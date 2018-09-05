Mercedes-Benz створює конкурента електрокару Tesla - огляд ЗМІ

5 вересня іноземна преса пише про таке:

Mercedes створить конкурента Tesla

Чого домагається Росія у сфері кібербезпеки

Смертельна мандрівка Середземномор'ям

Як не провалити співбесіду

Merсedes створить конкурента Tesla

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Виробник автомобілів люкс-класу Mercedes-Benz оголосив про плани інвестувати 12 мільярдів доларів в розробку конкурента моделі електрокару Tesla, повідомляє Bloomberg.

Компанія планує запустити випуск кросоверу Mercedes EQC на електробатареях в першому півріччі наступного року.

"Іншої альтернативи початку роботи з електромобілями немає, і ми стаємо на цей шлях. Ми розпочинаємо просто зараз", - цитує видання голову підрозділу Mercedes-Benz Cars Дітера Цетше.

Mercedes EQC стане наступним із серії електрокарів, виробництва інших компаній, що складуть конкуренцію Tesla, яка наразі намагається досягнути своїх фінансових цілей із запуском третьої моделі свого електрокару.

Ціну автомобіля у Mercedes поки що тримають у таємниці.

Росія та кібербезпека

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Співпрацювати з Росією у галузі кібербезпеки - все одно, що наймати хатнього крадія для охорони своїх коштовностей, пише у своїй статті оглядач Washington Post Девід Ігнатіус.

Автор коментує спроби Москви лобіювати в ООН міжнародне регулювання кіберпростору. З одного боку, росіяни вдаються до "агресивного хакінгу" американських та європейських партій, згідно з даними американських спецслужб, з іншого - просувають регулювання кіберпростору на своїх умовах, каже оглядач.

"Тон Росії щодо питань кібербезпеки, який став зухвалим та має характер оборонної позиції, відображає заяви Москви про те, що Америка першою розпочала інтернет-війни, а Росія дає відповідь", - каже Девід Ігнатіус.

Автор нагадує, що Росія була єдиною великою європейською країною, яка не підписала Будапештську конвенцію з кібербезпеки 2001 року. Одна з причин - документ надавав би право іноземним правоохоронним органам перевіряти провайдерів інтернет-послуг. Відтоді Росія намагається замінити конвенцію альтернативою, яка була б більш лояльною для Москви, зазначає оглядач видання.

Смертельна мандрівка Середземномор'ям

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Кількість смертей у Середземному морі зросла втричі з 2015 року, повідомляє New York Times з посиланням на звіт ООН.

Сьогодні морська подорож з Північної Африки до Італії несе більше загроз, ніж будь-коли з початку міграційної кризи в Європі, навіть попри те, що рівень нелегальної міграції за цим маршрутом впав до найнижчого рівня, додає видання.

Для більшості мігрантів Італія - основний пункт призначення на шляху до інших країн ЄС. Упродовж восьми місяців поточного року кожен восьмий мігрант гинув, здійснюючи мандрівку у човні.

New York Times цитує експерта з питань міграції з італійського Інституту міжнародних політичних досліджень Маттео Вілла, який каже, що високу смертність у Середземномор'ї спричинила заборона міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні забирати мігрантів рятувальним човнам. Її оголосили у червні.

Видання зазначає, що експерти критикують політику ЄС з врегулювання міграційної кризи, зокрема повернення мігрантів до Лівії через громадянську війну в країні та її неспроможність справлятися з великим потоком біженців.

Як не провалити співбесіду

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Як не провалити співбесіду і найкраще продемонструвати свої сильні професійні якості, розповідає Daily Mail. Видання ділиться порадами консультанта з питань просування кар'єри Мішель Гіббінс, яка підказує, як відповідати на найбільш розповсюджені запитання від роботодавця.

Відповідаючи на традиційне запитання "Розкажіть про себе", експерт радить бути лаконічним та розповідати про той життєвий досвід, який має відношення до позиції, на яку ви претендуєте. Немає жодної потреби переказувати резюме, бо роботодавець вже його бачив.

Коли йдеться про те, чим вас привабила саме ця вакансія, варто скористатися нагодою і показати інтерв'юеру, що ви провели дослідження, почитали про компанію, до якої прийшли, і розумієте її корпоративну культуру та цінності.

"Говоріть про компанію, її продукт, сервіси та культуру з ентузіазмом і поясніть, як, на вашу думку, ваші навички і попередні досягнення зможуть принести їй користь", - цитує видання Мішель Гіббінс.

На прохання описати конкретну ситуацію та свої дії у ній, варто зосередитися на тому що робили саме ви і як зреагували на обставини, попри те, що іноді нам може бути незручно вживати слово "я", каже консультант.

Розповідаючи про свої очікування від роботи, важливо чітко окреслити те, чим ви не хотіли б займатися, але дотримуватися позитивного тону.

І насамкінець, коли роботодавець пропонує поставити ваші запитання, експерт радить не уникати можливості зробити це, адже це показує вашу щиру зацікавленість у посаді. Найкращим питанням у цій категорії, на думку експерта, може бути зацікавленість щодо можливостей зростання та розвитку на посаді, яку ви хочете обійняти.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг.

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