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В останній день літа міжнародна преса пише про таке:

Як Віктор Медведчук пропонує повертати Україні невизнані республіки на Донбасі

Чого чекати від початку будівництва "Північного потоку-2"

Як Меган Маркл кидає виклик королівському дрес-коду

Чому молодь слухає більше класичної музики

Пропозиції "найкращого друга Путіна"

Невизнані республіки на сході України мають отримати широку автономію. Про це заявляє "найкращий друг Путіна" Віктор Медведчук в інтерв'ю британській Independent.

За його словами, найближчим часом він планує представити нові пропозиції щодо повернення підконтрольних сепаратистам територій Україні. Він переконує, що така ініціатива не становить жодної загрози суверенітету держави.

"Загроза суверенітету надходить від Вашингтона, який дистанційно керує Україною, та від інтеграції в Європу та НАТО", - вважає Медведчук.

Як зазначає Independent, думки політика щодо вирішення конфлікту на Донбасі майже повністю збігаються з поглядами Кремля. Він вважає, що США втручаються у відносини між "братськими" народами, що Володимир Путін насправді хоче миру в Україні та захищає російськомовне населення від "партії війни" у Києві, пише видання.

За словами газети, хоча Медведчук не пояснив, чого саме хоче досягти зі своєю новою партією "За життя" на парламентських виборах, він вже позиціонує себе як єдиного українця, здатного вести переговори з Кремлем.

Під час розмови з виданням він згадав, що допоміг визволити з полону до 900 людей з обох сторін конфлікту. "Я знаю, що я єдиний, хто може це зробити. Інші намагалися, але не мали успіху", - наголошує політик.

Зараз, каже Медведчук, він саме займається питанням визволення Олега Сенцова. Політик наголошує, що Росія не дозволить, щоб з режисером в ув'язненні сталося "щось страшне", але задля помилування Сенцов має особисто звернутися з відповідним проханням до російського президента.

Медведчук також заявив газеті, що "часто" обговорює Україну з Путіним. Видання поцікавилося - наскільки часто?

"Частіше, ніж раз на рік", - відповів він, підморгнувши. Він підморгував кілька разів протягом інтерв'ю, пише Independent.

Нові пристрасті щодо "Північного потоку-2"

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У територіальних водах Німеччини почалися роботи з будівництва "Північного потоку-2" - проекту, який, за словами Financial Times, "посилив геополітичну напругу між Європою, США та Росією".

Очікується, що газопровід допоможе збільшити удвічі постачання російського газу до Німеччини через Балтійське море та зменшити об'єм прокачування через територію України. Деякі країни побоюються, що газогін збільшить енергетичну залежність Європи від Росії та стане "політичною зброєю" проти Києва.

"Повідомлення про початок будівництва у німецьких водах посилить критику на адресу [канцлера Ангели] Меркель щодо підтримки цього проекту, що лунає з боку Польщі, України та країн Балтії, які намагалися зупинити процес", - пояснює видання.

Речник проекту називає роботи "підготовчими" і каже, що будівництво на глибині розпочнеться протягом кількох тижнів.

За словами газети, роботи почалися попри погрози Дональда Трампа накласти санкції на європейські компанії, що беруть участь у проекті. Американський президент навіть казав, що будівництво робить Німеччину "бранцем" Росії, нагадує видання.

Втім, у Європі та Росії ці погрози відкидають. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас назвав ці попередження "неприпустимими", а його російський колега Сергій Лавров заявив, що Трамп намагається завадити проекту, щоб просувати продажі скрапленого газу з США, додає Financial Times.

Меган Маркл та її коротка сукня

Копирайт изображения WPA Pool/Getty Images Image caption Меган Маркл здивувала сукнею-смокінг

Меган Маркл кинула виклик королівському дрес-коду та здивувала британців короткою сукнею. За словами Daily Mail, йдеться про сукню-смокінг вартістю 327 фунтів від канадського бренду Judith & Charles, яку герцогиня Сассекська вдягла на гала-показ мюзиклу "Гамільтон" у Лондоні.

Щоправда, як зазначає газета, дружина принца Гаррі - не єдина представниця королівської родини, яка розширювала рамки аристократичного протоколу і з'являлася на публіці у вбраннях, що відкривають ноги вище колін.

"Навіть королева, яка є утіленням кравецької елегантності та бездоганного смаку, відважилася показати коліна, коли короткі спідниці та сукні були в моді у шістдесятих та сімдесятих роках", - наголошує видання.

Також "сміливими" образами славилися сестра Єлизавети принцеса Маргарет та дочка королеви принцеса Анна.

"Але першою, хто справді кинув виклик королівському дрес-коду була принцеса Діана", - пише газета і згадує, що леді Ді почала частіше носити короткі спідниці на знак "емансипації та демонстративної непокори" після розлучення з принцом Чарльзом.

Класична музика - не тільки для дорослих

Класична музика стає дедалі популярнішою серед молоді, а причина цьому - комп'ютерні ігри. Про це повідомляє Daily Telegraph з посиланням на дослідження аудиторії радіостанції Classic FM.

Виявилося, що хвиля щотижня має мільйон слухачів молодше 35 років, із них майже половина - віком від 18 до 24 років.

Найменш сексуальна музика - у мюзиклах

"Композитори та керівники станцій вважають саундтреки до фільмів та комп'ютерних ігор шляхом до знайомства з класичною музикою, тож Classic FM тепер на цьому заробляє і випускає щосуботи програму з саундтреками до кінострічок та відеоігор", - пояснює газета.

Про роль комп'ютерних ігор у зростанні популярності також свідчать результати дослідження, проведеного Королівським філармонічним оркестром. Воно виявило, що 15% дітей віком від 6 до 15 років вперше почули класичну музику в іграх.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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