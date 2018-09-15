Культогляд: "Абатство Даунтон" повертається - чого чекати?

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Теми огляду культурних подій за тиждень, що минає:

Що відомо про фільм за мотивами серіалу "Абатство Даунтон"

Чому поезія стає дедалі популярнішою серед молоді

Як Ріанна розширює рамки жіночої краси

Як Наталі Портман впоралася зі славою в ранньому віці

"Абатство Даунтон" повертається

Те, чого так чекали прихильники "Абатства Даунтон", нарешті сталося. Зйомки повнометражного фільму за мотивами знаменитого серіалу почалися цього тижня, повідомляє Daily Express.

Деталей сюжету поки що не розкривають, але з джерел відомо, що події у стрічці відбуватимуться у 1926 році, тобто через рік після завершення основної історії. Чи збережуть головні герої своє щастя після серіального хепі-енду - наразі не повідомляють.

Але про що можна говорити з точністю, то це про повернення усіх провідних акторів. Кажуть, що взяти участь у проекті погодилася і 83-річна Меггі Сміт, виконавиця ролі однієї із найпопулярніших героїнь, Вайолет Кроулі.

Раніше, як нагадує газета, вона казала, що не бачить сенсу у продовженні історії та навіть обіцяла, що повернеться тільки якщо картина починатиметься з похорону її героїні.

До того ж, акторка неодноразово розповідала, що роль у "Абатстві Даунтон" суттєво змінила її життя, і не тільки на краще.

"До цього серіалу я жила цілком нормальним життям. Я ходила у музеї та інші місця сама, а тепер люди постійно просять зробити зі мною селфі. Я дуже багато знімалася і до "Даунтону" і все було добре, ніхто і гадки не мав, хто я", - скаржиться акторка.

Молодь захоплюється віршами

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Гарна новина для тих, хто непокоївся за майбутнє поезії.

У США з'ясували, що популярність віршів лише зростає, а особливо серед молоді. Про це пише Washington Post з посиланням на дослідження Національного фонду на підтримку мистецтв, яке пов'язало цей тренд із соцмережами.

"Серед найбільш популярних сучасних віршотворців - це "поети соцмереж", тобто письменники, які поширюють свої роботи через інтернет і там же спілкуються з читачами", - пояснює газета.

Серед таких поетів - канадська поетеса Рупі Каур, яка регулярно ділиться в Instagram короткими віршами з трьома мільйонами читачів. Офлайн справи в авторки йдуть не гірше: їй вдалося продати 2 мільйони екземплярів своєї першої друкованої збірки "Молоко та мед". За словами Washington Post, для поезії це "нечуваний" результат, бо зазвичай автори сподіваються продати хоча б кілька тисяч примірників.

Втім, є і інша сторона медалі. Хоча соцмережі допомагають авторам та читачам знайти одне одного, "гонитва за лайками" сильно втомлює користувачів. І чимало з них знаходять заспокоєння саме в поезії, каже поетеса та викладачка Принстонського університету Трейсі Сміт

"Поезія дозволяє їм не поспішати, а натомість повільно та поступово обдумувати те, що відбувається", - цитує Washington Post пані Сміт.

"Боді-позитив" від Ріанни

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Різні фігури, різні культури та різні раси. Співачка Ріанна цього тижня представила власний бренд спідньої білизни.

Як розповідає New York Times, презентація не мала нічого спільного з традиційними показами таких колекцій. Замість типових моделей "90-60-90" співачка запросила на показ жінок різної статури, в тому числі "плюс-сайз", та з різним кольором шкіри. Долучили навіть вагітних моделей.

Ріанна каже, що таким чином вона намагається наблизити майбутнє, в якому сприйняття краси не залежатиме від ваги або етнічної належності жінки. "Дуже шкода, що жінкам доводиться комплексувати щодо свого тіла", - цитує співачку газета.

Одна з "плюс-сайз" моделей, яка брала участь у показі, заявила, що дуже вдячна Ріанні за намагання урізноманітнити фешн-індустрію.

"Плюс-сайз, чорні, білі. Це добре, коли дівчата бачать людей різної статури на модних показах", - наводить видання слова моделі Раїси Томас.

Сама ж презентація, за словами газети, була більше схожа на арт-виставу, ніж типовий модний показ. Традиційного подіуму не було, і гостей заохочували рухатися по залу, де моделі "сповільнено рухалися, повзали рачки та виконували сміливі танцювальні рухи", додає New York Times.

Наталі Портман та рання слава

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Наталі Портман повертається на великий екран з одразу двома картинами, і обидві розповідають про вплив слави на юних зірок.

Як пише Guardian, у картині "Vox Lux" Портман грає Селесту - жінку, яка у дитинстві пережила стрілянину у власній школі та зрештою стала співачкою із купою психологічних проблем. У другій стрічці, "Смерть та життя Джона Ф. Донована", акторка втілює роль матері обдарованого сина, який виростає у зірку телебачення.

За словами газети, ці роботи спонукали акторку пригадати і власний досвід. Портман здобула перші успіхи ще у дитячому віці, а з виходом фільму "Зоряні війни: прихована загроза" наприкінці 1990-х стала "найвідомішим підлітком світу".

Вона каже, що слава не мала на неї такого впливу, як на Селесту чи Джона, і цим завдячує своїм батькам.

"Моя сім'я та мої друзі - це окрема частина мого життя, і вона жодним чином не пов'язана з роботою. Тому де б я не опинялася, це жодним чином не впливало на наші стосунки", - цитує Портман газета.

Але навіть це не врятувало акторку від неприємних ситуацій на початку кар'єри. Портман зізнається, що після ролі у фільмі "Леон-кіллер" деякі чоловіки почали сприймати її як "об'єкт бажання", і у листах від "прихильників" вона неодноразово стикалася з їхніми порнографічними фантазіями. Цей досвід, серед іншого, зробив акторку однією із найпалкіших прибічниць руху за права жінок MeToo, додає Guardian.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.

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