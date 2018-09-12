Перші плоди українських реформ - огляд ЗМІ

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У середу, 12 вересня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Українські реформи дають перші результати

Як конфлікти з США перетворюють Росію і Китай у союзників

Навіщо Британія запасається шоколадом

Молочні продукти можуть запобігти серцевим захворюванням

Перші плоди "болючих" реформ

"Болючі" українські реформи починають давати плоди, пише Financial Times.

"Київська влада має повне право заявляти, що досягла більшого прогресу у структурних реформах за останніх чотири роки, ніж будь-яка адміністрація відтоді, як країна здобула незалежність у 1991 році", - пише видання.

Попри те, що збройний конфлікт на сході країні і досі не згас, українська економіка потроху зростає, і в країну починають повертатися інвестиції. Серед досягнень Financial Times виділяє стабілізацію курсу гривні, зниження темпів інфляції з 43% до 13,7%, очищення банківської системи та приведення цін на газ до ринкових.

Проте, покращення життя від перетворень пересічні українці поки що не відчувають, додає газета. Особисті інтереси політиків залишаються головною проблемою на шляху до кардинальних змін, зазначає видання.

Газета цитує виконавчого директора Центру протидії корупції Дар'ю Каленюк, яка каже, що Україні вкрай потрібен антикорупційний суд, щоб притягнути до відповідальності високопосадовців, які продовжують розкрадати державні кошти.

Найближчим часом українська влада має перейти до реформ, які безпосередньо вплинуть на життя українців - зокрема, до реформи системи охорони здоров'я.

"Нарешті, люди отримують безкоштовну систему охорони здоров'я, за яку вже заплатили податками", - підсумовує видання словами міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Росія і Китай створюють альянс?

Під час зустрічі у Владивостоці російський і китайський лідери надіслали Вашингтону недвозначний меседж - під тиском США ці "історичні суперники" готові стати союзниками, пише The Washington Post.

Зустріч Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна проходила на тлі російських військових навчань, до яких долучилися китайські військові. Видання підкреслює, що це стратегічні навчання, в яких зазвичай беруть участь тільки російські збройні сили. Китайські військові були запрошені на них вперше.

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"Участь китайських підрозділів свідчить про можливу велику зміну: дві країни, які давно вважали одна одну потенційними військовими суперниками, тепер стали партнерами в опорі США", - пише газета.

За словами аналітиків, через напругу, що зростає між Пекіном та Вашингтоном через торговельні суперечки, російська військова сфера - зокрема, обладнання та технології - стали більш привабливими для Китаю. Для Москви ж китайський ринок виглядає дуже привабливо з огляду на західні санкції.

Washington Post цитує аналітика Майкла Кофмана, який каже, що своїми діями Китай дає чітко зрозуміти, що не бачить в Росії загрозу, що мало б занепокоїти США.

Хоча мало хто допускає можливість створення китайсько-російського альянсу на противагу НАТО, країни можуть об'єднати військові зусилля у випадку загострення стосунків з Вашингтоном, якщо їхні інтереси збігатимуться, пише видання.

Британія запасається шоколадом

У Британії запасаються шоколадом на випадок, якщо країна вийде зі складу ЄС за так званим "жорстким сценарієм", який закриє їй доступ до вільного ринку ЄС, повідомляє Times.

Один з провідних британських виробників шоколаду Cadbury, який входить до складу концерну Mondelez International, заздалегідь купує більшу кількість інгредієнтів необхідних для виробництва своєї продукції.

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"Як і всім у харчовій індустрії в Британії, нам би хотілося хорошої угоди, яка б дозволяла вільне розповсюдження продукції: за таких умов, місцевий споживач не так сильно постраждає. Проте ми також готуємося до жорсткого "брекзиту", і як буфер для Mondelez, запасаємося великою кількістю інгредієнтів та готової продукції", - цитує видання президента європейського департаменту концерну Губерта Вебера.

Пан Вебер додає, що компанії б хотілося б бачити Британію на іншому етапі переговорів з ЄС, і висловлює надію на те, що угоди вдасться досягти до кінця цього року. В іншому випадку, ціни на шоколад доведеться підвищити, а асортимент скоротити.

Молочні продукти рятують від серцевих захворювань?

Помірне вживання молочної продукції може запобігти серцевим захворюванням, стверджують науковці з Університету МакМастер, що у Канаді, повідомляє Guardian.

Три невеликих порції сиру чи молока на день можуть вберегти від серцевого нападу, додають вони. Для молока чи йогурту одна порція становить біля 244 грамів, для сиру - 15 грамів, для вершкового масла - одна чайна ложка.

Досить довго молочній продукції приписували проблему підвищення рівня холестерину в організмі, та попри це в ній багато корисних речовин (вітаміни К1 та К2, кальцій, магній, калій, амінокислоти та ненасичені жири), каже член дослідницької групи доктор Машид Деган.

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"Головна ідея цього дослідження - дотримуватися помірного споживання", - цитує видання пана Дегана.

Згідно з результатами дослідження, люди, які дотримувалися рекомендованих норм споживання, менше хворіли на серцеві захворювання, а рівень смертності серед них був значно нижчий ніж серед тих, які споживали менше молочної продукції.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС

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