Скільки російських військових на Донбасі - огляд ЗМІ

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У п'ятницю, 14 вересня, міжнародні ЗМІ пишуть про таке:

Порошенко про російських військових на Донбасі

"Кричущі невідповідності" в інтерв'ю росіян, яких підозрюють в отруєнні у Солсбері

Обвал біткоїна гірший за "кризу доткомів"

Hyperloop від Амстердама до Франкфурта за 50 хвилин

Порошенко про російських військових на Донбасі

На Донбасі перебуває понад 40 тисяч регулярних російських військових та найманців, заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Washington Post.

"Це справжня війна у гарячій фазі. Мої солдати знаходяться під потужними артилерійськими та снайперськими атаками", - сказав він.

У відповідь на запитання чи хоче Росія знову зробити Україну "своєю колонією", глава держави відповів, що Москва без сумніву ставить собі це за мету, оскільки без Києва Російська імперія не може існувати.

Щодо перспектив на майбутнє, Петро Порошенко висловив надію про те, що наступного тижня народні депутати підтримають його ініціативу щодо конституційних змін, які затвердять на законодавчому рівні прагнення України стати повноправним членом ЄС та НАТО.

"НАТО показало, що це єдиний ефективний механізм безпеки у світі", - зазначив він.

Коментуючи плани на президентські вибори 2019 року, Петро Порошенко сказав, що Україна має докази того, що Росія намагається втрутитися у виборчий процес. Та попри це, висловив переконання в тому, що результат перегонів буде позитивним для всіх українців, у тому числі для нього.

Інтерв'ю Петрова та Боширова: "кричущі невідповідності"

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В інтерв'ю Олександра Петрова і Руслана Боширова, підозрюваних в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Солсбері, повно "кричущих невідповідностей", пише у статті для Guardian російський журналіст Олексій Ковальов.

"В інтерв'ю з каналом RT, що фінансується з державного бюджету, стільки кричущих невідповідностей, і воно настільки погано інсценізовано, що навіть їхня співрозмовниця Маргарита Сімоньян ледь стримує смішки", - пише автор.

Петрову і Боширову є що пояснювати, додає журналіст. Як от, чому номери їхніх паспортів відрізняються лише однією цифрою, як довідалися британські репортери.

"Мимрення" росіян не переконало навіть найбільш палких прибічників президента Росії Володимира Путіна, додає автор. Він зазначає, що російські дипломати в сусідніх країнах не знають як реагувати, бо якщо за отруєнням дійсно стоїть Москва, їх би навряд чи навіть повідомили про це.

Насамкінець, Олексій Ковальов припускає, що в цій ситуацій є два можливих пояснення. Перше - наказ про операцію віддав сам Володимир Путін, як пише The New York Times. Друге - отруєння відбулося без відома президента Росії, що виглядає як більш негативний сценарій, адже може свідчити про те, що керманич країни не контролює свої силові відомства.

"Є спокуса сприймати Путіна як всесильного диктатора-напівбога, якому відомо все і який знає про кожен крок своїх підлеглих, але реальність набагато більш посередня, і через це ще страшніша", - підсумовує автор.

Daily Mail: обвал біткоїна гірший за "кризу доткомів"

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Обвал ціни біткоїна та інших криптовалют на 80 відсотків за масштабом більший, ніж "криза доткомів", що сталася в 2000-му році, пише Daily Mail з посиланням на економістів.

З січня 2018 року криптовалюти втратили 80 відсотків своєї вартості або 640 мільярдів доларів у ціні. Це і підштовхнуло експертів до порівнянь з економічною кризою ери зростаючої популярності Інтернету.

Тоді активно почали створювати онлайн-компанії - відомі як доткоми, до яких почали стікатися інвестиції. Ситуація стала нагадувати "бульбашку", і з початком нового тисячоліття вартість цих компаній суттєво знизилася. Деяким компаніям, таким як Amazon та eBay вдалося відродитися, але сотні інших збанкротували і зникли.

Зниження ж ціни на криптовалюти пов'язують з невизначеністю позиції інституційних регуляторів і банків, пише видання.

"Це показує, якою велетенською і спекулятивною бульбашкою виявилася вся ця ідея з криптовалютою, як багато з нас і попереджали", - цитує Daily Mail аналітика Ніла Вілсона.

Біткоїн - криптовалюта, що ґрунтується на технології блокчейн - онлайн-реєстрі даних про здійснені операції в мережі.

Від Амстердама до Франкфурта за 50 хвилин

Копирайт изображения Reuters Image caption Ідею гіперлупу придумав Елон Маск після того, як у 2012 році застряг в заторі

Час подорожі між Амстердамом та Франкфуртом може скоротитися до 50 хвилин. Напередодні інженери та архітектори, залучені до проекту Hyperloop, представили план транспортної системи, яка одного дня має з'єднати два європейських міста, повідомляє Daily Telegraph.

Відстань між містами становить 450 км, а час подорожі потягом наразі становить близько чотирьох годин.

"Hyperloop - це не просто реалістична альтернатива перельотам, вона здійснить революцію в подорожах. Вона зробить можливим швидкий, прямий зв'язок між містами, відкриваючи доступ до абсолютно нових підходів до роботи та проведенню дозвілля", - цитує видання Prnewswire архітектора з Нідерландів Бена ван Беркеля.

Технологія Hyperloop базується на використанні капсул на магнітних подушках, які рухаються тунелем у вакуумі зі швидкістю від 600 до 1000 кілометрів на годину, що дозволяє суттєво скоротити час подорожі між пунктами призначення.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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