Огляд ЗМІ: як жахи про пологи в соцмережах травмують жінок

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В огляді британських ЗМІ:

Як соцмережі залякують жінок перед пологами

Чому потрапив до реанімації учасник Pussy Riot

Навчання в Росії та меседж для НАТО

Про що свідчить найдревніший малюнок у світі?

Соцмережі про пологи: жах і калюжі крові

Розповіді в соцмережах про "жахи" народження дитини наводять такий страх на жінок, що вони відмовляються мати дітей, роблять аборти і просять зробити кесарів розтин за відсутності причин для такого кроку, пише Daily Mail.

За інформацією газети, стан, відомий як токофобія, відчули на собі близько 14% британських жінок, і їх кількість постійно зростає.

Daily Mail цитує Катріону Джонс, викладачку акушерства в Університеті Халл, яка вивчає токофобію. Вона переконана, що соціальні мережі роблять певний внесок у роздмухування остраху щодо пологів.

"Якщо ви зайдете на будь-який з форумів Mumsnet, є жінки, які розповідають про свої пологи "О, це було жахливо, калюжі крові, сталося одне, потім інше. Це може сильно налякати жінок", - розповіла вона.

Пані Джонс наводить історію акторки Гелен Міррен як приклад того, які наслідки має токофобія.

"Гелен Міррен розповідала, що ще в школі переглянула відеоролик про сексуальну освіту, і він так її налякав, що вона вирішила ніколи не мати дітей".

Daily Mail також наводить коментар професора Університету Халл Джулі Джомен, яка звертає увагу на те, що токофобія - це сучасне явище.

"Двісті років тому люди визнавали, що під час пологів можна померти. Сьогодні ми вважаємо, що пологи є безпечними", - каже вона.

За даними газети, у 2015 році під час пологів вмерли лише дві жінки на кожні 100 тисяч породіль.

Учасник Pussy Riot в критичному стані

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Петро Верзілов, учасник російської панк-групи Pussy Riot, відомої своїми неординарними протестними акціями, перебуває в лікарні в критичному стані, повідомляє лондонська Times. Його друзі висловлюють припущення, що він став жертвою отруєння невідомою речовиною.

Times пише, що учаснику скандальної групи стало зле у вівторок.

"Він прокинувся і сказав, що почав втрачати зір, - цитує газета дівчину пана Верзілова Вероніку Нікульшину, яка також бере участь в протестах у складі Pussy Riot. - Згодом він втратив здатність говорити, а потім й ходити".

На момент приїзду швидкої допомоги, у 30-річного чоловіка почалися судоми. Він почав втрачати свідомість, приходячи до тями час від часу.

Зараз він перебуває в реанімації відділення токсикології однієї з московських лікарень, додає Times.

Пані Нікульшина розповіла, що лікарі відмовляються коментувати стан здоров'я їхнього пацієнта. Вони лише констатують, що його стан є критичним, і не дозволяють його відвідувати.

Інша учасниця Pussy Riot Надія Толоконникова, яка свого часу відсиділа у російській в'язниці за акцію протесту у московському храмі Христа Спасителя, висловила припущення, що Петра Верзілова отруїли. Такої ж думки дотримуються і інші критики Кремля, додає Times.

"Минулого року відомий опозиційний діяч Володимир Кара-Мурза пережив вже друге отруєння, в якому він звинуватив російські спецслужби. У 2015 році, він був у комі протягом тижня після отруєння невідомою токсичною речовиною", - нагадує газета.

Times також пише, що востаннє Pussy Riot привернули до себе увагу під час фіналу Чемпіонату світу з футболу у липні цього року. Пан Верзілов разом із Веронікою Нікульшиною і Ольгою Курачевою вибігли на поле стадіону "Лужники" у формі російських поліцейських.

Згодом трійцю визнали винною у грубих порушеннях правил поведінки глядачів під час проведення спортивних змагань і заарештували на 15 діб.

Меседж для НАТО

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Про наймасштабніші в історії Росії військові навчання "Схід-2018" пише Independent.

Британське видання зазначає, що з огляду на величезну кількість військових і техніки, задіяних у цьому мілітарному "шоу", Китай та інші країни отримали "чіткий меседж" щодо можливостей російської воєнної машини.

Independent звертає увагу, на небачений досі масштаб навчань. У "Сході-2018" беруть участь близько 300 тис. військових, більш ніж 1000 літаків, вертольотів та безпілотних апаратів, 36 тис. танків та 80 човнів.

В них задіяні найсучасніші зразки російських ракетних технологій: системи протиповітряної оборони С-400, С-300, ТОР, БУК, Панцир-С, а також радіолокаційні системи ПРМ-17 та Небо-УМ.

Зрозуміло, що масштаб навчань не залишився непомічненим у світі, і багато ЗМІ поставили питання, чи не готується Росія до війни.

Коментарі з Москви не додали ясності, веде далі Independent. Видання зазначає, що реакція представників вищого керівництва Росії була вкрай суперечливою.

Доки глава генерального штабу збройних сил РФ Валерій Герасимов наполягав, що сусіди не мають підстав хвилюватися через "Схід-2018" і що це "звичайні маневри захисного характеру", заступник міністра оборони Росії Андрій Картовалов заявив: "Ми робимо це так, щоб наші партнери побачили, що ми ... можемо виконати будь-які завдання ... на будь-якому театрі війни. Повірте, вони отримають меседж".

"І НАТО цей меседж отримало", - пише Independent.

Видання цитує представника альянсу Ділана Вайта, який заявив, що під час навчань Росія "зосередилася на широкомасштабному конфлікті", що цілком вписується в картину країни, що "значно збільшила оборонний бюджет та свою військову присутність" у світі.

Неандертальский "хештег"

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Вчені знайшли найдревніший малюнок, який показав, що первісна людина була здатна абстрактно мислити набагато раніше, аніж вважалося досі, розповідає Daily Telegraph.

Малюнок являє собою такий собі "складний хештег", складений з трьох червоних ліній, перехрещених шістьма іншими лініями. За оцінками вчених, видряпаний він був на скелі в печері приблизно 73 тис. років тому.

Малюнок виявили у печері Бломбос в Південній Африці. Досі найдавнішим витвором наскельного мистецтва вважалися зображення, зроблені 30 тис. років тому, пише Daily Telegraph.

"До цього відкриття археологи-палеонтологи довгий час були переконані, що перші символи з'явилися, коли homo sapiens прийшли до Європи приблизно 40 тис. років тому», - розповідає газета.

Вчені переконані, що наскельний "хештег" був зображений навмисно, що свідчить про спроможність первісних людей мислити абстрактно.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу ВВС

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