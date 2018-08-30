Загадкова смерть бельгійця у Москві - огляд ЗМІ

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У четвер, 30 серпня, міжнародні ЗМІ пишуть про таке:

Смерть бельгійця у Росії

Як змінюється ставлення росіян до Заходу

Нове протистояння з відкритими пісуарами в Парижі

У Британії обмежать продаж енергетичних напоїв

Нова жертва сумнозвісної висотки

Про загадкову смерть в Москві бельгійського менеджера російської металургійної компанії повідомляє лондонська Times.

Тіло 62-річного Бруно Чарльза де Кумана, який працював віце-президентом компанії "Новолипецький металургійний комбінат", знайшли 29 серпня на тротуарі в Москві поблизу так званого Будинку на Набережній, сталінської висотки неподалік від Кремля, розповідає газета.

За попередніми висновками правоохоронців, пан де Куман випав з вікна квартири, де він проживав.

Times пише, що він був призначений віце-президентом з досліджень і розробок на Новолипецькому комбінаті у червні 2017 року. Підприємство знаходиться під контролем Володимира Лісіна, найбагатшого російського бізнесмена, статки якого сягають 15 мільярдів фунтів стерлінгів.

Британська газета розповідає про життєвий шлях пана Лісіна від електрика до одного з найбагатших людей в світі. Він розпочав свою кар'єру в Сибіру в 1970-х роках, де навчався в металургійному інституті.

Після розпаду Радянського Союзу пан Лісін переїхав до Москви, де й спробував себе у торгівлі металами, і вже наприкінці 1990-х років придбав контрольний пакет акцій у Новолипецькому комбінаті. У рейтингу найбагатших людей планети, складеному Forbes, пан Лісін посідає 57-му сходинку.

Times пише й про сумну славу Будинку на Набережній, де проживав Бруно де Куман. Це один з найпрестижніших багатоквартирних будинків російської столиці, який побудували за дорученням Сталіна в 30-ті роки спеціально для радянських функціонерів.

Саме тому під час сталінських "чисток" на цю будівлю припала найбільша кількість арештів та страт мешканців у порівнянні з будь-яким іншим житловим будинком в Москві, зазначає газета.

Times звертає увагу, що протягом останніх років через падіння з вікон та балконів Будинку на Набережній вже загинуло двоє репортерів, опозиціонер та генерал з міністерства внутрішніх справ.

Захід і росіяни: вже тепліше

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Росіяни змінюють своє ставлення до країн Заходу на краще - такий висновок робить співробітниця британського аналітичного центру Чатам Хауз Лілія Шевцова. У статті, опублікованій в газеті Financial Times, вона пише, що цей факт повинен змусити пана Путіна нервувати.

Проаналізувавши дані опитувань, проведених незалежною російською організацією "Левада-центр" у 2017 і 2018 роках, пані Шевцова стверджує: "Пересічні росіяни більше не хочуть жити, як за стінами фортеці під час осади, і вести нескінченну війну із Заходом".

Свій висновок вона обґрунтовує даними соцопитувань. За інформацією "Левада-центру", у червні 2017 року 59 відсотків росіян вважали, що пріоритетом зовнішньої політики Росії має бути забезпечення "мирного та безпечного існування" їхньої країни. Лише 19 відсотків підтримали "стримування Заходу та США", а 14 відсотків прагнули розширення впливу Росії у світі.

У серпні цього року 68 відсотків росіян хотіли зближення з Заходом, тоді як 21 відсоток підтримують ідею про існування Росії "на відстані" від нього.

Пані Шевцова зазначає, що "Левада" зафіксувала "потепління" у ставленні росіян до Заходу на тлі кроків країн Європи щодо зменшення впливу Росії на континенті і запровадження нових санкцій проти Кремля Сполученими Штатами.

На її переконання, це є свідченням того, що все більше пересічних росіян перестають сприймати країни Заходу як загрозу їхній країні.

І це повинно змусити Кремль замислитися, наголошує авторка статті. "Кремль стикнувся із дилемою. З одного боку, він повинен посилювати ідею західної "загрози", оскільки для нього не існує іншого джерела легітимності. З іншого боку, він глибоко усвідомлює наслідки подальшого протистояння для російської економіки, майбутнє здоров'я якої дуже залежне від західного фінансування та технологій. Відносно обережна реакція пана Путіна на американські санкції показує, що Кремль це розуміє", - пише пані Шевцова.

Проблема Путіна полягає в тому, що він не здатен винайти нову формулу стосунків Росії із ліберальним світом, адже будь-який з двох варіантів, чи то дружба із Заходом, чи навпаки, становлять загрозу його режиму, підсумовує Лілія Шевцова у статті для Financial Times.

Нове протистояння з пісуарами

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Спротив встановленим відкритим пісуарам для чоловіків в Парижі набуває нових форм, пише газета Guardian.

Видання нагадує, що екологічно чисті пісуари були встановлені в Парижі як експеримент із запобігання "справляння потреби" чоловіками просто неба. Феміністки виступили проти такої новації, називаючи їх сексистськими та дискримінаційними.

Вони стверджували, що влада Парижа заохочує чоловіків оголюватися і звільняти сечовий міхур у відкритих громадських місцях, тоді як годування грудьми жінками на людях досі викликає засудження.

Нова хвиля їхнього обурення торкнулася двох із п'яти встановлених пісуарів - їх обліпили використаними прокладками і тампонами, а потім залили бетоном, повідомляє Guardian.

Газета наводить коментар Гвендолін Куапо з феміністської організації Femmes Solidaires, яка переконана: "Йдеться не тільки про чоловіків, які займають публічний простір, а й жінок і дітей, які, можливо, не бажають споглядати, як чоловіки звільняють сечовий міхур на людях… Це дискримінація, що підсилює сексистський стереотип про те, що чоловіки не можуть контролювати себе і їхні сечові міхури".

Пані Куапо підкреслила, що в Парижі є сотні закритих громадських туалетів, але чоловіки не бажають ними користуватися, як це роблять жінки. Натомість їм створюють умови для того, аби вони розстібали свої ширинки на вулиці.

Хлої Емвік з паризької міської ради відкидає звинувачення у сексизмі. "Париж ніколи не пропагує заходів, що дискримінують жінок ... Ми шкодуємо, що ці пісуари були пошкоджені. Ми чуємо критику, і ми усвідомлюємо, що треба враховувати і погляди жінок," - заявила вона Guardian.

"Ні" енергонапоям

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В Британії заборонять продавати енергетичні напої підліткам, пише Independent. За планами очільниці уряду Терези Мей, обмеження торкнеться осіб віком до 16-ти чи навіть 18-ти років.

За інформацією видання, до порушників заборони застосують ті ж самі санкції, якими карають продаж сигарет дітям, тобто штрафи у розмірі 2500 фунтів стерлінгів.

Пані Мей пояснила свою нову ініціативу доказами того, що надмірне споживання енергетичних напоїв підлітками призводить до серйозних проблем із здоров'ям і навіть смертей.

Independent зазначає, що одна банка напою Red Bull містить приблизно 80 мг кофеїну - це еквівалент майже трьох банок кока-коли. Споживання таких напоїв сприяє ожирінню і погіршує стан зубів. Дослідники стверджують, що енергетичні напої також викликають головний біль, коліки в животі та гіперактивність.

Пропозицію вже схвалили активісти, серед яких і відомий "телекухар" Джеймі Олівер, додає Independent.

"У нас є величезна проблема з дітьми та енергетичні напоями. Занадто багато дітей регулярно вживають їх замість сніданку", - цитує його видання. - Виробники енергетичних напоїв ніколи не казали, що ці продукти підходять для дітей. Вони навіть зазначають на етикетках - «не для дітей на етикетках».

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС