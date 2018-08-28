Шоколад корисний для серця - огляд преси

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В огляді преси 28 серпня:

Польща віддаляється від ЄС

Вплив брудного повітря на інтелект

Шоколад корисний для серця

Перший протез для дикої тварини

Польща не відступає в конфлікті з ЄС

На думку оглядача Бартоша Вєлінського, можлива відмова Польщі виконати постанову Європейського Суду в справі судової реформи може означати віддалення країни від ЄС і навіть її вихід союзу, пише Gazeta Wyborcza.

Вєлінський вважає, що інтерв'ю польського віце-прем'єра та міністра науки Ярослава Говіна, в якому той заявив, що Польща проігнорує Європейського Суду, якщо той її не задовольнятиме, означає фактичну готовність уряду до максимального віддалення від ЄС.

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За словами Говіна, такий вирок суду буде першим кроком в напрямку "саморуйнування Європейського Союзу".

"Досить дивне мислення, адже "брекзит", попри побоювання, не тільки не знищив ЄС, але навіть зміцнив спільноту. То чого б це суперечка з Польщею мала б поховати союз", - дивується автор.

14 вересня минає термін, який Єврокомісія надала Польщі, аби та запровадила зміни в свою судову реформу. Якщо ж правляча партія "Право та Справедливість" не піде на це - а скоріш за все так і буде - комісія звернеться до Суду Європейського Союзу, каже видання.

Забруднене повітря погіршує розумові здібності людини

Копирайт изображения EPA Image caption Родина намагається пробратися через забруднене повітря в Делі

Ми знаємо, що забруднення повітря негативно впливає на тривалість життя. Але нові дослідження вказують на те, що воно також відповідальне за зниження інтелектуальних здібностей людини, каже "Independent".

На думку дослідників, саме через хронічний вплив забруднення в повітрі спостерігається значне погіршення результатів тестів з лінгвістичними та арифметичними завданнями.

Проаналізувавши результати тестів 20 тисяч людей різного віку протягом чотирьох років, вчені дійшли висновку, що постійний вплив брудного повітря значно погіршує когнітивні здібності, особливо з віком.

Також брудне повітря підвищує ризик таких захворювань, як Альцгеймер та інші форми деменції.

Видання зазначає, що саме дослідження проводилося в Китаї, але на думку вчених його результати стосуються всього людства. Адже 91% населення планети живе в зонах із забрудненим повітрям, і воно є четвертою найбільш ймовірною причиною смертності в світі, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Судини подякують вам за ту плитку шоколаду

Шоколад може бути не тільки "забороненою насолодою", але й приносити користь здоров'ю, пише Daily Mail, посилаючись на результати досліджень.

Виявляється, що помірковане споживання шоколаду - не більше трьох плиток на місяць - скорочує ризик серцево-судинних захворювань на 13 %.

Вчені стверджують, що природні фенольні сполуки флавоноїди, що містяться в шоколаді, покращують стан судин та зменшують запалення. Але вони закликають до поміркованого споживання, адже інші складові шоколаду, зокрема цукор та жир, більше шкодять ніж допомагають. Наприклад, у людей, що споживають шоколад щоденно, ризик серцевих захворювань зростає на 17 %, каже видання.

Провідний дослідник доктор Чайякріт Кріттанавонг з Нью-Йорка каже: "Я вважаю шоколад важливим джерелом флавоноїдів, що зменшують запалення та збільшують "корисний" холестерол".

На його думку, найбільш корисним є чорний шоколад, адже він містить найбільше флавоноїдів та найменше цукру.

Зі свого боку, критики зазначають, що подібні дослідження є неточними, адже люди, що мають підвищений ризик серцевих хвороб і так намагаються уникати шоколаду, в той час, як ті, хто споживає його регулярно, скоріш за все, мають менше проблем зі здоров'ям.

Індійський тигр може отримати протез замість втраченої лапи

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Міжнародна команда вчених готується встановити "перший в світі" протез індійському тигру, що втратив лапу після того як потрапив в капкан, пише "Guardian".

Шість років тому, тигр на ім'я Сахебрао та його брат потрапили в пастку, яку встановили браконьєри. Брат помер, а Сахебрао врятували та доправили до університету в Махараштрі, де йому змушені були ампутувати лапу через гангрену, пише видання.

Минулого року, індійський хірург-ортопед Сушрут Бабгулькар відвідав тигра у реабілітаційному центрі і був вражений "величчю тварини".

Коли тигр підійшов до огорожі та почав гарчати, вимахуючи пошкодженою кінцівкою, лікар зрозумів, що він страждає від болю, а не проявляє агресію, як вважали працівники центру.

У лютому 2018 року хірург налагодив контакти з колегами зі США та Великої Британії, обговорюючи можливість створення протезу для тигра. Нещодавно тварині зробили рентген, аби визначити масштаби травми та створити модель майбутнього протеза. Наступним кроком має бути операція на ушкодженій кінцівці, аби виправити помилки, яких припустилися під час ампутації.

Зараз вчені обговорюють, як має виглядати протез для тигра. Але скоріш за все, знадобиться допомога спеціаліста з поведінки диких тварин, аби впевнитися, що Сахебрао прийме протез і не намагатиметься його зняти.

"Можна навчити тварину користуватися протезом. Я вже заміняв собаці цілу кінцівку, - каже ортопед з Аризони. - Я навіть робив протез котам, але ж вони були домашні. А це дика тварина."

Огляд підготував Дмитро Зоценко, служба Моніторингу ВВС

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