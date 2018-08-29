"Українець, що потопив Манафорта" - огляд ЗМІ

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У середу, 29 серпня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Що думає про "справу Манафорта" Сергій Лещенко

Як стиль життя матері вплинув на Джона МакКейна

Хто понесе труну впливового сенатора

І хто тягнув за язика Роджера Вотерса

Скептичний Лещенко

Справою політконсультанта Пола Манафорта американська судова система продемонструвала, як слід розслідувати та судити корупціонерів, каже колишній журналіст і депутат Сергій Лещенко в інтерв'ю Foreign Policy.

На думку Лещенка, якого вебсайт називає "українцем, що потопив Пола Манафорта", ця гучна справа радше матиме вплив на суспільство, яке побачило, як має працювати судова система.

"Але я досить скептично ставлюся до можливих розслідувань, розпочатих після того, як Манафорт представ перед правосуддям, оскільки ми мали дуже погані результати розслідувань спільників українського президента Віктора Януковича", - прогнозує депутат.

"В американському звинуваченні згадуються деякі громадяни України, але ці особи такі впливові, що я досить скептично оцінюю можливість судового переслідування в Україні".

Лещенко вважає, що Президент Петро Порошенко взагалі "волів би забути ім'я Манафорта".

Дісталося на горіхи й генеральному прокурору Юрію Луценку, якого екс-журналіст назвав "політиком у прокурорському кріслі".

"Невгамовна" матір Маккейна

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Історія життя Джона Маккейна залишається в фокусі уваги після його смерті. Про непересічну долю 106-річної Роберти МакКейн, жінки та невістки адміралів, яка вже раз ховала свого сина після того, як його збили над В'єтнамом у 1967 році, але врешті-решт пережила його, пише Washington Post.

"Роберта, яка наразі мешкає у Вашингтоні, роками мандрувала світом часто разом зі своєю сестрою-близнючкою Ровеною, завжди напоготові до будь-яких спонтанних пригод", - пише газета. Коли в Європі їй відмовили в оренді машини через поважний вік, вона просто купила собі машину і все одно вирушила у подорож.

Любові до подорожей вона привчила і своїх дітей, які й так часто переїжджали - "завжди посеред чверті" - через військову службу Джека Маккейна. У своїх спогадах сенатор назвав це "мобільним класом" його матері.

"Моя матір виросла екстравертною і невгамовною жінкою", - писав Джон Маккейн. Він також зізнався, що виріс схожим на матір, часто "наслідуючи та перебільшуючи" її риси.

Наприклад, якщо вона була буйною натурою, то він був хуліганом, пише газета.

"Вона навчила мене знаходити в житті так багато задоволення, що невдачі не змогли вкрасти в мене щастя жити", - писав Маккейн.

Привіт з того світу

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Впливовий Сенатор Джон Маккейн, який помер минулого тижня, настільки не любив президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна, що вирішив дошкулити їм навіть планами на власний похорон, пише Politico.

За задумом Маккейна, одним з тих, хто нестиме його труну до Вашингтонського національного собору під час церемонії, що має відбутися цієї суботи, має бути російський дисидент Володимир Кара-Мурза.

Як зауважує Politico, похоронна процесія зазвичай є однією з найбільш популярних серед глядачів частин церемонії прощання з видатними людьми, якщо вони транслюються по телебаченню, тому "Маккейн, схоже, обирав носіїв труни з умислом".

"Схоже, що Кара-Мурза, який двічі страждав від відмови органів через отруєння, був обраний як останній привіт Путіну і Трампу, якого Маккейн критикував за занадто м'яке ставлення до російського лідера на фоні розслідування можливої причетності соратників американського президента до спроб Москви вплинути на вибори 2016 року", - пише Politico.

Ехо риторики Кремля

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Заяви Роджера Вотерса, співзасновника знаменитої групи Pink Floyd, про анексований Росією Крим "розлютили" українців, пише Billboard.

Напередодні виступів у Росії в інтерв'ю російській газеті "Известия" він виступив на захист анексії, стверджуючи, що існує "багато договорів та інших документів", які обґрунтовують претензії Росії на Севастополь.

До того ж, за його словами, дії Москви були "спровоковані" усуненням від посади проросійського президента Віктора Януковича, що "було організовано Вашингтоном".

"Дивним чином заяви Вотерса резонують з риторикою Кремля, яка виправдовує захоплення Криму, і розлютили багатьох в Україні, яка досі вважає півострів своєю територією, яка нелегально окупована Росією", - пише Billboard.

Як зауважує видання, музиканта вже було внесено до неофіційної бази української неурядової організації "Миротворець", "метою створення якої є інформування місцевих правоохоронців про іноземців, які начебто здійснили злочини проти України".

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС