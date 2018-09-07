Як Британія зіграла Путіну на руку справою про отруєння Скрипалів - огляд ЗМІ

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У п'ятницю, 7 вересня, західна преса пише про таке:

Особливий погляд на отруйну "сагу" в Британії

Додаткові руки для британського врожаю

Вбивство Кевіна Спейсі без докорів сумління

Викриття пробіотиків

Як Європа грає на руку Росії

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У статті для Guardian колумніст Саймон Дженкінс різко критикує британський "інфантильний" підхід до справи щодо отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

"Немає жодного видовища настільки ж смішного, як британська громадськість під час одного з періодичних нападів моральності", - цитує він британського поета Томаса Бабінгтона Маколея, чиї слова, на думку колумніста, цілком пасують до "саги" зі Скрипалями.

На думку Дженкінса, реакція Британії на цю справу "цинічна, диспропорційна та лицемірна", оскільки "ні в кого у цій сумнівній формі недовійни немає чистих рук".

За його словами, "дехто у Вайтхолі регулярно видає дозволи на позасудове вбивство британських громадян", які перейшли на бік тих, хто вважається ворогом, наприклад "Ісламської держави", Аль-Каїди чи Талібану.

Він вважає помилкою, що справа перетворилася на "міжнародну кризу, а Путін на натхненника гігантського зла". На його думку, цього не трапилося б, якби справу розслідували як місцевий злочин. За такого сценарію, "Путін би здавався жалюгідною особою, яка не може контролювати власних бандитів", додає він.

"Натомість Москва на куражі. Попри внутрішню кризу з пенсійною реформою, зовнішня політика Путіна працює чітко. Недолугість ЄС дозволяє йому відновлювати союзи часів "холодної війни" з шанувальниками в Польщі, Угорщині, Словаччині, Чехії, Сербії та навіть Німеччині, - пише Дженкінс. - Все, що ми робимо, допомагає йому".

Британія відчиняє двері

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Британський уряд планує повернути схему сезонного працевлаштування робочих з країн, що не є членами ЄС, щоб забезпечити потребу британських ферм у збирачах врожаю, пише Express з посиланням на джерела у Вайтхолі.

"Схема, за якою 2 500 робочих не з країн ЄС можуть зареєструватися на сезонні роботи, стане фактично першим імміграційним планом, запропонованим урядом після "брекзиту", - розповідає газета. - Це стало наслідком дедалі більшого тиску на Терезу Мей з боку фермерів, які вимагають пом'якшення візових правил, аби британські фермери могли наймати сезонних робітників в умовах дефіциту робочої сили після "брекзиту"".

Президент Національної фермерської спілки Мініт Батерз привітала плани уряду щодо пом'якшення умов найму сезонних працівників і назвала їх "перемогою" спілки.

Як нагадує видання, цю схему було скасовано п'ять років тому через побоювання уряду, що вона може призвести до різкого збільшення потоку мігрантів. Особливо після того, як румуни та болгари отримали автоматичне право на роботу в Сполученому королівстві у 2014 році.

Геть з очей

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Подібно до Френка Андервуда, головного героя популярного серіалу "Картковий будиночок", сценаристи цієї американської політичної драми не мали жодних докорів сумління, коли вирішили вбити персонажа, якого грав Кевін Спейсі, пише The Times.

"Його смерть це спроба викрутитися з незручної для Netflix ситуації, оскільки той замовив шостий сезон серіалу до того, як Спейсі звинуватили в сексуальних домаганнях минулого жовтня", - пише газета.

Не відкриваючи деталі нових серій, які вийдуть 2 листопада, Netflix вже повідомив, що події останнього сезону серіалу обертатимуться навколо Клер Андервуд, яка обійняла пост президента після вимушеної відставки Френка наприкінці попереднього сезону.

Газета нагадує, що масові звинувачення у сексуальних домаганнях "зруйнували кар'єру Спейсі практично за одну ніч". Його "вирізали" з кількох потенційних блокбастерів, він втратив можливість отримати нагороду від засновників міжнародної премії Emmy і змушений був закрити власний фонд підтримки молодих акторів.

Пробіотики не працюють

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Останні дослідження показують, що "добрі бактерії" в йогуртах, які рекламуються як такі, що покращують травлення, можуть бути малоефективними, пише The Sun.

Причина в тому, що у багатьох людей є резистентність до пробіотиків, і їхні організми просто вимивають їх, пояснює видання. В деяких випадках від них навіть більше шкоди ніж користі.

Видання наводить результати двох досліджень.

Перше показало, що пробіотики не змогли розвинути колонії у кишківниках волонтерів, які споживали пробіотичну їжу протягом двох місяців.

Друге виявило, що у людей, які вживали пробіотики разом з антибіотиками, повернення до звичайного бактеріального фону зайняло більше часу, ніж без пробіотиків.

"Британці витрачають на пробіотики близько 1 млрд фунтів на рік", - зауважує The Sun.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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