Автокефалія як відповідь на агресію Путіна - огляд ЗМІ

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В огляді преси у вівторок:

Автокефалія для Української православної церкви та розрив з Москвою

Як Росія звинуватила СБУ у співпраці з "Ісламською державою"

Теракти 11 вересня досі вбивають американців

Чому традиційні ліки проти кашлю неефективні

Значення автокефалії

Надання автокефалії Українській православній церкві стане для Володимира Путіна "землетрусом", а для України - подією, подібною за масштабом до розвалу Радянського Союзу. Про це пише політолог Тарас Кузьо у статті для Atlantic Council.

На його думку, отримання томосу - останній крок, який має зробити Київ на шляху до "справжньої незалежності".

Що саме означає така перспектива?

По-перше, йдеться про "розмір та силу" православних церков, вважає пан Кузьо.

"Греція та Константинопольський патріархат вже втомилися від втручання з боку Росії та вбачають у появі автокефальної Української православної церкви спосіб поставити росіян на місце", - наголошує дослідник.

По-друге, це питання "національної ідентичності" для України, адже незалежна церква посилить патріотизм громадян та дозволить країні остаточно віддалитися від Росії, додає дослідник.

По-третє, автокефалія матиме суттєвий вплив на геополітику, адже Російська православна церква більш не зможе називати себе найбільшою православною церквою світу.

"Російська православна церква більше не буде джерелом м'якої сили Путіна, тож вихід України з російської орбіти стане незворотнім. Створення автокефальної Української православної церкви - це остаточна відповідь України на путінську агресію", - резюмує пан Кузьо.

Росія у кільці ворогів

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Заявами про зв'язки України з "Ісламською державою" Москва намагається виставити Росію "фортецею у кільці ворогів". Таку думку у коментарі виданню Newsweek висловлює аналітик Atlantic Council Даніель Вайдіч.

Напередодні ФСБ заявила, що затримала члена "ІД", який нібито планував убивство одного з лідерів сепаратистів на сході України за завданням СБУ та "Правого сектора". В українській спецслужбі обвинувачення назвали фейком та заявили, що не коментуватимуть "фантазії".

"Кремль завжди намагався створити у Росії атмосферу фортеці у кільці ворогів та довести громадянам, що на Росію нападають. Це сигнал, що єдине, що стоїть між цими ворогами та російськими громадянами - це режим Путіна", - наголошує пан Вайдіч.

За його словами, у цьому випадку Росія намагається показати, що воює з Україною, "ІД", США та рештою західного світу.

На думку колишнього посла США в Україні Джона Гербста, росіяни значно переоцінюють роль "Правого сектора" в українській політиці.

"Кілька років тому "Правий сектор" і справді був реальною, хоча й обмеженою силою, яку Росія вже тоді перебільшувала. Тому це давня пропаганда, яка перекреслює всю історію. Українці і справді проводять операції в Донбасі, але заяви про те, що хтось співпрацює з ІД - безпідставні", - цитує Newsweek пана Гербста.

9/11 продовжує вбивати

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Сьогодні - вже 17 роковини терактів 11 вересня, однак трагедія і досі забирає життя.

За даними Guardian, йдеться про серйозні проблеми зі здоров'ям у тих, хто перебував неподалік Всесвітнього торговельного центру (ВТЦ) під час та після нападів. А це не тільки рятувальники, а й учні та вчителі довколишніх шкіл, офісні працівники з мангеттенських хмарочосів та місцеві мешканці.

Через токсичні викиди зі зруйнованих будівель чимало людей захворіли на рак - таких випадків зафіксовано вже 10 тисяч. У деяких - рідкісні форми хвороби. Зокрема, щонайменше 15 чоловікам поставили діагноз "рак грудей".

Один із них - Джон Мормандо - працював у 2001 році зовсім поряд з ВТЦ.

"Ми повернулися в офіс рівно за тиждень після терактів, коли башти ще горіли та все навколо розсипалося. Нам казали, що повітря нормальне і треба повертатися до роботи", - цитує газета пана Мормандо.

Захворювання, пов'язані з наслідками терактів, діагностували вже у 43 тис. людей. Окрім раку, це переважно проблеми з диханням та травленням.

"Ці токсичні викиди - дуже демократичні. Їм байдуже, чи ви учень, чи пожежник, чи мільярдер з Goldman Sachs. Вони діють на всіх та вбивають всіх", - каже газеті Майкл Бараш, адвокат, який представляє інтереси постраждалих.

Деякі з них створили ініціативну групу та закликають інших перевірити здоров'я та у разі необхідності вимагати компенсацій, пише Guardian.

Кашель мине і сам?

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Ліки проти кашлю не мають доведеної ефективності, а іноді можуть і спричинити неприємні побічні ефекти. Про такі результати дослідження швейцарських вчених пише британська Independent.

За словами дослідників, у більшості випадків кашель у пацієнтів минає і без медичного втручання, а традиційні сиропи чи пігулки не допомагають прискорити одужання. Принаймні, доказів ефективності таких ліків автори дослідження з Університету Базеля не знайшли.

А грошей за ліки проти кашлю у світі віддають чимало, наголошує видання.

Йдеться про майже 4 мільярди доларів щороку за звичайні препарати, що продаються без рецепта. В одній тільки Великій Британії економіка втрачає щороку 979 мільйонів фунтів через лікарняні, на які доводиться йти пацієнтам з кашлем.

До того ж, проблема не тільки в неефективності ліків проти кашлю, а й у шкоді, які вони можуть завдати. У 14% пацієнтів такі препарати можуть викликати головний біль, нудоту або навіть посилення кашлю, кажуть дослідники.

І це вже не перша заява вчених про те, що у деяких випадках краще дочекатися, поки симптоми минуть самостійно.

Нещодавно спеціалісти запевнили британців, що від болю в горлі краще спочатку лікуватися медом та гарячими напоями, і тільки потім у разі необхідності переходити до антибіотиків, нагадує Independent.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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