 28 мільйонів людей в усьому світі.

Як пише газета, деякі з ефектів тривалого вживання спиртного "шокують". Зокрема, дослідники дійшли висновку, що після провалу спроби Горбачова покласти край пияцтву в СРСР алкоголь був причиною 75 відсотків усіх смертей чоловіків у Росії у віці до 55 років. А загалом у світі алкоголь є причиною 20 відсотків усіх смертей серед людей віком 15-49 років.

Одним із результатів дослідження є також висновок про те, що існує неймовірна кількість способів, якими алкоголь вбиває чи шкодить здоров'ю. "У бідніших країнах шкода переважно наноситься через туберкульоз. А що більш розвинутою стає країна (і в середньому п'є більше), то більше вплив алкоголю проявляється через рак і хвороби серця", - пише Guardian.

Газета також звертає увагу на ще один висновок дослідників: дві третини населення світу взагалі не вживають спиртне. "Їм вдається жити без наркотику, який, очевидно, є невіддільною частиною цивілізованого життя на Заході", - пише видання.

Guardian при цьому наголошує, що залишається відкритим питання про те, чи варто тим, хто вживає алкоголь, намагатись копіювати представників "двох третин населення". Дослідники хотіли б, аби уряди боролися за менше вживання алкоголю так само, як у світі борються з палінням.

Але дослідження про саме фізичний вплив алкоголю не дає відповідь на деякі інші запитання. Зокрема, як зауважує Guardian, багато людей п'ють спиртне через його вплив на настрій і навіть інтелект, а не заради прямого фізичного ефекту. Видання пише, що алкоголь іноді призводить до страждань і фізичної жорстокості, але також "може стимулювати уяву, хоробрість і дружбу в такий спосіб, якого складно досягти іншими засобами".

"Результати дослідження мають сенс в тому, що багатьом варто пити менше, ніж вони п'ють. Майже кожному варто пити менше, ніж хочеться. Можливо, справжньою перевагою помірного вживання алкоголю є не те, що це захищає серце, а те, що це вимагає певної самодисципліни", - робить висновок Guardian.

Менше сну - більше ризиків

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Independent, спираючись на дослідження за участі мільйона дорослих людей, нагадує, чому спати менш як шість і понад вісім годин протягом тривалого часу - погана ідея.

Згідно з результатами наукової праці, представленої на зібранні Європейської спільноти кардіологів у Мюнхені, люди, які сплять менше норми, на 11 відсотків більше ризикують померти від серцевого нападу чи ішемічної хвороби серця протягом найближчих дев'яти років. А для тих, хто проводить у ліжку занадто багато часу, такий ризик підвищується на 33 відсотки.

"Наше дослідження свідчить про те, що занадто мало чи занадто багато сну може зашкодити серцю", - цитує Independent доктора Епамейнондаса Фоунтаса з Афін. Утім, він визнає, що потрібно провести більше дослідів, щоб з'ясувати, чому саме так відбувається.

Тим же, у кого безсонні ночі чи довгі ранки трапляються нечасто, хвилюватися не варто. Дослідники не виявили значного впливу короткочасних відхилень від рекомендованої норми на здоров'я.

Служба моніторингу BBC. Огляд підготував Юрій Мартиненко