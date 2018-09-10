Як живе "найелітніша" студентка Британії - огляд ЗМІ

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У понеділок, 10 вересня, британські ЗМІ висвітлюють такі теми:

Як в Британії закликають переглянути бізнес-модель через конфлікт з Росією

Чому людям середнього віку необхідно мати "безалкогольні дні"

Хто є "найелітнішою" студенткою Британії

Чи становить штучний інтелект більшу загрозу для людства, ніж тероризм

Росія - "держава-загроза"

Times пише про те, що після атаки на Скрипаля на Британію чекає "новий вид російської загрози", але реагувати на неї буде країна, яка змінила своє ставлення до Москви.

"Ми більше не дискутуємо про те, чи є режим Володимира Путіна зловмисним. Замість цього ми намагаємося боротися з природою злого наміру", - пише видання.

Times закликає владу розробити стратегію для боротьби з російськими пропагандистами та дезінформацією, яку вони поширюють. На думку видання, Кремль загрожує безпеці Британії "набагато серйозніше", ніж тероризм.

"Кремлівська держава-загроза може використовувати терористичну тактику, як-от замовні вбивства та руйнівні кібератаки (кілька у цій країні, але чимало в Україні). Вона просуває агресивну, неонігілістичну ідеологію, засновану на антизахідництві. В неї є мережі відкритих та прихованих прибічників", - пише видання, додаючи, що Москва також має потужну зброю та можливість використання дієвих економічних важелів.

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Задля того, щоб протидіяти цим загрозам газета вважає за потрібне збільшення витрат на оборону, а також використання фінансів з урахуванням сучасних викликів.

Крім того, Times закликає переглянути чинну бізнес-модель та відмовитися від "брудних" російських грошей, вкладених в британську економіку, натомість використавши їх як важіль впливу на Путіна та його "поплічників".

Пияцтву бій

Людям середнього віку потрібно мати кілька безалкогольних днів на тиждень аби знизити ризики для здоров'я, пише Guardian.

Урядова агенція Public Health England та благодійна організація Drinkaware Trust запускають компанію, покликану донести до британців інформацію про необхідність зменшення споживання алкоголю.

Голова Public Health England вважає, що просто казати людям про шкоду алкоголю недостатньо.

"Який сенс в тому, щоб знаходитись на дистанції від життя людей та лише розповідати їм, що вони роблять щось неправильно? Але якщо ми можемо побігти до них з чимось корисним, це буде доброю справою", - каже пан Селбі.

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Тому кампанія "Безалкогольні дні" включатиме, зокрема, мобільний додаток, який дозволяє відстежувати кількість днів споживання алкоголю та порівнювати свої показники з іншими.

"Нова кампанія є довгоочікуваним легко зрозумілим способом контролю за споживанням алкоголю. Встановлення за мету кілька безалкогольних днів є простим та досяжним способом скорочення кількості випитого, а також поліпшення здоров'я та добробуту", - каже голова Королівської спілки охорони здоров'я населення Шірлі Креймер.

За даними цьогорічного урядового опитування, кожен п'ятий британець зловживає алкоголем, додає Guardian.

Розкішне навчання

Відразу 12 робітників допомагають вчитися "найелітнішій" студентці Британії, пише Sun.

Зокрема, комфорт дівчини забезпечують служниця, дворецький, три економки та три лакеї.

"Невідомій доньці індійського мільярдера навіть придбали садибу", - додає видання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Найелітніша" студентка у Британії навчається в університеті святого Ендрю в Шотландії

Крім того, їжу їй готує власний кухар, шофер відвозить на лекції в Університет Св. Ендрю в Шотландії на дорогому авто, а за садом доглядає досвідчений садівник.

Цікаво, що родина найняла персонал на всі чотири роки навчання дівчини.

За інформацією Sun, кожен з працівників зароблятиме близько 30 тисяч фунтів на рік.

Як штучний інтелект змінить світ

Штучний інтелект може становити більшу загрозу для людства ніж тероризм, пише Daily Mail.

На думку Джима Аль-Халілі, професора фізики з Університету Саррея, розвиток технологій "відбувається занадто швидко" та погано регулюється.

Зокрема, штучний інтелект робить Британію "все більш вразливою" до кібератак, а також призводить до більшої соціальної нерівності, оскільки тисячі стають безробітними.

"Якщо російські хакери змогли втрутитись в американські вибори 2016 року, що може завадити кібер-терористам зламати майбутні енергетичні мережі, транспортні системи чи військові об'єкти, керовані штучним інтелектом?" - запитує науковець.

Тому він пропонує вже зараз запровадити запобіжники на законодавчому рівні, а також проводити урядові кампанії для пояснення переваг та недоліків технологічних нововведень.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В лабораторії INSERM вже зараз вивчають аспекти комунікації між людьми та роботами

Водночас, пан Аль-Хілілі вважає за потрібне включити до шкільної програми вивчення штучного інтелекту, який, за прогнозами, приноситиме світовій економіці близько 15 трильйонів доларів вже до 2030 року.

"Штучний інтелект трансформує наше життя в наступні десятиріччя навіть більше, ніж це зробив інтернет за останні роки", - цитує прогноз науковця Daily Mail.

Огляд преси підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС