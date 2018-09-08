Культогляд: на "Оскарі" передумали вводити нову номінацію

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Теми огляду культурних подій за цей тиждень:

"Оскар" без визначення найпопулярнішого фільму

Висока мода для молоді

30 років за кермом Vogue

Фільм Netflix відкрив кінофестиваль у Торонто

На "Оскарі" не будуть вводити нову номінацію

Американська академія кіномистецтва відклала плани впроваджувати нову номінацію відомої премії "Оскар", повідомляє Huffington Post.

У серпні Академія анонсувала нову номінацію "За популярний фільм", якою мали б відзначити "видатні досягнення стрічки, що стала улюбленою серед глядачів". Та плани спричинили хвилю критики з огляду на відсутність деталей та характеристик, які б допомагали визначити, який фільм можна віднести до категорії "популярних".

Дехто побачив у впровадженні нової категорії спекуляцію на рейтингах, враховуючи те, що левову частку прибутку Академія отримує від продажу реклами під час трансляції церемонії вручення кінонагород на американському каналі АВС.

"Академія побачила, що створення нової номінації у четвертому кварталі року є своєрідним викликом для стрічок, які вже вийшли у прокат", - йдеться у заяві Академії.

Організація пообіцяла провести додаткові консультації та обговорення, а з впровадженням нової номінації почекати принаймні до 2020 року.

Оскар де ла Рента для молоді

Копирайт изображения Getty Images Image caption Засновник модного бренду дизайнер Оскар де ла Рента

Про те, як будинок моди "Оскар де ла Рента" приваблює молоду аудиторію, продовжуючи створювати класичні вечірні сукні, розповідає The Wall Street Journal.

Прагнучи привернути увагу мілленіалів, дизайнери вдаються до використання сучасних образів, залучають до співпраці особистостей, що мають високу популярність у соцмережах, та пропонують одяг в онлайн-магазині.

Сукні в останній колекції стали дещо коротшими, а кольорова гама змінилася більш пастельною.

"Ця колекція точно сексуальніша", - цитує видання одного з креативних директорів будинку моди Фернандо Гарсіа.

"Оскар де ла Рента" не єдиний бренд, який прагне залучити молоду аудиторію, намагаючись водночас не втратити старих клієнтів.

Наразі це краще вдається європейським брендам, зазначає газета. Зокрема, Gucci, Balenciaga та Saint Laurent вдало проекспериментували з вуличним стилем, створивши нові молодіжні колекції та запустивши стратегію просування у соціальних мережах.

Будинок моди "Оскар де ла Рента" заснований в 1965-му році і з того часу асоціювався із заможними жінками та елегантними сукнями.

"Нині жінки вдягаються інакше. На мою думку, ми просто оновлюємо гардероб клієнтів "Оскар де ла Рента", - цитує видання одного з креативних директорів бренду Лору Кінг.

Бренд додає до своєї колекції більш повсякденні моделі, а також денім. Проте цінова політика компанії навряд чи зміниться, кажуть її представники.

"Ми працюємо з найкращими тканинами у світі і найталановитішими кравцями та майстрами вишивки, тож все це виливається у певну суму грошей", - підсумовує видання словами виконавчого директора будинку моди "Оскар де ла Рента" Алекса Болена.

Анна Вінтур: 30 років головна в Vogue

Копирайт изображения Getty Images Image caption Анна Вінтур

30-річній каденції Анни Вінтур на чолі американської редакції видання Vogue присвячує статтю Guardian.

"За роки на посаді редактора американського Vogue, Вінтур перетворила мистецтво вдягатися на м'яку силу і стала такою ж зіркою, як і ті, що з'являються на обкладинках видання", - пише газета.

Видання нагадує, що Анна Вінтур стала редактором модного журналу у 1988 році. За цей час у США змінилися шість президентів, і весь цей час пані Вінтур лишалася незмінним редактором Vogue.

Під час її перебування на посаді мода перетворилася з нішової сфери переважно жіночих інтересів на канал популяризації поп-культури, за яким спостерігає весь світ.

Vogue за редакційного керівництва Анни Вінтур - це видання, зі сторінок якого сьогодні можна побачити як співачку Бейонсе, так і британського прем'єра Терезу Мей.

Анна Вінтур - провідний архітектор естетики сучасної ери, пише Guardian. Понад усе вона вплинула на те, який одяг ми бачимо не на подіумі, а в друкованих виданнях та на телебаченні.

Щодо її власного стилю, то це взірець послідовності, пише газета.

"Нехай він буде унікальним для вас і водночас таким, аби за ним вас могли легко вирізнити у натовпі", - цитує видання Анну Вінтур.

Редактор Vogue також стала взірцем жінки-лідера, що має владу і не потребує додаткових засобів щоб дати це зрозуміти решті. Навіть після 30 років перебування за кермом видання, модна індустрія хоче її бачити на тому ж місці і надалі, підсумовує Guardian.

Кінофестиваль у Торонто: нетрадиційне відкриття

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6 вересня у Торонто стартував найпопулярніший у Північній Америці кінофестиваль, повідомляє Bloomberg.

Вперше в історії подію відкривала стрічка виробництва стрімінгової компанії Netflix. Фільм "Король поза законом" (Outlaw King) розповідає історію короля Шотландії Роберта І.

"Якщо стрічки про історичних постатей на фестивалях не рідкість, то вибір відкрити фестиваль з Netflix - ситуація непересічна", - пише видання.

На фестивалі у Каннах, Netflix заборонили брати участь у конкурсній програмі. Організаційний комітет вирішив, що до конкурсу не допустять стрічки, прем'єра яких не відбулася у кінотеатрі.

"Ми шукаємо таланти, а не студії. Ми не шукаємо фільм виробництва Disney, Paramount чи Warner Bros. Якщо ж він буде з цієї студії - чудово", - цитує видання директора кінофестивалю Пірса Гендлінга.

Bloomberg зазначає, що такий крок пожвавить обговорення ситуації щодо шансів стрімінгової компанії на отримання нагород у фестивалях в майбутньому.

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