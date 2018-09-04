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У вівторок, 4 вересня, західна преса пише про таке:

Які кроки допомагають Україні боротися з корупцією

Чому автокефалія для Київського патріархату стане "тектонічним зрушенням" для країни

Як Володимира Путіна вихваляють у новій програмі на російському ТБ

Як провідний лондонський музей шукає гендерний баланс у мистецтві

Маленькі успіхи на шляху до великих змін

Україна може похвалитися деякими успіхами у боротьбі з корупцією - зокрема, у сфері охорони здоров'я. Як розповідає відомий журналіст Олівер Буллоу у статті для New York Times, реформи у профільному міністерстві дозволили врятувати життя сотням українців з вадами серця.

За словами автора, це стало можливим завдяки рішенню проводити закупівлі медикаментів через міжнародні організації. Як сподівалися у МОЗ, це допоможе зберегти "десятки мільйонів доларів", які раніше йшли "корумпованим посередникам".

"Ця ініціатива мала вражаючий успіх. Ліки та медичне обладнання, що закупили через дві структури ООН та британську компанію Crown Agents, коштували на 40% менше, ніж за попередньою системою", - пояснює Буллоу.

Як приклад він наводить ситуацію зі стентами - конструкціями, які дозволяють розширити артерії, що забезпечують серце киснем. На їхній закупівлі вдалося зекономити три мільйони доларів, і результати не змусили себе чекати. Як пише автор, кількість пацієнтів, яким встановили стенти, у 2017 році збільшилася вдвічі у порівнянні з показниками 2015 року. Для країни, де серцево-судинні захворювання є головною причиною смерті, це дуже суттєве покращення.

На думку Буллоу, ці здобутки можуть стати прикладом для реформ і в інших галузях.

"Як показує історія зі стентами для серця в Україні, масштабність завдання не має відволікати увагу від поступових успіхів. Маленькі кроки можуть швидко рятувати життя та економити гроші. Вони доводять, як можна долати навіть укорінену корупцію", - наголошує журналіст.

Автокефальна "перемога" наближається?

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Надання автокефалії Українській православній церкві Київського патріархату може стати для України "тектонічним зрушенням" та визначною перемогою. Про це пише журналіст Леонід Бершидський у колонці для Bloomberg.

"Україна не може повернути території, анексовані Росією або контрольовані її довіреними особами. Але цілком можливо, що їй вдасться позбавити свого великого сусіда дечого не менш цінного - його влади над українськими православними, а з цим - і претензій Москви на провідну роль у східному християнстві", - вважає він.

На думку Бершидського, автокефалія може змусити багатьох священиків московського патріархату перейти до служіння в УПЦ КП - в них більше не буде причин залишатися в "організації, яку уряд вважає п'ятою колонною Росії". Щодо самих вірян, то дві третини українців, що називають себе православними, вже перейшли до лав Київського патріархату, і не в останню чергу завдяки його позиції під час Революції гідності, пише Бершидський.

"Справи церкви повинні бути позбавлені політичного впливу подібного до того, що на них має конфлікт між Росією та Україною. З іншого боку, вторгнення Путіна в Україну безумовно підірвало авторитет церкви, парафіянином якої він є та яку він намагається зміцнити як у Росії, так і за кордоном. Цю шкоду танками не виправити", - констатує автор.

Любить дітей, відлякує ведмедів

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Британська Guardian розповідає про нову програму про президента Володимира Путіна на російському телебаченні. Новий проект вже називають проявом "культу особистості" голови Кремля.

За словами газети, перша програма з циклу "Москва. Кремль. Путін" про діяльність президента вийшла на каналі Росія 1 минулої неділі. Головна тема - "фізичні дані російського лідера, його любов до дітей та спроможність відганяти ведмедів".

"Програма, що тривала годину, вийшла в ефір за кілька годин після того, як тисячі людей протестували неподалік Красної площі проти непопулярної пенсійної реформи, яка призвела до падіння рейтингу президента до мінімального за останні чотири роки", - наголошує видання.

У програмі про протести не згадали, але зазначили, що Путін готовий брати відповідальність за "необхідні" реформи.

Втім, хвалили президента не тільки за його політичні здобутки. Ведучий Володимир Соловйов зокрема розповів про те, наскільки президент любить дітей.

За словами Guardian, канал "Дождь" вже назвав появу такою програми проявом "культу особистості", а деякі критики висловили здивування тим, як державним каналам вдається знаходити дедалі більше ефірного часу для висвітлювання діяльності Путіна.

Гендерна рівність в музеях

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Британські музейники намагаються відшукати гендерний баланс у питаннях мистецтва. Лондонська Королівська Академія мистецтв, зокрема, планує експозицію, на якій картин з оголеними жінками буде стільки ж, скільки з оголеними чоловіками.

За даними Daily Mail, виставка "Голий ренесанс" відкриється у березні наступного року, і побачити на ній можна буде твори Тиціана, Рафаеля, Мікеланджело, Леонардо та інших митців епохи відродження. Йдеться про картини та скульптури, створені у період з 1400 до 1530 років.

Як пише газета, ідея такої виставки стала результатом кількох років роздумів про те, як жінок зображують у мистецтві. Одним із поштовхів став рух за права жінок MeToo.

"Активісти, що борються за права жінок, часто критикують музеї за те, що ті виставляють мало картин, створених жінками - особливо у порівнянні з кількістю оголених жінок на картинах", - зазначає газета.

Це підтверджують і дані Національної галереї - там цього року повідомили, що жінки є авторами лише 1% представлених у музеї робіт, додає Daily Mail.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC